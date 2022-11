Pablo Pin: "Tenemos que mejorar el juego respetando nuestro estilo"

Valoración del encuentro: "Unicaja ha hecho un encuentro muy completo, han puesto un ritmo muy alto desde el principio y nosotros hemos jugado por rachas. Los últimos minutos hemos caído físicamente. Nuestro inicio de partido hemos tenido un mal uso de las faltas. Unicaja ha anotado con mucha facilidad. El uso de las faltas no ha sido bueno y ellos han cogido mucha confianza en el juego y sobre todo desde el triple. Ir a remolque es muy complicado. Mi equipo ha sido capaz de dar la cara y de pelear, de no irse abajo, de intentar hacer las cosas bien. Debemos pensar ya en el siguiente".

Lluís Costa y Dejan Todorovic: Ha tenido un mal gesgto con el cuello y estaba muy mareado. Él nunca se quita de un partido, si me dice que no está para jugar lo creo. Ha sido un bloqueo que lo ha pillado a ccontrapie. Dejan está falto de ritmo, lo he visto implicado en la comunicación con el equipo, le queda mucho por mejorar, sus sensaciones han sido buenas, me quedo con eso".

Arbitraje: "Fuera de casa con un equipo de este nivel, cuando consiguen una ventaja tan amplia es complicado. Tenemos que analizar el partido e intentar seguir mejorando. En el instant-replay hemos tenido varias jugadas donde hemos acertado. Proponemos un juego de correr y a veces el balocnesto va demassiado rápido, por eso la suerte de tener esa herramienta. Entiendo que pitar es muy complicado".

Prince Ali y Pere Tomás: "He pensado que era mejor sacar a otros jugadores con otras características. Son dos jugadores muy profesionales y tienen que estar preparados para salir en el siguiente partido. Nada excepcional".

Pérdidas: "Hemos tenido 21 pérdidas, Unicaja es uno de los mejores equipos en situaciones de forzar pérdidas y robar balón. Si no haces las cosas muy bien se te complica mucho el partido. El tema de las pérdidas viene provocado por nuestro ritmo. Es importante respetar nuestro estilo. Lo que tenemos que hacer es intentar mejorar nuestro juego, compartir bien el balón y hacer las cosas mejores, intentar insistir en eso".

Ambiente con la afición rojinegra: "El equipo ha hecho un gran esfuerzo. Han sido en momentos puntuales donde ellos nos han castigado mucho. En cuanto a la afición ha sido espectacular. Yo he jugado mucho en Los Guindos, he venido muchísimo a este pabellón a ver partidos y siempre trabajas con el sueño de venir a este tipo de campos. Ha sido muy especial y bonito y agradecerle a nuestra afición el que hayan venido".