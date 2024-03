Galería | Las mejores imágenes de la séptima victoria de Covirán Granada

Regresan las grandes noches al Palacio de Deportes. El pabellón del Zaidín volvió a disfrutar de una victoria del Covirán Granada, algo que no hacía desde el 14 de enero. Eso sí, el encuentro no ha estado exento de emoción. El gran dominio de los rojinegros no ha evitado que Bilbao Basket se metiese en el encuentro en el último cuarto regalando un final de infarto que, por fin, acabó con la moneda cayendo de cara para los granadinos.