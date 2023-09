Físico, mentalidad y un partido más completo para asaltar el Olimpic

La ACB ha arrancado su temporada 23/24 sin dar el más mínimo respiro a sus equipos. El Covirán Granada afronta este jueves su segundo encuentro del curso tan solo cuatro días después de caer ante UCAM Murcia en la jornada inaugural de la Liga Endesa. Casi sin tiempo de reacción, ni de preparación, los rojinegros partieron hacia Barcelona este pasado miércoles por la tarde para enfrentarse a Joventut Badalona este jueves a partir de las 20:00 horas. Su regreso será el viernes por la mañana para, nada más aterrizar, regresar a la pista y preparar el tercer y último encuentro de una semana de infarto ante Básquet Girona, duelo que tendrá lugar el domingo en el Palacio a partir de las 12:30 horas.

Los de Pablo Pin se reencontrarán con el equipo que los vio cumplir su sueño de la permanencia en primera persona. El destino ha querido que rojinegros y verdinegros se vuelvan a ver las caras lo antes posible, quizás para que esta vez se pueda ver un duelo en el que la presión del descenso o la reserva de fuerzas para los Playoffs de la Liga Endesa no sean factores claves en el desarrollo del encuentro. Poco queda de aquel Covirán Granada que logró la salvación el pasado 24 de mayo. Sin embargo, su rival será casi el mismo, eso sí, con las importantes ausencias de Joel Parra, Kyle Guy y Simon Birgander.

Los de Carles Durán se han reforzado este verano con tres incorporaciones de gran nivel, pero que tendrán que trabajar muy duro para cubrir y hacer olvidar las ausencias tan importantes de jugadores como Guy o Parra. Para esta labor han llegado Deshaun Thomas, Andrew Andrews y Chinanu Onuaku. El primero de ellos destaca por su talento ofensivo, su gran versatilidad en el ataque, siendo un jugar muy sólido en tiro a media distancia y con una gran visión de juego. Su punto fuerte, los tiros en el 'catch and shoot', faceta en la que competirá directamente con Kwan Cheatham.

En el caso de Andrew Andrews, el escolta estadounidense que llega a la Penya para sustituir a Kyle Guy, presenta una combinación perfecta entre talento, versatilidad en el ataque y una gran finalización que lo convierten en uno de los grandes referentes ofensivos del actual proyecto de Carles Durán. El Covirán Granada deberá prestar mucha atención a este jugador en los momentos tensos del encuentro con el marcador apretado pues será él quien se juegue los lanzamientos y, seguro, hará mucho daño. La última de las incorporaciones, Chinanu Onuaku, es un pívot de gran físico, muy ágil en la zona y un jugador de garantías, especialmente en el plano ofensivo. Entre los tres, en el duelo de la primera jornada ante el Barcelona, firmaron 35 de los 79 puntos anotados por el conjunto verdinegro.

En el derbi catalán, los de Badalona plantaron cara a los de Grimau hasta el final del tercer cuarto, incluso último periodo, momento en el que el Barcelona dio un paso adelante para cerrar el encuentro. A pesar de la derrota por 16 puntos ante los blaugranas, se pueden desgranar algunos aspectos positivos y a tener en cuenta para esta segunda jornada de la ACB. El 50% de acierto en el tiro de dos o el 95% de acierto desde la línea de personal, con 21 de 22 tiros libres anotados, serán detalles a controlar por los rojinegros para conseguir su primer triunfo del curso. También habrá que vigilar a jugadores como Vladimir Broadziansky o Andrés Feliz, el hijo pródigo de los verdinegros y el jugador que aspira a ser una de las estrellas de la temporada.

En lo negativo, el 22% de acierto desde el tiro exterior, con tan solo 18 lanzamientos intentados, de los que cuatro acabaron en canasta y siendo Andrés Feliz el efectivo que más trato de avanzar en esta faceta con seis tiros lanzados desde la línea de 6'75. La actuación de Ante Tomic también se puede considerar uno de los factores negativos de Joventut el pasado domingo. Se echó en falta la aportación de su gran estrella que se marcho con tan solo seis puntos en su casillero.

Consistencia y mentalidad positiva

El Covirán Granada viaja a Badalona con la clara intención de, como poco, repetir gran parte de su actuación ante UCAM Murcia. Los granadinos deberán mantener el nivel físico en la defensa y, especialmente, el nivel de acierto de cara al aro si quiere dar la sorpresa en una pista tan complicada como la del Olímpico de Badalona. Ganar fuera de casa en la ACB nunca fue fácil, pero si el juego de los de Pablo Pin se asemeja al del pasado sábado, las opciones de volver a casa con el primer triunfo bajo el brazo aumentan.

Importante será cerrar el partido si se da la situación de ir por delante en el marcador. Uno de los grandes errores de Covirán Granada ante los universitarios fue no aprovechar las ventajas de siete u ocho puntos conseguidas para terminar de noquear al rival. Sobre esto precisamente, Pablo Pin comentó en rueda de prensa la necesidad de encadenar acciones positivas que lleven al equipo a hacerse con el control total del partido.

La victoria también pasará por el paso adelante de jugadores que el pasado sábado no tuvieron oportunidad de jugar o de disputar excesivos minutos. Este es el caso de Germán Martínez o Christian Díaz, que tal y como aseguró el técnico granadino, tendrán una oportunidad de oro este jueves ante Joventut. En la misma situación se encontrará Evaldas Kairys, quien tendrá que cuidar sus faltas para no marcharse del encuentro excesivamente pronto y no obligar a Cristiano Felicio a cargar sus piernas de demasiados minutos.

Más allá de los planteamientos tácticos que pueda poner el conjunto rojinegro sobre la pista, la victoria pasará indiscutiblemente por la continuidad que Covirán Granada pueda darle a su juego. Evitar una jornada más los malos arranques de partido y de inicio de cuarto, luchar cada balón como si fuese la última posesión y, al igual que ante UCAM, no dejar de creer ni un solo segundo en la victoria. Solo así, podrá llegar la sorpresa en Badalona.