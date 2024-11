Menú y recomendaciones para una última noche con Niños Mutantes

Elegir el repertorio para un concierto siempre es una misión más que complicada para un grupo de música. ¿Con qué tema empezar?, ¿Y con cual terminar?, ¿Cuándo es un buen momento para tocar el hit? o ¿Cuáles no caben en el setlist de esta noche? Esas son algunas de las preguntas que debe hacerse una banda a la hora de elaborar un buen 'Menú del día' para sus cientos o miles de comensales.

Pero si a eso le sumamos que es el último concierto que van a poder disfrutar aquellos que durante tantos años te han seguido y te admiran, la presión aumenta y cada tema se revisa de arriba abajo, para que encaje perfecto en la carta de la noche.

Esa ha sido el gran reto que Niños Mutantes ha afrontado durante cerca de un año. El de diseñar una setlist con la que despedirse, en cuatro noches, de los escenarios sobre los que han contado sus vidas y han compartido momentos y vivencias inolvidables durante tres décadas. Cuatro conciertos en el Teatro CajaGranada, junto su amado barrio del Zaidín y cerca del instituto Mariana Pineda, donde se forjó la amistad entre Nani, Miguel y Juan Alberto, que pronto se convirtió en una familia que ha tenido muchos integrantes y que cada uno de ellos ha dejado su impronta en los tres granadinos y el sevillano Andrés.

Un recorrido de más de dos horas por los principales himnos del grupo, que tanto han marcado a las generaciones que han querido arroparles y darles cariño en la primera de las despedidas de su ciudad natal. Un homenaje a ellos mismos desde la melodía con la que han entrado al escenario - un compendio de referencias a temas suyos - y que se ha ido entremezclando con discursos verdaderamente sinceros y sentidos, además de plasmar varias deferencias a todos los que han hecho posible estas tres décadas de ensayos, carreteras, anécdotas y éxitos.

Este que les escribe piensa que destripar un concierto que va a replicarse durante otras tres noches en Granada sería algo atrevido y que poco interés tendría para aquellos que aún tiene la oportunidad de despedirse del grupo. Por lo que considero que, en lugar de analizarles los temas que se han podido escuchar o cómo ha sido la puesta en escena y actuación, debo darles ciertas recomendaciones para que pueda sacar el máximo jugo al espectacular y completo menú que Niños Mutantes ha preparado para su último baile.

Ir cenado de casa

Ya lo advertía Juan Alberto en la entrevista que concedió la banda a GranadaDigital antes del primero de los conciertos. Para estas noches de insomnio mutante, los granadinos han preparado uno de los repertorios más amplios que han realizado en 30 años. Un completo e intenso repaso a su discografía, desde temas de 'Mano, Parque, Paseo' hasta de 'Cuchillos y diamantes', dejando poco tiempo para el descanso. Un concierto que supera las dos horas y media, ya que es la única forma de dar espacio a todos esos himnos que sobrevivirán al grupo.

Dejar el móvil en el bolsillo

No volverán a ver a esta banda de rock en directo y, ya les digo yo, que tendrán todos los videos que quieran de Niños Mutantes en Youtube, en redes sociales e incluso en los "Cachitos de TVE" de cada final de año. Por ello, les invito a dejar sus teléfonos móviles guardados para que puedan entrar en la atmósfera que la banda crea a través de sus canciones, generando así esa comunión que ha hecho tan especial este largo e intenso camino.

Es de bien nacidos ser agradecidos

No es fácil elegir qué canciones entran en un concierto tan señalado. Haga una lista de 30 canciones que le gustaría escuchar de Niños Mutantes en un solo concierto y compárela con la escuchada al salir del mismo. Estoy seguro de que alguna le faltará o no le hubiese importado que quitaran del repertorio temas que han sonado, pero piense en lo difícil que debe ser decidir con qué canciones resumir tres décadas de música, cuando has compuesto más de 120. No sea "Malafollá".

Fíjese en cada uno de ellos

Algo que no es negociable en esta banda es la entrega a cada uno de los temas. Desde la sobriedad de Miguel al bajo, hasta la electricidad que Nani aporta en cada golpe de baqueta. Las canciones de Niños Mutantes tienen personalidad propia, ya que estas hablan de sus vidas, de aquellas cosas que les han ido sucediendo a los largo de estos treinta años y que les han formado como personas mientras seguían creciendo en el panorama musical.

Les invito a que, en cada canción, se fijen en alguno de los componentes del grupo y vean cómo está viviendo esos últimos acordes, con los que van a despedirse de lo que ha sido, en gran parte, el eje central de sus vidas. Verán emoción, nervios, complicidad y muchas sonrisas. Porque la sonrisa también ha sido una marca personal de este grupo, al que nadie les ha regalado nada en la industria.

Destrózala, la voz

Pese a que Niños Mutantes deja los escenarios, su música seguirá más que viva. Así será durante décadas, mientras exista una persona que cante, tararee o silbe alguna de sus canciones. Porque el verdadero legado de los artistas es que su obra perdure en el tiempo gracias a su relevancia en la cultura del pueblo. Nuestro objetivo, como amantes de las melodías creadas por ellos, es el de hacer sonar por todas partes sus temas. Aproveche la oportunidad que se le brinda de cantar por última vez con ellos sobre un escenario. Déjese la voz en cada uno de los himnos que llevan el sello "mutante".

Llegará el momento de ponerles nota, de agradecerles tantos momentos a lo largo de su trayectoria y preguntarnos si volverán o si se embarcarán en nuevos proyectos. Pero ahora solo queda desearles una feliz despedida.