Las mujeres defienden que no se borre su pasado y piden soñar con nuevos horizontes en Granada

Granada ha sido el escenario de un emotivo y reivindicativo encuentro en el Espacio V Centenario, donde se ha celebrado el evento 'España en libertad, 50 años'. Un homenaje a los movimientos feministas y una conmemoración de los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de género durante las últimas cinco décadas en nuestro país.

El acto contó con la presencia de destacadas figuras políticas como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado y la comisionada para la celebración de 'España en libertad', Carmina Gustrán. Su participación reflejó el compromiso institucional con la igualdad y el reconocimiento del papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la transformación social de España.

Un repaso a medio siglo de avances

La jornada ha estado protagonizada por una cercana charla en la que han participado mujeres que, aunque la mitad de ellas no son rostros conocidos en el ámbito mediático, han sido figuras clave en la conquista de derechos. Gracias a sus testimonios, se pudo hacer un recorrido por los hitos que han marcado la evolución del feminismo en España desde la Transición hasta la actualidad. Con la proyección de distintos vídeos se han repasado los grandes hitos de la historia del feminismo en España y los posibles retos de futuro. Desde la consolidación del Día de la Mujer Trabajadora hasta la aprobación de la Ley de Paridad, pasando por momentos polémicos y la lucha por la promulgación de leyes fundamentales en materia de igualdad.

El papel de las mujeres invisibilizadas

Uno de los puntos fuertes del encuentro ha sido la importancia de la visibilización de mujeres que, desde el activismo, la academia, el periodismo o el asociacionismo, han desempeñado un papel crucial en la transformación de la sociedad. Sus relatos pusieron de manifiesto los sacrificios, obstáculos y retos que han enfrentado para que hoy en día la igualdad sea un derecho fundamental reconocido en la legislación española.

Uno de los momentos más destacados del evento fue una charla en el escenario, ambientado como un salón de casa, en la que participaron Nati Camacho, Elisa Pérez Vera, Pastora Filigrana y Carla Galeote. Una conversación distendida, en la que han compartido sus experiencias y reflexionaron sobre los avances y desafíos del feminismo en España, conectando su lucha con la de generaciones anteriores y futuras.

Ante un espacio abarrotado, las ponentes dejaron conclusiones contundentes sobre el presente y el futuro del feminismo. Nati Camacho defendió que “tenemos que centrarnos en el presente… porque todas las generaciones están presentes hoy. Falta la cronología de los hecho. ¿Cómo hemos llegado hasta ese momento y por qué se oculta lo que han protagonizado las mujeres con nombres y apellidos? Si no conseguimos eso, nos borrarán de verdad”.

La jurista Elisa Pérez Vera advirtió que “los derechos no se adquieren para siempre, ya que lo que se construye con lucha y tiempo se desvanece”, y realizó una llamada a la unidad “con los hombres también. Hay que convencerles de que también es su lucha” y subrayó que “no permitamos que nos dividan”. Pastora Filigrana enfatizó la importancia de la memoria histórica: “Recuperar la memoria de donde vienen las mujeres es fundamental. Tenemos que decir lo que no queremos que vuelva”. Asimismo, instó a mirar al futuro con ambición: “Hay que soñar con nuevos horizontes, no solo centrarnos en defender”. Por su parte, Carla Galeote subrayó la necesidad de unidad y estrategia ante los desafíos venideros: “Vienen años complicados. Hay que hacer un movimiento fuerte y unido por las generaciones que vienen”.

Tras la charla, María Jesús Montero tomó la palabra para cerrar el acto con un discurso inspirador. En su intervención, la vicepresidenta primera del Gobierno hizo un llamamiento al empoderamiento de las mujeres, especialmente de las andaluzas, y resaltó el papel fundamental de la educación pública en la construcción de una sociedad igualitaria. También puso en valor la importancia de eventos como este para rescatar del olvido a tantas mujeres que han sido clave en la historia del feminismo. Su intervención fue el broche de oro a una jornada de reivindicación, memoria y compromiso con la igualdad.

El evento también sirvió para reflexionar sobre la necesidad de seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria, donde el feminismo siga siendo un pilar fundamental para el desarrollo democrático y social del país. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó en su intervención que “no podemos permitirnos ni un solo paso atrás en los derechos de las mujeres. La igualdad es el motor del progreso y de una sociedad más cohesionada”.

El encuentro no solo fue un homenaje al pasado, sino también un espacio de reflexión sobre los desafíos que aún quedan pendientes en la lucha por la igualdad. Se abordaron temas como la brecha salarial, la feminización de la pobreza, la violencia machista y la importancia de garantizar una educación en igualdad desde edades tempranas.

La comisionada Carmina Gustrán destacó que “las nuevas generaciones tienen el reto de consolidar y ampliar los derechos conquistados, sin dar por sentado que la igualdad es irreversible. Es imprescindible seguir luchando contra los discursos negacionistas y las resistencias que aún persisten en la sociedad”.

Un homenaje a las luchadoras anónimas

Durante la jornada, se rindió homenaje a aquellas mujeres que, a lo largo de estos 50 años, han trabajado incansablemente desde distintos ámbitos para conseguir avances en igualdad. Desde sindicalistas hasta activistas, pasando por académicas y trabajadoras de sectores históricamente feminizados, todas ellas han sido clave en la transformación de una España que, hace medio siglo, apenas reconocía los derechos de las mujeres.

María Jesús Montero destacó en su intervención la importancia de recordar que “todo lo que hemos conseguido ha sido gracias al esfuerzo colectivo de generaciones de mujeres que han roto barreras y han abierto camino para las que hoy podemos decidir sobre nuestras vidas”. La vicepresidenta también enfatizó que “el feminismo no es solo una lucha de las mujeres, sino una cuestión de justicia social que involucra a toda la ciudadanía”.