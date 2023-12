Pablo Pin: "Esperamos al mejor Tenerife"

Último partido del año con la ausencia asegurada de Lluís Costa. El Covirán Granada se mide este jueves al Lenovo Tenerife en el que será su último encuentro de este 2023, pero contará con el regreso de Germán Martínez y la duda de David Kramer, aun recuperándose del proceso gripal. Pablo Pin ha hablado en la mañana de este martes sobre el "refuerzo" que supuso la victoria en la Fonteta para el equipo, el liderazgo de Jonathan Rousselle y ha analizado a un conjunto tinerfeño que "sufre en las segundas mitades", pero que necesita un triunfo para mantener vivas sus opciones de entrar en la Copa del Rey.

Situación de los lesionados: "Lluís sigue recuperándose, el plan con él es que la semana que viene pueda empezar a hacer cosas. Para este partido no va a estar. Germán ya hizo entrenamiento completo y se encuentra bien y estará para este partido. Kramer aun sigue con fiebre, el lunes no entrenó, en principio no creo que pueda entrenar este martes y esperamos que pueda entrenar el miércoles para poder tenerlo disponible algunos minutos el jueves. Kwan tuvo descanso por todos los minutos que lleva acumulados, pero en principio espero que estemos todos excepto Lluís".

Ambiente tras la victoria: "Una de las cosas que los equipos como nosotros tenemos que optar es ser siempre competitivos. Con esa idea, alguna victoria te llevas. El día de Unicaja o gran canaria no, pero el resto de partido fuera de casa hemos competido bien. Es una victoria que refuerza mucho por las bajas que teníamos también. Se nota la felicidad en el equipo".

Liderazgo de Rousselle: "Se ha adaptado desde el primer día, es un jugador con mucha experiencia, ha vivido una Copa del Rey como luchar por una permanencia. Además, en el caso de la lesión de Lluís ha dado un paso adelante y a nivel de liderazgo y comunicación está tomando galones. El ser más competitivos es algo que nos marcamos desde el inicio de temporada. Intentar tener siempre la mentalidad de competir. Para equipos como nosotros, necesitamos dar una campanada para poder conseguir el objetivo. Los jugadores van con esa concentración de ganar en sitios complicados. Nos merecíamos sacar un partido así porque en Barcelona o Joventut estuvimos muy cerca".

Rival: "Nos esperamos al mejor Tenerife. No solo por tener opciones de Copa, sino porque viene de perder en casa ante Zaragoza. Nosotros preparamos los partido siempre igual, pero tenemos en cuenta que es un equipo que va a venir jugándoselo todo, van a venir a por todas. No podemos pensar en que Tenerife no está ganando tanto como el año pasado, es evidente, pero es una gran plantilla y un gran equipo, con mucha experiencia y habrá que hacer un muy buen partido para ser competitivos".

Comparación entre el final de 2022 y de 2023: "En el caso de las temporadas, son muy diferentes. Son un roster muy diferente. El año pasado tuvimos un gran inicio y después la plaga de lesiones que nos lastró mucho. En esta temporada no hemos tenido esas lesiones. Este año nos ha costado arrancar, más por los resultados que por el juego. Hasta que no nos hemos quitado de la cabeza que debíamos haber ganado algún partido del inicio no hemos podido avanzar. El año pasado, el gran reto era ser competitivos en ACB. No subimos siendo el mejor presupuesto de la liga. Este año para mí ha sido súper positivo y muy bonito. Mantenernos para nosotros era un objetivo muy importante".

Irregularidad de Lenovo Tenerife: "El tema físico. Es un equipo con mucha veteranía, pero parece que los partidos se le hacen un poco largos. De los 15 partidos jugados, han perdido nueve segundas partes. De las seis que han ganado, tres las han ganado de menos de cuatro puntos. El mundial influye, claro. Muchos jugadores lo han jugado, sino han jugado preolímpico. El calendario que hay para equipos como Tenerife, que es un buen equipo, pero que no tiene un presupuesto como el Madrid, les castiga mucho más. Es un equipo que está marcando una época en el baloncesto español, quitando a los equipos Euroliga. El nivel de la liga ha pegado otra subida y los equipos son muy poderosos".

Balance del paso de Yiftach Ziv: "Nos ha dejado un sabor agridulce, tiene un potencial increíble tanto física como técnicamente. Por circunstancias no hemos tenido lo que esperábamos. Desde aquí le deseamos toda la suerte y ojalá tenga una gran carrera".

Nivel defensivo: "Nuestro punto es la mejora defensiva. Es lo que trabajamos cada día. Cristiano cada vez está más en forma, Evaldas cada vez más adaptado a la competición... La adaptación de los jugadores ayuda a eso, a conocer los sistemas, los arbitrajes.. Es una de nuestras asignaturas pendientes. Llegará una fase de la temporada donde no se esté tan fino en ataque, donde los partidos serán muy físicos y si quieres mantenerte hay que defender".