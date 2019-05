Pozo: “Ahora solo pensamos en ganar al Cádiz y lo que venga, ya se verá”

Con rostro alegre tras la victoria y por volver a jugar y aportar al equipo, Alejandro Pozo ha comparecido en la zona mixta del estadio Carlos Belmonte. El sevillano ha destacado que el equipo “entero” ha hecho “un partidazo” y “gracias a Dios” ha conseguido los tres puntos en un campo muy complicado ante un rival directo, que le permiten afianzarse en la segunda plaza y dejar al Albacete a seis puntos de distancia. Aunque tenga esa ventaja, Pozo ha asegurado que el equipo sigue con su filosofía del ‘pasito a pasito’ y ahora solo piensa en ganar el siguiente partido, el del próximo domingo contra el Cádiz, y “luego lo que venga, ya se verá”. Si gana el Granada CF, lo que vendrá será lograr el ascenso directo, palabra que el extremo no ha querido pronunciar ni cuando se le ha preguntado directamente por ello.

Pozo ha vuelto a jugar tras varios partidos en el banquillo. El sevillano ha tenido un papel importante en un partido en el que el Granada CF cambió con su salida al campo, al que ingresó para jugar como carrilero. “El míster me ha dicho que jugara de carrilero y siempre lo he dicho, que donde me ponga voy a intentar dar lo mejor de mí y he aportado bastante al equipo gracias a los compañeros que me han ayudado a acoplarme en esa posición, en la que juego menos. Hemos conseguido los tres puntos y estoy muy contento”, ha comentado.

El extremo sevillano ha destacado que todos los jugadores, tanto los que más juegan como los que menos, tienen que aportar al equipo. “Estos últimos partidos he estado sin jugar, hoy me ha tocado y he salido a darlo todo. He aportado al equipo, que es lo importante. Mientras aportemos, da igual quien juegue”, ha añadido.

El joven extremo ha asegurado que le ha “costado coger el ritmo que tenía” desde que se lesionó, pero que ha podido hacerlo “poco a poco y gracias al míster”, que le ha ayudado “bastante”. “Para los últimos partidos hay que darlo todo y ha dado la casualidad de que me ha tocado aportar hoy lo mejor de mí”, ha indicado.

Para la afición granadinista que ha acudido al Carlos Belmonte a apoyar al equipo, Pozo ha dedicado unas palabras: “A la afición le digo que muchas gracias. Sien un día laborable como un lunes, que vengan más de 600 personas, para nosotros es un orgullo y teníamos que celebrarlo con ellos, porque también es de ellos”.

El vestuario del Granada CF está “muy contento” tras el triunfo y “eufórico”, según ha trasladado Pozo, pero “a partir de mañana, que es el día de descanso” sabe que “hay que pensar en el Cádiz”. “Tenemos que conseguir la victoria y, después de ahí, ya veremos lo que vendrá, que es lo importante también”, ha apuntado el sevillano, que ha reiterado que el Granada CF tiene un gran grupo, algo que ni él ni otros compañeros habían encontrado en otros equipos. “Sabemos lo que queremos, vamos todos a por eso y, juegue quien juegue, sabe que lo tiene que dejar todo en el campo”, ha indicado.