El Granada se enfrenta este sábado (21:00 horas) a toda una prueba de nivel sin su máximo artillero, Myrto Uzuni, y con un ojo en la enfermería. El albanés, al igual que Tsitaishvili y Martin Hongla, se encuentra con su selección, mientras que de la sala de curas pueden salir Sergio Ruiz o Gonzalo Villar para cubrir el agujero en la medular. El cántabro es el que mejor ha evolucionado durante la semana, aunque habrá que ver si lo suficiente como para recibir el alta competitiva. Escribá lo espera con necesidad, lastrado por otras cuatro bajas más en la visita a un sólido Sporting de Gijón. El cuadro asturiano ha fortificado El Molinón y recibe a los de franjas horizontales instalado en la segunda plaza, a la que aspiran los nazaríes esta semana. Si lograran el asalto, darían caza al cuadro asturiano. El duelo se antoja de alto voltaje y el que se descuide puede salir electrocutado.

La velada plantea varios retos al técnico valenciano, más allá del propio dilema que en sí supondrá armar un once para competir. Entre ellos, precisamente evitar despistes en sus pupilos, por momentos distraídos en las últimas fechas. Otro, si se diera el escenario, evitar que su equipo se diluya al encajar. Tal vez demasiado a lo que prestar atención ante un rival como el Sporting. Los guajes encadenan dos victorias y van camino de alcanzar la velocidad de crucero, implacables en su feudo. El equipo que dirige Rubén Albés es el segundo mejor local de la categoría y ha hecho de esta virtud su principal argumento para optar al ascenso. Se lo creen y, de momento, hacen que el resto del campeonato también les sitúe entre los candidatos.

Los asturianos no podrán contar con Diego Sánchez, presumiblemente reemplazado por Maras, ni seguramente con Guille Rosas, cuyo estado despierta muchas dudas. Tampoco dispondrán de Gaspar Campos, uno de sus hombres más afilados, aunque Juan Otero y Dubasin, con tres y cuatro dianas respectivamente, sí saldrán con el cuchillo entre los dientes. En su lugar, Dani Queipo se unirá a la amenaza.

El Granada tendrá más complicado paliar la larga lista de ausencias en El Molinón. Escribá puede mantener la parcela defensiva intacta con respecto a la pasada jornada, e incluso suma a Rubén Sánchez como alternativa, si bien en adelante la cosa se complica. Si ni Gonzalo Villar y Sergio Ruiz no llegaran finalmente Manu Trigueros quedaría como el único mediocampista de la plantilla apto para jugar. Cabe esperar que el cántabro, aun entre algodones, sí se vista de corto y forme junto al talaverano en la medular. Si no, Juanma deberá asumir galones por primera vez como titular.

En los costados, las opciones también se reducen. De los mayores, solo Pablo Sáenz y Corbeanu viajarán, y el canadiense no ha logrado afianzarse en la pizarra de Escribá. Sí convenció Rodelas enroscando centros en la recta final, lo que le puede abrir la puerta a una nueva titularidad con los mayores. Mejor posicionado para aparecer en la foto inicial se encuentra Reinier, que conectó con Uzuni para abrochar el triunfo contra el Eldense. Aparecería como enganche, por detrás de un Lucas Boyé que, en esta ocasión, no tendría compañero en punta. Weissman propone otra dupla, aunque en apariencia menos convincente para Escribá. El valenciano, que no pocas veces ha presumido de plantilla, necesita ahora un paso al frente de los rezagados. Sin su artillero, necesita que alguien alce la voz. De ello puede depender que el Granada vuelva a acelerar.

Alineaciones probables:

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez; Kevin Vázquez, Maras, Rober Pier, Pablo García; Olaetxea, César Gelabert, Nacho Méndez; Dubasin, Dani Queipo y Juan Otero.

Granada CF: Diego Mariño; Ricard, Miguel Rubio, Oscar Naasei, Miguel Ángel Brau; Manu Trigueros, Sergio Ruiz; Pablo Sáenz, Reinier, Rodelas; y Lucas Boyé.

Árbitro: Rafael Sánchez López, del comité murciano.