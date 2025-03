Fran Escribá: "A partir del 1-1 no hemos sido nosotros"

Todo el crédito que ganó Fran Escribá ante el Real Oviedo el pasado sábado, lo ha perdido en 30 minutos ante un CD Tenerife prácticamente desahuciado y que con la victoria de este viernes ante el Granada CF ve posible la salvación. Los rojiblancos, perdidos, incapaces de hacerle frente a un rival inferior y con un técnico que no transmite nada y que vuelve a quedar en la cuerda floja.

Ocasiones falladas: "Ellos apretaron bien. Tuvimos ocasiones para haber sentenciado antes. Es uno de los dichos: "Cuando perdonas, lo acabas pagando". El partido se nos hubiera puesto mejor, pero esto puede pasar. Cometimos un error grave que generó la expulsión. Al encajar el 2-1 se nos hizo muy difícil".

Varios errores: "El fútbol es la suma de aciertos y errores. En este caso los errores nos han restado mucho. Lama lo ha hecho bien, no es un error suyo. Otras veces hemos jugado muy bien con diez, pero encajamos a la siguiente jugada. El Tenerife nos ha dejado pocas opciones".

Gol anulado a Abde: "No lo he visto. La gente que estaba en el banquillo dice que no hay ninguna toma clara. Se ha tomado muy rápido la decisión, así que lo habrán visto claro".

Pasos atrás: "Está siendo el debe del equipo los partidos fuera de casa. Los últimos tres partidos no hemos estado bien a domicilio. Hoy hicimos una buena primera parte, pero a partir del 1-1 nos vinimos abajo. Dormimos octavos y a esperar que la distancia no se vaya mucho. No tenemos margen de error si queremos estar arriba. Contra el Almería es ganar o ganar".

Bajas contra el Almería: "Centrales hemos recuperado a Loic e Insua. También a Oscar. Lo de Sergio lo prevenimos. Podemos volver a jugar con tres por dentro o con dos. Sabemos de la importancia del próximo partido en casa y empezaremos a trabajar el lunes".