El carnet de conducir digital europeo, una realidad cada vez más próxima

Un único carnet de conducir desde el teléfono puede llegar más rápido de lo que se piensa. Este martes 25 de marzo, los 27 estados integrantes de la Unión Europea (UE) han realizado un primer acuerdo político provisional. Lo que se plantea es que se ponga en marcha un carnet único por todo el continente y viene con nuevas reglas. Esta normativa solo ha pasado por un primer acuerdo político provisional y todavía tiene algunos pasos más que dar para que se convierta en una realidad.

El acuerdo debe ser refrendado por los estados de la Unión y por el Parlamento Europeo. Esta normativa deberá ser revisada tanto jurídicamente como lingüísticamente antes de ser adoptada. Una vez llegado a este punto, habrá un plazo de cuatro años desde que se publique en el Boletín Oficial de la UE para que los países apliquen la directiva. Por ahora, con el carnet de conducir de cualquier país europeo se puede conducir libremente por el continente además de otros países externos a la UE con los que España tiene un acuerdo como son Andorra u otros países de América Latina.

¿Qué cambios comprenderá este carnet de conducir?

La utilización de este nuevo carnet trae consigo algunos cambios que ya se pueden presenciar en otros países de Europa. Entre ellos, se destaca las normativas destinadas a los conductores nóveles. Las personas que quieran pasar el carnet deberán someterse a un reconocimiento médico que incluirá una evaluación de la vista y del estado cardiovascular. Por otra parte, la medida de la que más se ha hablado y que ya se aplica en otros países como es el caso de Francia es que los jóvenes de 17 años puedan conducir acompañados a un adulto experimentado.

Por otra parte, se prevé que el periodo de prueba de la conducción novel aumente. Esta pasará de uno a dos años y vendrá acompañado de sanciones más pesadas por distintas infracciones. La tasa de alcoholemia y de drogas será más estricta y las infracciones como no llevar el cinturón puesto serán más graves. Por su parte, Bruselas empuja a todos los países a que impulsen leyes de tolerancia cero del alcohol al volante y no tan solo para los conductores nóveles.

Se contemplan otras novedades para paliar con la falta de profesionales. Es el caso para los conductores de vehículos pesados y de autobuses que verán la edad de acceso a esta licencia reducida. En el primer caso, la edad pasará de los 21 a los 18 años y en el caso de los autobuses pasarán de 24 a 21 años. Por otra parte, se ha acordado que la validez del carnet de conducir sea para 15 años aunque cada estado miembro podrá acortar ese periodo para los mayores de 65 años.

¿En qué se diferencia del carnet internacional?

Actualmente, existe la posibilidad de acceder a un carnet internacional. Este se trata de un permiso de conducir complementario al original de su país de origen, por lo que se debe de tener ambos carnets para poder circular. Este carnet está prácticamente aceptado en todos los países del mundo, según la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Son tan complementarios que si el carnet original caduca, el permiso internacional también pierde validez. Este permiso tiene una duración de un año y no se puede prorrogar por lo que si es necesario volver a tenerlo, habrá que solicitar uno de nuevo. De apariencia ni parece un carnet, se trata de un pequeño libro gris de 16 páginas en el que aparecen numerosos datos en distintos idiomas.