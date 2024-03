Pablo Pin: "La victoria tiene más mérito porque hemos sido sólidos a nivel mental"

Satisfacción por el trabajo bien hecho que por fin tiene su recompensa. Pablo Pin se ha mostrado contento por el partido realizado por su equipo, especialmente por la resistencia mental que han tenido sus jugadores en los momentos más tensos del encuentro. El técnico del Covirán Granada ha valorado positivamente las actuaciones de Kramer y Valtonen, sobre todo del alemán y sus canastas "cuando más quemaba el balón".

Valoración del partido: "Nuestro inicio ha estado muy bien, sobre todo, a nivel defensivo. Hemos estado muy concentrados y tratando de construir desde la defensa. Hemos tenido alguna mala decisión, pero estábamos controlando el ritmo del partido con energía y actitud. Hemos hecho una buena entrada que hemos confirmado en el segundo periodo. El trabajo de la primera parte ha estado muy bien, sobre todo, en la defensa del cinco por cinco. Nuestra entrada en el tercer periodo ha vuelto a estar bien, pero cuando hemos hecho un par de cambios ha habido un momento en el que hemos dejado de hacer lo que hemos practicado durante toda la semana. Una norma que no hago en un indirecto, una mala defensa de bloqueo directo.. Nos hemos desconcentrado un poco, ellos han anotado y se han visto dentro del partido. Por eso le doy más mérito todavía a la victoria que hemos conseguido. hemos sido capaces de volver a hacer las cosas serias y la entrada de Kramer y Valtonen nos ha dado un nivel físico muy alto. Hemos sabido también controlar la cabeza en determinadas decisiones arbitrales. Hemos sido capaces de ser sólidos a nivel mental".

David Kramer y Elias Valtonen: "David, primero ha hecho una cosa increíblemente bien que es el nivel defensivo que ha dado. El ponerlo en el 2 ha hecho que crezcamos defensivamente. Adam Smith se ha sentido muy incómodo con él, al igual que Kullamae o Renfroe. David tiene esas explosiones, ese talento que empieza a meter y meter. Cuando más quemaba el balón ha metido un triple muy importante. Se merece este tipo de partidos. Valtonen, otro gran partido. Todo lo que es el trabajo oscuro sí me lo esperaba. Es un jugador que cumple muy bien en defensa y en ataque no toma una mala decisión".

Trabajo defensivo: "A nivel defensivo, en el bloqueo directo hemos estado, no perfectos, porque hemos tenido un par de situaciones que no hemos hecho la norma, pero creo que hemos sido muy sólidos. Hemos forzado muchas pérdidas, no circulaban con facilidad. Los pívots han estado muy bien también en las ayudas. En ataque, creo que el equipo ha interpretado también bien donde queríamos atacar, jugar bien sin balón".

Rotación gracias a la llegada de los nuevos: "Somos humildes y sabemos lo que tenemos. Es difícil tener ocho jugadores de primer nivel. Los que han venido vienen a sumar, a darle valor a lo que han hecho los que ya estaban. Este es el equipo que hemos tenido siempre, este ritmo. La llegada de Elias nos da un paso más en físico, la llegada de Jacob y de Malik, que ha hecho otra vez un buen partido. Los jugadores pueden tener descansos más largos. La mentalidad que debemos tener es esa. Si los jugadores hacen un buen trabajo durante la semana tendrán su oportunidad".

Jacob Wiley y Cristiano Felicio juntos en pista: "Sí me ha gustado, sobre todo, la presencia que nos da. Esos han sido los minutos que mejor ha jugado Felicio. Ahora tenemos muchas combinaciones y tenemos que seguir trabajando en ellas".

Final de temporada: "Tenemos que jugar contra Andorra, Palencia y Broegán, tenemos que seguir la línea de trabajo y esto se va a decidir al final como siempre".