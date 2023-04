Pablo Pin: "No hemos dado el nivel que sabemos dar"

Este Covirán no es el de siempre. Pablo Pin se mostró claro sobre la actuación de su equipo ante Unicaja. "Lo que he visto hoy no es lo que veo a lo largo de la semana", afirmó el técnico rojinegro, reconociendo que la clave no era ni las asistencias, ni los rebotes, ni la anotación, sino la falta de energía que sus jugadores habían achacado esta jornada. El entrenador también habló sobre los próximos encuentros ante Manresa y Girona, encuentros que deberán preparar en el Estadio de la Juventud.

Valoración del encuentro: "El partido ha sido, por nuestra parte, con muy poca energía. El inicio ha sido muy malo. Si no se pone energía es muy complicado competir contra un equipo como Unicaja. Ni siquiera nos hemos acercado al nivel que ellos proponen ni al que nosotros solemos proponer en casa".

Imagen del equipo: "No me preocupa. El otro día, era el Madrid, eso hay que tenerlo claro. Hoy sí hemos tenido una mala imagen. El otro día el equipo luchó. Hoy no hemos puesto esa energía. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, aprender de este partido porque Manresa pone más energía que Unicaja, quizás no tengan el mismo talento, pero sí que pone la misma o más energía que Unicaja".

Motivos de la falta de energía: "En el principio del partido ha habido tiros cómodos que no hemos anotado. En esta liga no hay canasta fácil y eso nos ha restado confianza. Para compensar eso, hay que ser sólidos en defensa, ni siquiera hemos hecho suo de faltas".

Asistencias: "Nos ha faltado ritmo, no solo de correr en pista, sino ritmo en poner los bloqueos. Ritmo en el juego son balón, poco ritmo en la circulación. Cuando se meten solo cuatro triples, las defensas se ajustan mas... Nuestro ritmo en general no ha sido el que solemos mostrar. Hemos estado muy espesos".

¿Bajó los brazos el equipo demasiado pronto?: "Más que bajar los brazos, cuando nos hemos visto diez abajo muy pronto no hemos sido capaces de reponernos. En ningún momento hemos tenido un punto de meter dos canastas seguidas, hemos ido todo el rato a remolque. Hemos hecho cambios, pero no han salido con esa energía que necesitábamos".

Mentalidad ante los tiros fallados: "Si tenemos un tiro abierto hay que seguir tirando. Necesitamos meter ocho o nueve triples para ganar partido en esta liga, no quiero que perdamos esa confianza. El camino fácil para un entrenador en partido como el de hoy es pegar una rajada, pero yo estoy con estos jugadores hasta el final. No hemos dado el nivel que nosotros sabemos dar. No hay que hacer un drama, simplemente hay que seguir trabajando.

Próximos encuentros: "Jugamos contra dos rivales de nuestra liga y los vamos a preparar fuera del Palacio. Espero que las circunstancias de la pista a las que vamos esté bien, poner la máxima concentración en el día a día y que no haya ninguna lesión. Vamos al Estadio de la Juventud y aunque esté muy bien, no quiero que suponga un cambio en nuestra concentración. El partido contra Manresa tenemos más que ganar que perder. El equipo que he visto hoy no es el equipo que veo durante la semana.