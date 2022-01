El tratamiento e investigación de la enfermedad de Parkinson ha centrado el programa Salud a Todo Twitch de este miércoles en el canal que GranadaDigital tiene en esta red social. El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y conductor de este espacio, Joan Carles March, ha dividido el espacio de este miércoles en dos bloques. Un primero dedicado a los pacientes y el asociacionismo y el segundo con varios profesionales, además del investigador Miquel Vila.

Entre medias, los fieles de este ya clásico espacio dedicado a la salud han podido escuchar y ver lo que es convivir con párkinson gracias a los vídeos del excomentarista deportivo de Televisión Española José Ángel de la Casa, quien sufre esta enfermedad, o de la actriz gallega María Pujalte, embajadora de la Asociación Con P de Párkinson pese a no padecerlo.

María Angustias Díaz y Ana Rodríguez, presidenta y gerente de la Asociación Parkinson Granada, respectivamente, y el máximo responsable de la Federación Española de Parkinson, Andrés Álvarez, han sido los encargados de abrir el primer bloque. Todos ellos han abogado por normalizar la enfermedad, aún desconocida para el conjunto de la sociedad, al tiempo que han destacado el papel de las asociaciones.

Díaz, quien también es vocal de la Federación Española, ha incidido en la difícil convivencia con este trastorno cuando comienza a manifestarse. "Se pasa mal porque no sabes lo que tienes hasta que no te lo diagnostican", ha sintetizado. Algo que le pasó a Andrés Álvarez, quien comenzó a sufrirlo en 1996 pero no tuvo confirmación médica hasta doce años después, en 2008. "Para la gran población es desconocido, pero el párkinson tiene un amplio abanico de síntomas y la labor de las asociaciones es ejercer de transmisores para la sociedad", ha añadido Ana Rodríguez.

En una segunda parte de este primer bloque, Joan Carles March ha entrevistado a cuatro integrantes de la Asociación Con P de Párkinson, movimiento de mujeres de dentro y fuera del estado español organizado por internet. "Me pregunté: ¿Y si monto un blog de mujeres para hablar entre nosotras lo que vivimos? Se lo comenté a ellas y me dijeron que adelante. Abrí la ventana al día siguiente y lo que entró fue un vendaval", ha ilustrado Paqui Ruiz, su impulsora, quien ha reclamado "que se investigue más".

"El blog tuvo mucha aceptación por parte de todas las mujeres y empezamos a llegar a muchos puntos a los que quizás no llegaban las asociaciones", ha ratificado Laura Román, otra de sus integrantes. E Inma García ha incidido en "seguir aumentando la visibilidad", pues, tal y como concluyen todas, el movimiento no es sino la respuesta a un panorama en el que parecía que todos los pacientes eran hombres "y siempre gente mayor". "Estar con gente que pasa una situación parecida tuya no voy a decir que es un alivio, pero sí ayuda a que no te sientas tan sola", ha apostillado Rosa Blázquez.

Panel de profesionales con el investigador Miquel Vila

Ya en el bloque de profesionales, Joan Carles March ha recibido a Lucía de Flores García Trujillo, del Hospital Regional de Málaga; Carmen Fernández, del Valme de Sevilla; Adolfo Mínguez, jefe de Neurología del Virgen de las Nieves y vicepresidente de la Sociedad Andaluz de Neurología, y Álvaro Sánchez-Ferro, secretario del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. La enfermera Carolina Cabello ha completado el cartel.

Mínguez ha alertado del aspecto silente y sibilino que en ocasiones adopta la enfermedad, que puede llegar a ser percibida por los propios pacientes como un envejecimiento prematuro. "Muchas veces es un familiar que lleva tiempo sin verlos quien se da cuenta. Es más fácil verlo desde fuera. Algunos pacientes han tenido un periplo más complicado que otros y es importante la detección precoz", ha desarrollado.

Sánchez-Ferro ha valorado el impacto de las nuevas tecnologías, campo en el que desempeña parte de su labor, en el seguimiento de los casos. Este miembro de la Sociedad Española de Neurología destaca que el impacto de estas nuevas herramientas permite "medir la enfermedad y seguirla desde fuera del hospital y no con una foto fija con lo que pasa en el centro sanitario". "Lo tecnológico avanza poquito a poco, pero nos ayuda a tener sistemas de medición objetiva", ha reseñado al respecto.

Por su parte, Carolina Cabello ha reivindicado que la enfermería especializada "haga un esfuerzo para que haya plazas que formen a los profesionales". "Pasa que a muchos enfermeros, cuando llevan un tiempo, se los llevan a otro sitio. Nos acaba de pasar con una compañera. La tienes formada y ya al año y medio, a otro sitio", ha explicado antes de defender un modelo de trabajo basado en "equipos multidisciplinares".

En esa misma línea se ha expresado Lucía de Flores, quien los considera "fundamentales" junto a las asociaciones. "Creo que hay que mirar al futuro con optimismo. Hemos conocido mucho y cada vez los neurólogos tenemos más capacidad de respuesta", ha dicho. Y Carmen Fernández ha incidido en la "formación de los pacientes" a fin de que "disipen las dudas que puedan tener": "Es imprescindible".

A este bloque se ha sumado Miquel Vila, investigador del Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y también miembro del Instituto de Investigación de dicho hospital. Vila ha profundizado en la relación existente entre el párkinson y la dopamina, un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo.

"Se está investigando mucho si la enfermedad empieza en el cerebro o fuera de él. Lo que sabemos es que hay unos acúmulos proteicos que se localizan en distintas áreas del cerebro. Lo que se está tratando es frenarlos para así frenar también la progresión de la enfermedad. Es lo que estamos tratando de estudiar en nuestro grupo", ha explicado Miquel Vila, quien ha aportado una curiosa evidencia cromática del párkinson.

"Las neuronas responsables se caracterizan por acumular un pigmento de color marrón parecido a la melanina de la piel, que de hecho se llama neuromelanina. Estas neuronas tienen una gran cantidad de este pigmento, cuyo color es color negro. Cuando se ve un cerebro después de fallecer una persona se aprecia ese color. Todos lo tenemos porque forma parte de nuestro envejecimiento, pero en los enfermos de párkinson es más evidente", ha finalizado.

El Salud a Todo Twitch de este miércoles ha sido el cuarto de una serie dedicada a los trastornos neurológicos que comenzó con el alzhéimer, continuó con la esclerosis múltiple y tuvo su último episodio la semana pasada con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Dentro de este espectro, el párkinson es un trastorno del movimiento que ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad dopamina.