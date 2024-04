Pablo Pin: "Necesitamos la mejor versión defensiva de todos los jugadores"

Pocas horas antes del partido más importante de la temporada, cuando todo lo que rodea al Covirán Granada grita nervios y tensión, Pablo Pin comparece en rueda de prensa con la calma de quien sabe que estos partidos se ganan con la mente y no la táctica. Confianza, tranquilidad y defensa. Tres claves, tres aspectos a llevar por bandera para un conjunto rojinegro que buscará este sábado su décima victoria de la temporada. El técnico granadino ha analizado su próximo encuentro ante Río Breogán, así como las debilidades y fortalezas de los lucenses y resalta la motivación, energía y seguridad mostrada por sus jugadores durante la semana.

¿Cómo se encuentra el equipo?: "La semana ha sido bastante buena, después de una buena victoria en Palencia siempre ayuda y te da tranquilidad. Al equipo lo veo bien, después de volver de Palencia que fue un viaje largo en autobús. Llegamos el domingo por la mañana, descansamos y al equipo le ha venido bien tener unos días de descanso. A nivel físico nos encontramos bien y están todos los jugadores disponibles. El equipo está con motivación, con mucha energía, con ganas de hacer las cosas bien y con tranquilidad y confianza de que estamos haciendo las cosas bien".

¿Y el entrenador?: "Tranquilo como siempre, veo al equipo bien que estamos entrenando en muy buena línea. Si ganamos no se ha acabado la liga y si perdemos tampoco. Esta victoria sería importantísima y si sacamos el average sería un gran paso hacia el objetivo. La liga no se termina después del partido ni hay nada hecho aun. He rebajado ese sentimiento de euforia del equipo tras Palencia".

Más efectivos para ser más competitivos: "Lógicamente la llegada de Bamforth nos hace mucho mejores. Es un arma ofensiva importante, pero también con la versión de Felicio del otro día somos mucho mejores. Entre Cristiano, Wiley y los minutos de Malik Dimé tienes una gran solvencia en el puesto de cinco. Estamos viendo una gran versión de Kramer; Elias Valtonen y Pere Tomás que están jugando a un gran nivel, los bases que están llevando muy bien el ritmo del partido. También ha jugadores que en el día a día están dando un gran nivel. Tenemos que ser capaces de jugar con concentración, con dureza y energía y no venirnos abajo si el partido se complica, que sería lo más normal del mundo. Hay que intentar que todos demos nuestra mejor versión".

Importancia a lo táctico o prima lo mental: "El tema técnico-táctico es clave, pero a estas alturas de la competición, el factor mental es clave. En Palencia nosotros creo que lo manejamos muy bien. Todos los jugadores saben lo que es jugar por mantenerse, por lo que tenemos que afrontarlo desde la confianza y la tranquilidad de que jugamos en casa y que aquí damos un buen nivel. No hay que ganar el partido en el descanso y hay que estar todos juntos cuando lleguen los malos momentos".

Defensa de Río Breogán: "El otro día lanzamos muchos tiros liberados, por eso insisto en jugar con confianza. Si generamos un buen tiro hay que tomarlo con la mayor confianza. Breogán es un equipo duro, pero aquí destaco ser un punto más agresivos a nivel ofensivo, que no va a haber ninguna finalización sin contacto, que hay que trabajar bien los bloqueos y que cuando tengamos una buena oportunidad generada, pues aprovecharla. Necesitamos la mejor versión defensiva de todos los jugadores".

Problemas ofensivos de Breogán y juego coral de Covirán: "Son dos estilos opuestos, ellos son más defensivos, son duros y nosotros muy ofensivos. El que consiga imponer el ritmo tendrá gran parte de esto. En estos tipos de partidos hay que trabajar en defensa y hay que ser responsables, trabajar bien el rebote y el balance. Si hacemos eso, nuestro ataque va a salir porque tenemos mucho talento. Respecto a nosotros, lo hicimos muy bien ante Palencia. Quizás algún tiro forzado, pero movimos muy bien el balón y tenemos que tratar de aportar todos. A nivel individual, McLemore tiene esa capacidad individual, pero tienen muchos focos para aportar y ahí es donde tenemos que esforzarnos en defensa. Jugando juntos es como hemos mejorado".

Cambio de mentalidad de Felicio: "Está mejor, lo veo entrenando bien y el otro día, lógicamente, nos ayudó mucho y lo que hace falta es darle continuidad. Durante la semana ha estado muy bien, ahora a estar concentrados para hacer otro partido bueno".

Lleno en el Palacio: "Es una muestra más de la afición que tenemos y como la gente sabe que es un partido importante. La afición siempre ha respondido. Espero ese ambiente porque se lo merece el equipo, pero también la gente. Tenemos que ser conscientes de jugar con tranquilidad. Que el partido no se va a ganar en el primer tiro ni en el primer cuarto, se tiene que ganar al final".