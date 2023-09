Loli Cañavate: "Armilla tiene el reto de volver a ser referente por sus fiestas y lo vamos a conseguir"

Cuando los estertores de agosto van anunciando el final del verano, el alma de cualquier persona se inunda de esa melancolía que es la añoranza de lo vivido y disfrutado. Pero en Granada dura poco. Septiembre es un mes eminentemente granadino por la agitada vida cultural de la ciudad. Y si para los capitalinos ya es sinónimo de fiesta, para los vecinos de Armilla todavía más. Y es que no hay septiembre sin veranillo de San Miguel ni veranillo de San Miguel sin Fiestas de San Miguel en Armilla, una de las más emblemáticas y señeras del panorama metropolitano y provincial.

Apenas han pasado cien días desde que los armilleros le renovaron la confianza, pero la alcaldesa del municipio, Loli Cañavate, tiene ya estos días la agenda a tope. No sólo por la festividad en honor al arcángel, sino también por la batería de proyectos que hay que poner en marcha, concluir o dar continuidad durante el presente mandato. Fermasa, la remodelación de la avenida Fernando de los Ríos, el Nevada, la ampliación sur del Metro o el exitoso 'Plan B' de conciliación familiar. Y, por supuesto, las fiestas. Atiende en su despacho de Alcaldía a GranadaDigital para analizar todos y cada uno de ellos.

Pregunta: ¿Qué balance hace de lo que va de mandato ahora que se han cumplido cien días desde que los armilleros renovaron su confianza en usted?

Respuesta. Han sido cien días muy intensos por las circunstancias que todos conocemos. Terminamos unas elecciones municipales y tuvimos que prepararnos para afrontar unas generales. Han sido días muy intensos en los que además hemos tenido que hacer frente a diversos trabajos dentro del municipio. Teníamos que preparar los centros escolares para este inicio de curso o poner en marcha todo el programa de actividades culturales y deportivas del verano, que además en Armilla han sido muy intensas para darle una oferta variada a los ciudadanos que se quedaban en el municipio. Y, también, pues retomar los grandes proyectos con los que nos presentamos a las elecciones municipales y que queremos que sean una realidad en esta legislatura. Todo ello en estos primeros cien días en los que ha habido poco tiempo para el descanso.

P. Acaba de terminar la Feria General de Muestras, Sabores de Nuestra Tierra y Sabores de los Pueblos en Fermasa y las cifras han vuelto a ser un año más muy buenas… ¿Por dónde pasan los nuevos retos de Fermasa para seguir creciendo?

R. Fermasa necesita una apuesta decidida de las instituciones. No puede depender de un Ayuntamiento como el de Armilla de 26.000 habitantes. Hasta ahora, este Consistorio ha tirado de la institución ferial de la provincia, pero llega el momento en el que para poder crecer y seguir siendo referencia quiero que los granadinos seamos conscientes de dónde está nuestra institución en el panorama ferial. Pese a que sus instalaciones necesitan mucha renovación, organiza unos salones que tienen un reconocido prestigio a nivel nacional. Hasta ahora ha habido siempre una colaboración de la Diputación. El compromiso del actual presidente, según manifestó en la inauguración de Fermasa, es seguir con esa colaboración, pero necesitamos más de las instituciones públicas. En este caso me dirijo a la Junta de Andalucía, que hoy por hoy no tiene colaboración alguna con la institución ferial de la provincia de Granada cuando sí mantiene una muy amplia con otras como la de Málaga o la de Sevilla, las cuales realizan también eventos de prestigio, pero me van a permitir que diga contundentemente que los que hace Fermasa están por encima.

Los eventos que se realizan en esas instituciones sí cuentan con una apuesta decidida y un patrocinio económico bastante relevante. Fermasa tiene que seguir creciendo. Llevamos abiertos 46 años y hemos demostrado el valor que tiene la Feria de Muestras para la provincia de Granada, el sector económico, empresarial y turístico. En esta última feria se han producido 450 pernoctaciones en la ciudad de Granada. Armilla tiene dos hoteles y ya no es repercusión para el municipio, sino para la capital. Había 600 personas trabajando de manera directa en la feria y se han generado de forma directa tres millones de euros de volumen de negocio. A esto hay que sumar el volumen de negocio indirecto que es incalculable porque se genera a lo largo del año. Creo que Fermasa ha demostrado su valía y lo que contribuye al desarrollo de la provincia. Ahora toca que las instituciones hagan un esfuerzo.

P. El año 2023 pasará a la historia como el del desembarco de Ikea en el Nevada, que también inauguró la tienda Lefties más grande del mundo y abrirá próximamente una Nike Store. ¿Qué peso tiene el centro comercial en el desarrollo económico del municipio?

R. El Centro Comercial Nevada es el centro de referencia de Andalucía. Dicho esto, creo que queda de relevancia la importancia que tiene. Fue una apuesta de este Ayuntamiento, de alcaldes socialistas que me precedieron. José Antonio Morales y Gerardo Sánchez en concreto. Ha demostrado su potencial y su valía. El Centro Comercial Nevada supone para Armilla dos millones de euros de ingresos directos anuales. Hay que sumar la oferta comercial que ofrece, no solamente a los ciudadanos y ciudadanos de armilla, sino a toda Granada y otras provincias limítrofes que nos visitan para ver este gran centro comercial. Además, ese dinero nos permite hacer campañas y fomento del desarrollo del comercio local. Somos conscientes y siempre hemos cuidado especialmente al comercio de cercanía. Por tener un centro comercial con todas las franquicias no íbamos a olvidarnos de ellos. Hay que fomentarlos más con campañas de consumo directo, como son la escolar, la de las Fiestas de San Miguel o de cara a Navidad. Creo que el Centro Comercial Nevada fue un proyecto que tuvo muchas trabas y ha demostrado ser bueno para la provincia porque es otro de los ejes de atracción que tiene Granada.

P. Hace un mes la Junta licitaba las obras del segundo tramo de la ampliación sur del Metro. ¿Confía en que llegará a Las Gabias en el horizonte de 2026?

R. Creo que el Metro ha demostrado que es muy buen proyecto. Si tiramos de hemeroteca, los responsables de la Junta de Andalucía en la provincia, por ejemplo el delegado de Fomento, decían que el Metro no iba a servir para nada, que era casi un capricho de quienes en ese momento dirigían la Junta. Me alegra ver que su puesta en funcionamiento les haya hecho cambiar de opinión. Hoy en día, nadie cuestiona la importancia y la valía del Metropolitano de Granada. Las obras van a ser molestas para Armilla porque nosotros sabemos lo que son las obras del Metro. Te abre un municipio en canal y las calles quedan prácticamente impracticables, pero son muchos más los beneficios. Armilla es consciente de que al final es bueno para este municipio y para los vecinos. Soportaremos las obras. Confío en que en 2026 estén finalizadas porque además están a efectos de fondos europeos, por lo que deben estar finalizados en esa fecha. Cuanto más se extienda el Metro de Granada, mejor para todo el Área Metropolitana.

P. Obras también hay en la Avenida Fernando de los Ríos. ¿Cuáles son las fechas de finalización previstas?

R. Hemos llegado al ecuador de la obra. Se ha ejecutado una mitad y nos queda la otra. Llevamos dos meses de actuación y aproximadamente nos quedan otros dos. En las obras no me atrevo nunca a dar plazos porque siempre pueden surgir inconvenientes y tenemos retrasos o modificaciones. Esta obra se solicitó con cargo a los Fondos Europeos Next Generation para acometer nuestra zona de baja de emisiones. Todas las ciudades necesitan acometer zonas de bajas de emisiones y nosotros hemos querido comenzar con la avenida Fernando de los Ríos, una de las principales entradas al municipio. Es verdad que no se producían tantos problemas porque el tráfico se desviaba por avenida San Rafael y viales, pero Churriana también ha comenzado una obra, la de la avenida Cristóbal Colón, que sí que ha cortado los viales. Ahí sí está habiendo más problemas de tráfico, pero al final hay que soportar las molestias para las mejoras.

P. ¿Cómo quedará esa calle cuando finalice la obra y qué otras actuaciones hay que realizar para adecuar el municipio a la zona de bajas emisiones?

R. Esa calle va a quedar con las aceras anchas y transitables; carril bici, que ahí no había carril bici, y plataforma de circulación.

P. Le pregunto por el 'Plan B', una iniciativa de conciliación pionera de su Ayuntamiento. ¿En qué consiste?

R. En Armilla tenemos muy clara la transversalidad necesaria en las políticas de igualdad en todo nuestro municipio. Es verdad que nosotros tenemos muy buen servicio de ayuda a domicilio, de cuidado de nuestros mayores, pero veíamos un déficit que no estaba cubierto por parte de las administraciones y que, en la mayoría de los casos, nos toca asumir a las mujeres. Es el cuidado de nuestros menores, la asistencia previa a dejarlos en el centro escolar o la recogida del centro escolar. Son determinados momentos en los que, sobre todo nosotras, tenemos serios problemas para conciliar vida laboral o incluso personal con el cuidado de nuestros niños y niñas. Por eso, el Ayuntamiento de Armilla puso en marzo un servicio de canguro a domicilio con cargo a los fondos del Pacto de Estado por la Igualdad. Se trata de personas formadas, como por ejemplo educadores infantiles, que pueden acudir a nuestra casa para desde levantar a los pequeños, darles el desayuno, vestirlos o llevarlos al cole, y hasta recogerlos del colegio o hacer tareas con ellos. Este verano, por ejemplo, hemos tenido una ludoteca gratuita en la Casa de la Cultura, donde, aquellas personas que no querían o podían llevar a sus hijos a ningún tipo de campamento, podían dejarlos mientras trabajaban o tenían que atender alguna cuestión personal.

P. Las Fiestas de San Miguel vuelven como referente de ese mes tan granadino que es septiembre y lo hacen con un increíble concierto de La Guardia y Javier Ojeda…

R. Sí, las Fiestas de San Miguel, como es usual en Granada, vienen a cerrar el mes de septiembre. Siempre solemos meternos un poco en octubre. Este año sólo llegamos al día 1 de octubre. Comenzaremos el 28 de septiembre por la noche con el encendido del ferial y el tradicional espectáculo pirotécnico musical. Y justo a continuación celebraremos un concierto de La Guardia y Javier Ojeda en una noche dedicada al pop. Al día siguiente, tendremos aquí en Armilla las actividades religiosas, misa y procesión, por la Festividad de San Miguel y, además, habrá un gran número de actividades infantiles, culturales y por la noche, cómo no, ofertaremos en nuestra carpa municipal la actuación de dos orquestas. Entre ellas, la Orquesta La Tentación, tan demandada en la provincia de Granada...

P. Y en otras latitudes...

R. (ríe) Exactamente... Al día siguiente, sábado, tenemos una actividad que llama mucho la atención, como es la carrera del color, que se lleva a cabo mediante un recorrido por el municipio por equipos y colores. Consiste en marcharse de unos polvitos de color. Además, con hinchables, fiesta de espuma, etcétera. Y ahí comienza la feria de día. Arranca el viernes, pero el fuerte de la feria de día lo tenemos el sábado con la actuación de Beso de Judas. Por la tarde, en el Teatro Municipal retomamos a las nueve de la noche el Festival Flamenco de Armilla, que llevaba unos 15 años sin celebrarse pese a que aquí hay mucha tradición de flamenco, y por eso lo hemos retomado. Este año tenemos la actuación de Juan Habichuela, Rancapino Chico y Pedro 'El Granaíno'. Por la noche, también el sábado, contaremos con la actuación de dos orquestas, entre ellas la Vintash, otras de las grandes de Granada.

El domingo tenemos una gran novedad, muy demandada por los ciudadanos de Armilla desde que este verano se recuperó el Grand Prix en televisión. Ellos me han pedido en reiteradas ocasiones que Armilla participara en el Grand Prix. He explicado a todos los que he tenido la ocasión que Armilla es una ciudad, no un pueblo, y que el Grand Prix va dirigido a los pueblos de España. Por habitantes, no tenemos opción a participar [el concurso sólo admite municipios de 5.000 y 10.000 habitantes]. Lo que hemos hecho ha sido traer el Grand Prix a Armilla el domingo a las doce de la mañana en el campo de fútbol del Complejo Machado Villar. Celebraremos el primer Grand Prix Ciudad de Armilla, en el que ocho equipos diferentes se enfrentarán entre ellos en una gymkhana previa inscripción, nombre y tipología de disfraz. Tendremos ganadores y ganadoras del Grand Prix de Armilla. Seguiremos con fiestas infantiles y, como colofón a las Fiestas de San Miguel, podremos disfrutar del concierto de Triana en la feria de día. Por la noche tendremos copla en la carpa municipal y ahí terminaremos nuestras fiestas.

P. Además del dispositivo de seguridad, han dispuesto medidas especiales como la 'Patrulla Violeta', los avisos sobre actividad pirotécnica para mascotas o el día sin ruido...

R. Quiero destacar que son unas fiestas seguras, no solamente a nivel del dispositivo de Policía Local y Guardia Civil dispuesto para evitar cualquier tipo de altercado, sino que además contamos con una 'Patrulla Violeta' para evitar las agresiones machistas. Y además son unas fiestas que tratamos que sean seguras para las mascotas, por lo que se ha anunciado con anterioridad todas las veces que vamos a utilizar material pirotécnico para que se tomen las medidas que cada mascota necesite. Igualmente, el 29 de septiembre tenemos el día sin ruido en los columpios entre las cinco y las siete de la tarde, que va dirigido a los niños con diversidad sensorial y a los que les afecta el ruido. Además, los taxis también serán gratuitos durante toda la noche para mujeres de cualquier edad que vayan o vuelva solas a la feria.

P. Las fiestas patronales siempre son ese momento de necesario desahogo para los vecinos de un municipio, ¿no?

R. Las fiestas en un municipio son necesarias porque, además, representan un momento de encuentro entre personas que convivimos en el mismo municipio pero que, por la dinámica de nuestros trabajos, o el tipo de vida que llevamos, no podemos compartir momentos. Además, las fiestas suelen tener unos precios populares en la barra de la feria de día de la plaza del Ayuntamiento. De manera que aquellas personas que tienen más dificultad para llegar a fin de mes, pueden pasar un rato en nuestras fiestas y compartir unos momentos que, como digo, yo creo que el municipio merece en esos días. Justo después de la pandemia era algo muy demandado el recuperar nuestras Fiestas de San Miguel, y el reto es que sigan también creciendo. Tenemos que cambiar de ubicación el ferial, pues el actual se ha quedado pequeño dada la envergadura existente. Tenemos que crecer e instalar casetas de noche y tenemos que crecer en conciertos. Armilla siempre ha sido referente por traer los últimos grupos y, durante esta legislatura, tiene el reto de volver a ser un referente por sus fiestas patronales. Lo vamos a conseguir.

P. ¿Cuál es la postura del equipo de Gobierno sobre el lugar en el que debe ir el recinto ferial?

R. Estamos estudiando la ubicación del nuevo recinto ferial, pero pocas opciones tenemos. Nos queda un plan parcial dotacional sin desarrollar que creo que sería el sitio idóneo para su ubicación. Está muy cerca de donde se ponía la feria hace aproximadamente diez años.

P. Si un visitante de fuera de Granada le pidiese a usted que le recomendase una sola cosa que no puede perderse de las fiestas, ¿qué le recomendaría?

R. Para mí, sin duda, la feria de día.

P. ¿Y una sola cosa por tramos de edad?

R. El día 29, la fiesta infantil en el Parque Benjamín Ferrer. El 30, para el público juvenil, la carrera del color. Para nuestros mayores, el día 1 de octubre tendremos la copla. Y luego para todo tipo de públicos, el flamenco, aunque eso ya depende del gusto de cada uno.

P. ¿Cuál es el presupuesto municipal aprobado para las fiestas?

R. Este año hemos tenido la colaboración de las principales empresas que tenemos instaladas en el municipio. Empresas como Ceballos, Symrise, Plásticos Hita, Grupo Reycar, Construcciones Rodríguez Torres, Inversiones Virgen Blanca... Empresas principales que, como digo, las principales están instaladas en el municipio y que han colaborado. De manera, que el Ayuntamiento de Armilla ha destinado sólo, y aunque pueda parecer mucho digo 'sólo' porque unas fiestas son muy caras, una cantidad que no ha llegado a los 210.000 euros. Sin estas colaboraciones, el presupuesto de fiestas habría sido muy diferente: mucho más elevado.

P. Hemos repasado la actualidad, las fiestas y ahora pasamos al bloque de GranadaDigital, que sólo tiene una pregunta. ¿Repetiría la Gala del 20 Aniversario de GranadaDigital?

R. (ríe) Por supuesto que sí. Os doy la enhorabuena a todos, y también a ti como conductor de la gala, y yo creo que mereció la pena la Gala de GranadaDigital. Así que habrá que ir pensando en más ediciones.

P. Lo trasladaremos...

R. Muy bien.