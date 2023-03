Paco Hidalgo, presidente de Granadown: "Abrir ventanas a la inclusión es una gran labor"

Este martes, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha marcada en rojo para la asociación Granadown. La Cámara de Comercio acoge este martes, a partir de las 19:00 horas, un acto conmemorativo de la organización local bajo el lema 'Conóceme y rompe estereotipos'. Paco Hidalgo, presidente de Granadadown, afirma que este evento va a ser una forma de demostrar que las personas con síndrome de Down "no son iguales y cada uno tiene su personalidad”. El portavoz de la asociación hace hincapié en que “si se abren ventanas a la inclusión estamos haciendo una gran labor”.

Esta jornada se entregarán los 'Premios a la Inclusión de la Asociación Granadown'. Los galardonados en esta primera edición serán la Universidad de Granada y la Delegación territorial de Educación por su labor en el campo de la inclusión. Por otro lado, Pilar López Garrido, fundadora de la organización y expresidenta, recibirán el 'Pin de oro de Granadown'. "Es un merecido reconocimiento por su gran trabajo. Sigue con nosotros y está a disposición de la asociación", apunta Paco Hidalgo. El acto en la Cámara de Comercio contará también con la presencia de las principales autoridades locales, como Paco Cuenca, alcalde de Granada, Marifrán Carazo, consejera de Fomento, o Inmaculada López, subdelegada del Gobierno en la provincia.

El representante no ha cumplido todavía un año como presidente de Granadown tras asumir el cargo avalado por su experiencia como vocal o tesorero, pero destaca que es "gratificante" ver los resultados del esfuerzo invertido. “Es una suma de esfuerzos de todos para que las personas con síndrome de Down ganen independencia”, asegura. Asimismo, es consciente de que a pesar de las metas alcanzadas, se debe seguir trabajando para buscar "un pasito más".

“Romper barreras y estereotipos"

El manifiesto reivindicativo de este martes quiere señalar que "las personas con síndrome de Down maduran". El lema a nivel nacional es ‘No somos un estereotipo, somos algo más’. “Gran parte de la sociedad lo tiene superado, pero tenemos que seguir profundizando”, incide Hidalgo. "No se les puede tratar como a niños toda la vida. Existen características comunes, pero cada persona tiene su propia personalidad", recalca.

Otro de los tópicos equivocados gira en torno a la vida en pareja y a la actividad sexual. “Hay que romper con que la vida en pareja no es una realidad para ellos”, asevera el presidente de Granadadown. Durante el acto en la Cámara de Comercio, integrantes de la asociación van a exhibir ocho carteles que aspiran a sumar su grano de arena en la lucha por romper barreras y estereotipos. La intención es clara: que todas las personas, sin distinción alguna, puedan "desarrollar sus capacidades". “El problema ha sido, cada vez menos, la etiqueta de ‘no pueden'. La sociedad tiene que creer", declara el portavoz.

Granadown hace hincapié en que "lo más importante son las personas. Que tengan los apoyos necesarios para desarrollarse. Esto es fundamental”. Una de sus peticiones más demandadas a las instituciones es que se debe seguir trabajando "para impulsar la autonomía y la independencia”, algo que requiere de "apoyo económico" por parte de las administraciones. Hidalgo sostiene que es necesario "llevar un cambio de perspectiva a las leyes" para conquistar terrenos como un mejor acceso a la vivienda con proyectos como los hogares compartidos.

La investigación es otro apartado importante en el que hacer hincapié en el Día Mundial del Síndrome de Down. "Es importante en todos los campos porque nos da calidad de vida”, explica Hidalgo, quien es consciente de que "se invierte más bien poco" porque por lo general se busca la "rentabilidad".

Con su voluntad incansable, el presidente de Granadown pone en valor lo conseguido hasta la fecha, destaca el trabajo conjunto con las familias desde la asociación y agradece la implicación de la sociedad granadina. Sin metas fijas, la idea del colectivo es que la ventana de la inclusión siga abriéndose hasta quedar de par en par.