Paco López: “Sigo cabreado, pero vamos a Valencia con mucha ilusión”

Aunque la rueda de prensa de Paco López estaba convocada este sábado para analizar el encuentro frente al Valencia, su comparecencia ha girado en buena medida en torno a la presunta alineación indebida de Adri López en Copa del Rey el pasado jueves. “Sigo cabreado, siento un mosqueo total”, ha manifestado el técnico rojiblanco, quien, cuestionado sobre la defensa de la entidad ante la denuncia del Arosa, ha asegurado que trata “de ser optimista siempre, en absolutamente todo”. “El club ha hecho alegaciones, habrá que esperar”, se ha encogido. A pesar de todo, el preparador ha insistido en que tanto él como sus pupilos viajan “con muchísima ilusión” a Mestalla.

“Me enteré después del partido, unos minutos antes de la rueda de prensa”, ha expuesto el preparador acerca de la posibilidad de que Adri López no pudiera jugar el duelo copero del jueves. “Lo que estaba en nuestra mano lo hicimos, que era ganar el partido en unas condiciones difíciles, por la lluvia, por el barro. Nuestra idea era ir, ganar el partido, pasar la eliminatoria. En ese sentido, creo que cumplimos. Los jugadores se vaciaron en el campo. Ahí terminó nuestra responsabilidad”, ha defendido Paco López, quien ha aseverado que su relación con Matteo Tognozzi, nuevo director deportivo, es “fenomenal”, a pesar de lo ocurrido en las últimas horas. “Tenemos una comunicación constante. Los días que lleva aquí está prácticamente todo el día con nosotros en la Ciudad Deportiva. Hablamos antes de cada entrenamiento”, ha alargado.

“Yo les digo una cosa a los jugadores que es aplicable a todo lo que está pasando: Me gusta la gente positiva, la gente que te aporta cosas, que tira hacia adelante, empuja. Les digo que hay gente que suma y otra que resta, emociones que suman y que restan. Me quedo con las que suman y puedo detectar las que restan. Voy a seguir remando para que este equipo se quede un año más en Primera División. El que se quiera subir al carro que lo haga. Aquí se trata de ser positivo, tener una actitud positiva ante las dificultades, y hemos tenido muchísimas desde que empezó esta temporada. Un servidor no se va a rendir, y los que están ahí dentro conmigo, tampoco”, ha sostenido el entrenador del Granada, preguntado por las dificultades extradeportivas que se suceden alrededor de la entidad nazarí desde el inicio del curso.

Partido en Mestalla

En lo que respecta al encuentro de este domingo, Paco López ha afirmado que “la plantilla está a tope”. “Tenemos muy poquito tiempo para pensar en el Valencia. Hoy hemos tenido el entrenamiento completo de hoy. Ayer, los que jugaron el partido de Copa tuvieron recuperación. Hoy, todo el mundo metido, hemos hecho un buen entrenamiento. Sabemos a qué rival nos vamos a enfrentar, somos conscientes y vamos con la máxima ilusión para afrontar el partido, también con ese puntito de rabia que nos viene bien para mañana”, ha expuesto. En este sentido, ha argumentado que las sensaciones deportivas del duelo de Copa fueron “positivas”. “Muchos jugadores se acercaron a 90 minutos. El campo no estaba en las mejores condiciones. El tema era tener minutos, jugar. Hubo cosas muy positivas y que dan pie a que el entrenador sepa que tenemos a gente siempre preparada y dispuesta a ayudar desde el rol que le toque a cada uno. Esos partidos siempre vienen bien para saber cómo está la gente que no está teniendo muchos minutos en Liga”, ha profundizado.

Su rival en Liga, el Valencia, “es un equipo que está jugando con una soltura y una confianza que se las han dado los resultados, con una mezcla de jugadores con experiencia como Gayá, Paulista o Thierry, aunque sea muy joven, con otros jóvenes que están pegando muy fuerte”, ha descrito. “Es un conjunto vertical, con gente muy rápida y que busca portería rival. Está con todas las luces puestas. Solo quiero gente con actitudes positivas, emociones positivas. Siempre hacemos un punto y aparte en lo que no nos aporte. Desde el vestuario y el equipo, estamos con una confianza tremenda en que las cosas tienen que salir. Y van a salir. Esperemos que sea mañana ya. Los jugadores lo merecen”, ha ahondado, convencido de que el cuadro rojiblanco lleva “varios partidos en los que hace las cosas bien”. “Esto tiene que cambiar y va a cambiar. Está en nuestras manos, en nuestros pies y en nuestras cabezas hacerlo”, ha apostillado.

A priori, Paco López no tiene nuevas bajas y recupera a Lucas Boyé y a Gumbau, sancionados en la pasada jornada. “Cuantos más seamos, mucho mejor para la causa, para tener dónde elegir. Los partidos duran muchos minutos y necesitamos a todo el mundo”, ha sostenido. No obstante, ha reconocido que hay algunos futbolistas que llegan “con molestias”. “En principio, están todos bien, pero mañana decidiremos”, ha avanzado. Ha reparado de forma concreta en la situación de Myrto Uzuni, quien “va mejor de sus problemas en el pubis”, así como en aquellos futbolistas habituales que participaron ante el Arosa. “Carlos Neva tiene más minutos que Álvaro (Carreras), que es un jugador joven que puede recuperar perfectamente. De hecho, parece que puede estar bien para el domingo. Luego, queríamos repartir minutos entre Sergio Ruiz, Gonzalo (Villar) y Gumbau”, ha justificado.