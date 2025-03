Sydney Sweeney protagonizará la adaptación de una historia de terror que se hizo viral en Reddit

El cine y la televisión siempre está en busca de las historias más sorprendentes e inusuales, y en esta ocasión encontramos un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales pueden inspirar tramas dignas de la gran pantalla. Ahora hemos sabido que Sydney Sweeney, una de las actrices jóvenes más destacadas de Hollywood, protagonizará un proyecto basado en un relato que se volvió viral en Reddit. Esta plataforma se ha convertido en un semillero de anécdotas, confesiones y situaciones fuera de lo común, donde cualquier suceso puede cobrar relevancia inmediata si logra captar la atención de la comunidad. En este caso, tal como recoge Deadline, Sweeney se encargará de producir y protagonizar I Pretended to Be a Missing Girl, un curioso thriller cuya trama adapta un relato corto de Reddit publicado por Joe Cote, un profesor de secundaria de Massachusetts que logró captar la atención de los amantes del terror con su inquietante historia.

Sydney Sweeney, reconocida por su trabajo en series tan populares como “Euphoria” y “The White Lotus”, se ha vuelto un rostro habitual para quienes disfrutan las producciones más comentadas del momento. Su capacidad para interpretar personajes con matices complejos y su innegable carisma le han asegurado un lugar privilegiado en la nueva generación de estrellas. Resulta lógico, entonces, que un proyecto con tintes de terror, drama y un trasfondo algo polémico llame su atención. Aunque los detalles sobre la trama no se han revelado en su totalidad, sí se sabe que girará en torno a una joven vagabunda que decide hacerse pasar por Mikayla Murray, una chica desaparecida hace 12 años, con la intención de robar a su familia. Su plan es presentarse en casa de la familia Murray, hacerles creer que es su hija, pasar una noche en la casa y aprovechar para sustraer todos sus objetos de valor antes de huir.

La historia

Sin embargo, a medida que la historia avanza y crece la interacción con los padres y el hermano, comienzan a surgir extrañas tensiones y la impostora se da cuenta de que su engaño la ha colocado en una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaba.

Tras la viralización del relato, la industria cinematográfica vio potencial para llevarlo a la pantalla grande. No es la primera vez que un suceso de Reddit salta a otros formatos: en años anteriores, diversas historias de la red social han sido adaptadas en forma de libros, series o películas, precisamente por su capacidad de generar debate y conectar con una audiencia joven. Sin embargo, esta adaptación en particular ha despertado un interés notable, en gran medida gracias a la participación de Sydney Sweeney, quien se ha convertido en un imán de audiencia. La actriz no solo goza de un numeroso grupo de seguidores, sino que también tiene la habilidad de adaptarse a roles distintos, ya sea en dramas adolescentes o en comedias llenas de enredos y sarcasmo.

Equipo creativo

El proyecto se suma a la creciente tendencia de adaptar relatos de terror virales a la pantalla grande, en la línea de Slender Man (2018), pero con un enfoque más realista. Sweeney no solo será la protagonista, sino que también aparecerá como productora a través de su compañía Fifty-Fifty Films, consolidando su papel como una figura clave en la industria cinematográfica.

El guion estará a cargo de Eric Roth y, aunque aún no se ha confirmado quién dirigirá la cinta, la combinación de un guionista de renombre, un material de origen intrigante y la participación de Sweeney auguran una película que promete mantener a la audiencia al filo de sus asientos.

El hecho de que surja de un relato que se hizo viral en redes sociales hace pensar que la expectativa crecerá, aunque aquí se muestre una versión aumentada y con las licencias creativas propias del mundo cinematográfico. El potencial para las situaciones incómodas, la intriga y los sobresaltos en la actualidad es absoluto.

En definitiva, el proyecto con Sydney Sweeney a la cabeza busca llevar a la gran pantalla algo que, en principio, surgió como un contenido para internet, pero que terminó volviéndose un fenómeno. Como ocurre con muchas otras historias virales, esta película es la prueba de que cualquier experiencia humana, por muy cotidiana que parezca, puede transformarse en un fenómeno cultural si logra tocar las fibras adecuadas. Y, en este caso, la mezcla de elementos muy del gusto del público joven y las redes sociales ofrece un coctel más que interesante.