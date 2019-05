Puertas: “Es muy bonito lo que estamos viviendo todos juntos”

El autor de la asistencia en el gol que marcó Ramos y que dio la victoria al Granada CF en Albacete, Antonio Puertas, ha valorado en zona mixta el triunfo del equipo granadino, que se afianza en la segunda plaza y acaricia el ascenso directo, que queda a tres puntos de certificarlo matemáticamente. El almeriense ha señalado que es “muy bonito” lo que están “viviendo juntos” el equipo y la afición granadinista: “Se sienten identificados con nosotros, con lo que damos y transmitimos dentro del campo. Es muy bonito lo que estamos viviendo todos juntos. Animamos a que estén también en el próximo partido y ojalá que todo salga perfecto”.

“Ahora contra el Cádiz, con nuestra afición, y lo fuertes que somos en nuestro campo, tenemos que ir a rematar esta cosa tan bonita que estamos consiguiendo”, ha destacado el extremo, que ha advertido de los peligros del conjunto gaditano con jugadores como Machís o Vallejo: “Sabemos que es un equipo fortísimo, durísimo, pero ya tendremos tiempo durante la semana de pensar cómo ganarle al Cádiz. Ahora a disfrutar de la victoria aquí, sabemos lo difícil que es y, a partir de ahí, prepararnos para la batalla”.

Puertas tampoco pronunció la palabra ascenso cuando se le preguntó por algo que está muy cerca de conseguir ya el equipo: “Está claro que el próximo partido si conseguimos la victoria, está conseguido, y eso es lo que tenemos que hacer, no confiarnos en que todavía quedan tres partidos. Nosotros vamos a por el siguiente que es el Cádiz y queremos ganar y conseguirlo ahí”.

Sobre el partido, Puertas ha comentado que desde que salió Pozo y se cambió el sistema a un 3-4-3, el equipo se hizo “más fuerte”. “Pozo salió muy metido en el partido y Adrián cuando salió, también . La jugada del gol, la recibo de Ángel, me voy hacia adelante y le voy a pegar, pero justo me salen los dos centrales y he podido dejársela para que la meta”, ha explicado.

Puertas ha revelado que la descanso Diego Martínez les dijo que estuvieran “tranquilos”, que era “un partido como otro”, aunque se la jugaban, pero eran ”11 para 11” y que jugaran como saben. Para el almeriense ha sido uno de los más partidos más especiales en su carrera: “Ha sido el partido de más exigencia y más difícil , pero hemos sabido reponernos a los ataques de ellos y sí puede ser de los más felices”.