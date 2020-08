Óscar Fernández-Arenas: “Queremos que la afición pueda disfrutar del equipo, pero sin arriesgar la salud”

Una vez analizada la plantilla del Covirán Granada al completo en los dos primeros capítulos de esta entrevista, llegó el momento de tocar los principales temas de interés para el aficionado al baloncesto granadino.

El presidente del Fundación CB Granada se mostró “muy optimista e ilusionado” con la vuelta a la competición en las circunstancias tan particulares que nos está tocando vivir en este 2020. Esto fue lo que dijo en el final de la charla con GranadaDigital:

¿Cómo se encuentra usted y el club en este momento?

Ilusionado, con el respeto eso sí por todo lo que está pasando. Los patrocinadores y la gente están respondiendo y la alegría que nos hemos llevado es que los jugadores quieren venir a Granada, algo fundamental pues son ellos los que tienen que poner mucho de su parte para venir aquí.

Se afronta una nueva temporada después de una renovación en el vestuario

El año pasado renovamos al 90% del equipo y nos hemos dado cuenta de que teníamos que hacer algunos cambios, había cosas que mejorar. La revolución parece más grave de lo que es, pues teníamos finalmente 13 jugadores. Al bajar a una plantilla de 10, el cambio parece mucho más grande.

¿A qué se debe ese cambio de filosofía?

Entendemos que teníamos que hacer cosas diferentes a las que estábamos haciendo. Con 12 jugadores es más complicado tanto para Pablo como para el día a día de los jugadores. Todos eran de un nivel muy homogéneo a la hora de cómo jugar y eso te da dificultades a la hora de dar minutos. La Liga se juega con 9-10 jugadores y entendemos que vamos a 10 jugadores porque, también, económicamente es más fácil llegar a 10 jugadores de un nivel alto, que a 12 de un nivel menos alto. Y, además, dejamos una puerta abierta por si hace falta en enero o febrero, algo que hemos hecho todos los años desde LEB Plata. Si todo va bien, no hará falta, pero al menos tendremos la opción.

¿La plantilla está completamente cerrada?

Al cien por cien.

¿Qué aportan los nuevos que no hubiera y qué pierde el equipo con las salidas que ha habido?

Se pierde que se ha ido gente que quería al club y que disfrutaban en la ciudad. Ganamos savia nueva, hambre nueva y jugadores con mucha calidad. Lo que viene son jugadores muy contrastados en la categoría y con una calidad muy importante. Entre los nuevos hay muchos ascensos y han jugado a un gran nivel. Siempre nos quedamos con las buenas cosas que nos han dado los que han estado aquí, nos han hecho crecer de una manera desproporcionada.

¿Ve más opciones de acercarse al ascenso como en 2019?

Estar en el Playoff de 2019 fue un milagro, y nos quedamos a una canasta de la Final Four. Lo que buscamos es competir al mejor nivel posible y estar lo más arriba que podamos. Poner límites es muy complicado y no se puede predecir el futuro. Queremos que la gente disfrute y, para eso, tenemos que estar arriba.

¿Qué se hizo mal la temporada pasada?

Nadie es perfecto a la hora de hacer las cosas. Quizá renovar a prácticamente todo el equipo pudo significar una tranquilidad o un acomodo en la plantilla. También se juntó que tuvimos problemas físicos y que mentalmente nos afectó mucho los 2-3 primeros partidos que perdimos fuera con un tiro para ganar el partido, o ganando de 17 a menos de 7 minutos. Eso nos afectó psicológicamente. Luego, en casa sí se jugó bien y se sacaron los partidos, pero fuera nos costó.

El cuerpo técnico sigue al completo. Un claro mensaje de confianza y estabilidad.

Totalmente. Siempre digo que Pablo Pin nos ha llevado de Primera Nacional a LEB Oro y eso, esté o no esté en el club en el futuro, nos tendremos que acordar siempre por cómo se hizo y en qué momento se hizo. Es de plena confianza para nosotros por lo que vemos día a día. Sabemos lo que trabaja con el equipo y los resultados que ha tenido. El año pasado no salió todo lo bien que podía, pero no hay ningún entrenador que te asegure todas las temporadas completamente buenas. Confiamos en lo que vemos en el día a día.

¿Cómo de optimista es para el inicio de la nueva temporada con la que está cayendo?

En principio, la Liga empieza el 16 de octubre, tenemos cerrado el partido de presentación el sábado anterior con Murcia, tenemos algún torneo de pretemporada fuera de Granada, está todo listo para empezar el 1 de septiembre la pretemporada, etc. Todo, lógicamente, con la prudencia de que nos den un protocolo a seguir para ver cómo actuar con jugadores, público y demás.

Lo único que vamos a hacer es tomar todas las medidas posibles. Ya lo hemos hecho con los abonados, si no pueden disfrutar de algún partido se les devolverá el dinero. Tomaremos las medidas de seguridad, hemos preguntado a los abonados si vienen solos o con familia, se han cerrado acuerdos para dar mascarillas, en fin, más medidas no podemos tomar. Hemos tenido un ejemplo muy claro cuando fuimos los primeros en arrancar con los niños con la iniciativa ‘Reinventarnos unidos’, con 200 niños, sin ningún problema y con un protocolo de seguridad que nosotros creamos.

Todo eso si la situación no cambia.

Todo viene con un asterisco puesto. Si nos dicen que sí, vamos a cumplir eso y algo más. No vamos a arriesgar por la salud a nadie, pero sí vamos a intentar que todo el mundo pueda disfrutar del equipo que hemos hecho, porque creemos que es un equipo para disfrutar. Intentaremos por todos los medios que la gente venga al Palacio y disfrute. Si no puede entrar nadie, no podremos hacer nada.

¿Cómo afecta en lo económico lo inusual de esta campaña de abonados?

Hemos intentado no basar el presupuesto en los abonos para no ser futurólogos y gastar un dinero que no podemos tener. Sí que cambia, porque, si todo va bien, que puedan estar los aficionados nos va a dar más estabilidad, también en lo deportivo. La temporada pasada tuvimos una irregularidad fuera, pero en casa tenemos un alto porcentaje de victorias porque tenemos una de las mejores aficiones de España, si no la mejor. Queremos jugar y queremos hacerlo con nuestros aficionados en el Palacio de Deportes.

¿Qué mensaje manda a esos aficionados?

Tengo que dar las gracias a todos los abonados. Con la que está cayendo y viendo que todo son malas noticias, que se estén abonando en el ritmo en que lo han hecho es para quitarse el sombrero. Estamos dando la seguridad de devolver el dinero, es cierto, pero han venido a abonarse en un porcentaje altísimo. Entiendo que hay gente que espere a septiembre, es lo más normal del mundo, pero lo único que puedo decir es que, si antes dábamos las gracias porque este proyecto vive gracias a ellos, ahora no nos queda más que seguir aplaudiéndoles, de ahí nuestro eslogan, porque nos están dando vida. La renovación del abono personal está en un 70%, cifras muy cercanas a las del año pasado.