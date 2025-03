Salva Reina, Paco Montalvo y Mario & Dane, protagonistas de la agenda cultural en Granada

La agenda cultural en Granada siempre destaca por su gran variedad de conciertos y espectáculos. Esta semana, no es para menos. Humor, flamenco, rock o incluso festivales, Granada tiene de todo hasta para el público más exigente.

Salva Reina llega con su monólogo a Granada

El actor Salva Reina vuelve a Granada después de los Goya. Y es que la echaba de menos tras haberse llevado la estatuilla en la categoría a Mejor actor de reparto por su papel en la película 'El 47'. El actor estará en la ciudad de la Alhambra este viernes 28 de marzo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Cisneros para ofrecer su monólogo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'. En esta actuación, el humorista trata temas de actualidad además de exagerar situaciones del día a día e improvisar con el público. Un espectáculo en el que se garantiza el buen humor y muchas risas, que siempre van de la mano de Salva Reina.

Mario y Dane harán nuevos amigos en Granada

"Vergüenza ajena, risas y, si te atreves, ganar dinero", así empieza el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada a resumir la actuación de Mario Marzo y Dane. Estarán en el Palacio el próximo viernes 28 de marzo, a las 21:00 horas, con su espectáculo '¿Quieres ser mi amigo?'. Se espera la habitual diversión que comparten a través de las redes sociales pero, esta vez, en vivo. Durante este espectáculo explican que destruirán su amistad con castigos y pruebas. Además, para los que se atrevan a ir al espectáculo, se espera una sorpresa para el público. Algún voluntario, con los ojos vendados y guiándose por las respuestas de tres desconocidos, deberá encontrar un nuevo mejor amigo e incluso se podrá llevar dinero de regalo. Una actuación que no defraudará.

El violinista Paco Montalvo llega al Palacio de Congresos

Un violín que tiene voz propia, así definen al artista Paco Montalvo. Estará en el Palacio de Congresos el próximo viernes 28 de marzo, a las 21:00 horas, con su espectáculo '¡Volvemos cantando!'. El violinista se hará que los presentes se levantes de sus asientos y canten junto a su instrumento las mejores canciones de flamenco. Además, no vendrá solo porque junto al violín, también se sumarán algunas voces flamencas. Paco Montalvo es reconocido de manera internacional como uno de los mejores violinistas de su generación y ha sabido embelesar a todo tipo de público gracias a su fiel compañero, el violín. En esta actuación se esperan novedades increíbles y una mirada nueva y en retrospectiva del recorrido artístico de Montalvo.

Dos festivales en Granada esta semana

No habrá uno, sino dos festivales esta misma semana. El primero de ellos tendrá lugar el próximo viernes 28 de marzo a las 21:00 horas en el Teatro Municipal José Tamayo. Se trata del 'Homo Sapiens Fest'. La entrada tiene un coste de 12 euros de manera anticipada o 15 euros en taquilla. Los artistas que actuarán son Nat Simons 'en acústico' junto a Señor Pálido y Cosmotrío, con la colaboración de Aurelio Morata ('Los Rebeldes').

La fiesta no para en Granada. Tan solo un día después, el próximo sábado 29 de marzo, a las 21:00 horas, se llevará a cabo el 'Se Lía Fest'. Tendrá lugar en la Sala Víbora y el precio de la entrada anticipada es de 10 euros y de 12 euros en taquilla. En este festival se reúnen tres bandas que quemarán el escenario. Abrirá Santa Cartuja con su indie rock y presentará su primer EP. Lo seguirá Oh my Rita con su mezcla de estilos diferentes y presentarán algún tema nuevo de su tercer disco. Por último pero no menos importante, Ainda Nao hará bailar al público con su Balkan electro.

Concierto homenaje al Festival Espárrago Rock en Huétor Tájar

Este año se cumple el 36 aniversario de uno de los festivales pioneros en España, el Espárrago Rock, y para rendirle honores, el Ayuntamiento de Huétor-Tájar, junto con la Universidad de Granada (UGR), ha preparado un concierto homenaje, en formato muy especial, organizado con mucha emoción por un grupo de personas que estuvieron muy vinculadas al festival durante años. Este sábado 29 de marzo llega el día de celebrar el concierto homenaje al Espárrago Rock en el recinto ferial de Huétor-Tájar, en el Pabellón Multiusos. Desde las 16:00 horas sonará la música con las actuaciones especiales de bandas y artistas que estuvieron vinculadas con el festival. Luna DJ, La Selva Sur, Eskorzo, TNT/Berrinches, La Tarambana, Amparanoia, Reincidentes, Tatamka y Henryl actuarán en el concierto homenaje al Espárrago Rock.

La fiesta continúa en Planta Baja

Planta Baja acoge esta semana tres grandes espectáculos. Este jueves 27 de marzo, a las 21:00 horas, actuará María Ruiz. La cantautora nació artista, desde su más tierna infancia ya tocaba la guitarra, pero su carrera musical empezó cuando fue la vocalista del grupo Café Tijuana. Fue en 2015, cuando se mudó a Madrid, cuando grabó su primer disco 'Metamorfosis' que se publicó en 2017. Presentó su álbum por todo el país en una gira que duró tres años. La artista que fusiona el folk con el pop y algunos aires del flamenco. Su última obra, el álbum 'Deshielo', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 13 de octubre de 2023. El precio de entrada para acceder a esta noche de espectáculo es de 12,37 euros la entrada anticipada o 15 euros en taquilla.

La fiesta continúa el próximo viernes 28 de enero a las 21:00 horas. El grupo La Plata estará en Planta Baja para ofrecer un concierto inolvidable de rock. El grupo nació en la escena musical a mediados de 2016 gracias a una grabación casera que fue publicada en YouTube y el resto es historia. Su EP 'Un atasco' que surgió en marzo del 2017 se agotó "en apenas cuatro meses", asegura la página web oficial. Después, completaron una gran gira nacional con más de 50 conciertos. Su última obra, el álbum 'Interzona', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 13 de febrero. El precio de entrada es de 14 euros.

Planta Baja también ofrece el sábado 29 de febrero, a las 21:00 horas, un concierto de Dollar Selmouni. El rapero dará un gran espectáculo con su "especial voz, su rap entonado y esa influencia gitana que contienen sus cantares", define la página web oficial. El artista se dio a conocer en 2016 en una de las batallas de Full Rap en Mallorca y desde entonces causa sensación. Ese mismo año colaboró con grandes nombres de la musical como Rels B y años más tarde llego a colaborar con Hard GZ, Akapellah Foyone o Fernando Costa. Su última obra, el single 'Curiosidad' está disponible en plataformas digitales desde el pasado 13 de febrero. El precio de entrada para la actuación es de 13,50 euros.

'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

Como es habitual en la agenda cultural de cada semana, un buen espectáculo de flamenco se impone para frenar el ritmo frenético de la semana. Es por eso que el Teatro Flamenco de Granada acoge la actuación 'Sensaciones', que nunca deja de sorprender a todos los presentes. Tiene dos pases de jueves a domingo, uno a las 17:00 y otro a las 19:00 horas. Además, añaden un pase extra el viernes y el sábado a las 20:45 horas. Al igual que el horario, el precio nunca cambia. La entrada es gratuita para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de entre 6 y 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Una velada espectacular en el Hotel Palacio de Santa Paula

El Hotel Palacio de Santa Paula acoge esta semana dos grandes actuaciones en su barra del claustro. Su agenda cultural empieza el próximo viernes 28 de marzo, a las 21:30 horas, con la actuación de Annie Bangheran Trio. El espectáculo de jazz rendirá homenaje a Gershwin y los presentes se podrán deleitar de una tranquila velada acompañada de la voz de Annie Bangheran, el contrabajo de Alfonso Alcalá y el piano y la trompeta de Fernando Gómez. Aunque esto no es todo. La barra del claustro tiene programada otra actuación de la misma calidad para el próximo sábado 29 de marzo, a las 21:30 horas. El espectáculo 'Desde dos orillas' contará con la voz y la guitarra de Guillermo Ibáñez, el contrabajo de Alfonso Alcalá y la guitarra de Diego Mauas. Para ambos espectáculos será necesario reservar previamente y se requerirá una consumición mínima.

Eventos de la agenda cultural en Granada

Jueves 27 de marzo

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Williams & Zimmer. Orquesta filarmónica de Bielorrusia. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (52,80 euros)

21:00 horas: María Ruiz. Planta Baja, Granada. (12,37/15 euros)

21:00 horas: Lima Negra. Lemon Rock, Granada. (12/15 euros)

21:00 horas: Alberto Funes. JJ Taberna, Granada. (9,36 euros)

21:00 horas: Jorge Vistel. Centro Federico García Lorca, Granada. (20 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Blunt & Beer. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Nia Dahl & Eric Kopetz. Liberia Café Pub, Granada. (7 euros con consumición)

Viernes 28 de marzo

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

17:00 horas: D'Baldomeros. Ganivet Granada. (Entrada libre)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Salva Reina. Auditorio Cisneros

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Mario Marzo & Dane - ¿Quieres ser mi amigo? Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Recycled J. Industrial Copera Revert, La Zubia. (30 euros)

21:00 horas: Paco Montalvo - ¡Volvemos cantando! Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (35,20/60,50 euros)

21:00 horas: La Plata. Planta Baja, Granada. (14 euros)

21:00 horas: KRS One. El Tren, GRanada

21:00 horas: State of rock + Peterpunk. Sala Riff, Armilla. (10 euros con consumición)

21:00 horas: De Mozart a Chopin Candlelight. Basílica de San Juan de Dios, Granada. (18/33 euros)

21:00 horas: Tributo a Ludovico Einaudi Candlelight. Basílica de San Juan de Dios, Granada. (19/34 euros)

21:00 horas: Patrimonio Flamenco. Teatro la Chumbera, Granada. (13 euros)

21:00 horas: Homo Sapiens Fest Nat Simons + Señor Pálido + Cosmotrío. Teatro Municipal José Tamayo, Granada. (12/15 euros)

21:30 horas: Annie Bangheran Trio. Barra del Claustro Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Tatxers + Lukiek + Carril Vicio. Sala Víbora, Granada. (10 euros)

21:30 horas: Tabletom. Lemon Rock, Granada. (15/18 euros)

21:30 horas: Chukky. JJ Taberna, Granada. (15 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Lavín Rock Razorbleed + Punch Master + Fred. Rocknrolla, Granada. (11/12 euros)

22:30 horas: Feeling. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 29 de marzo

Conciertos de Chopin para piano y orquesta en su versión arreglada con cuarteto de cuerda. Teatro de Armilla

10:00 horas: Charla 'Especial Eclipse parcial de sol'. Terraza del centro sociocultural La Cerraca, Armilla. (Entrada libre hasta completar aforo)

12:00 horas: ¡Ay Federico García! Sostiene Pereira Librería, Granada. (12 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

17:00 horas: Primavera Flamenca. JJ Taberna, Granada. (8,32 euros)

17:00 horas: Homenaje al Espárrago Rock Amparanoia + Berrinches + DJ Toner + Eskorzo + La Selva Sur + La Tarambana + Reincidentes + Tatanka + TNT. Recinto Ferial, Huétor Tajar. (12 euros)

18:00 horas: The Changers. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

18:00 horas: Sugar Men. Tarambana Plaza, Atarfe. (Entrada libre)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Al Oído Marwan + Fran Fernández. Teatro Martín Recuerda, Pinos Puente. (16,50 euros)

20:30 horas: Celtibeerian + Vinodium + Fire of Chaos. Sala Riff, Armilla. (15,60/20 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Dollar Selmouni. Planta Baja, Granada. (13,50 euros)

21:00 horas: Great Straits. Tributo a Dire Straits. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (44/52,80 euros)

21:00 horas: Tangerine Dream. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Vaho + EME. PlaymobilClub, Granada. (12 euros)

21:00 horas: Se Lía Fest Oh my Rita! + Ainda Nao + Santa Cartuja. Sala Víbora, Granada. (10/12 euros)

21:30 horas: Guillermo Ibañez. Barra del Claustro Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Mateo Ortega & The Sugar Daddies. Lemon Rock, Granada. (7/9 euros)

22:00 horas: José Carlos Escobar. JJ Taberna, Granada. (10 euros)

22:00 horas: Elsa Bhör + Anís Guateque. Rocknrolla, Granada. (11/12 euros)

22:00 horas: Christopher Irniger Trio. Ool Ya Koo, Granada. (10 euros)

22:30 horas: Tommy Moore. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

23:00 horas: The Killer Rockets. La Cochera, La Herradura. (Entrada libre)

Domingo 30 de marzo