Agustín Ubal: "Nuestra cabeza está en salvar al equipo, ahora llega el momento de la verdad"

Aura: dícese de un "halo que algunos dicen percibir alrededor de determinados cuerpos y del que dan diversas interpretaciones". Actualmente, esta palabra se utiliza con cierta frecuencia para describir a aquellas personas que transmiten algo especial, una cierta "magia" a su alrededor. Un calificativo que bien podría utilizarse para definir a Agustín Ubal. Un jugador joven, con ganas de crecer y seguir demostrando en una competición tan voraz, en ocasiones cruel, como la ACB. Con la garra como principal arma, el uruguayo se ha convertido en apenas unos meses en una pieza indispensable en los planes de Covirán Granada. Su energía es necesaria y ahora que las siempre indeseadas lesiones han aparecido en la temporada del rojinegro, se nota aun más. Eso sí, Ubal no pierde la sonrisa, dejando a un lado las lágrimas que acongojaron a toda la afición granadina hace ya algunas semanas. Confiado, siempre, en sus capacidades y en las de sus compañeros, el uruguayo habla sin tapujos sobre la situación del Covirán Granada y sobre un futuro que, aunque se antoja complejo, él ve como un reto para el que están más que preparados. Un último sprint del que quiere ser partícipe a todas luces.

Pregunta: ¿Cómo va la lesión?

Respuesta: Bueno, estoy mejor. Obviamente llevo dos semanas. Fue un esguince en el ligamento lateral interno. Eso requiere un tiempito para que se cure. Ayer me hicieron una ecografía y salió que ya está casi soldado. Ya queda muy poco para que pueda volver a correr, a saltar y a entrenar. Así que, bueno, muy optimista. Obviamente, cuando veo al equipo que no logra victorias y no está muy bien, a mí me duele. Después del partido contra Bilbao recuerdo haber escrito al médico para ver cuándo podía jugar porque no me gusta verlo desde fuera y me siento incómodo. Siento que el equipo necesita un poco de mi energía, de mi desparpajo. Esperemos que pronto pueda volver a jugar.

P: Volvamos al momento de la lesión. Fue en el partido contra Unicaja en una acción en la que Balcerowski cae sobre su pierna. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Vio que se le acababa la temporada?

R: Sí, pensé que se me había roto todo. Cuando se me cae Balcerowski siento un crujido y la verdad sentí que se me había roto la rodilla. Después, mis lágrimas son de desconsolación porque, más allá del partido, yo creo que no me merecía que se me terminara la temporada porque venía siendo una temporada dura, pero era la primera que venía jugando, venía aportando más cosas. Se me pasó todo por la cabeza. Después en el vestuario yo seguía llorando, me trataban de consolar los médicos, los fisioterapeutas y yo no escuchaba a nadie. Pero gracias a dios al siguiente día me dijeron que era el ligamento interno y ahí me pude tranquilizar.

P: Su frustración también sería por ver que usted también entraba en una lista de lesionados que ya era muy larga.

R: Sí, obviamente es una pena porque no fue que solo me lesioné yo, sino que Scott también estaba tocado, Pera Tomàs también está tocado, Valtonen tocado, Sergio García lesionado, Wiley en ese momento. Eran muchas cosas que al final, obviamente para mí que haya sido un mes, un mes y medio, tres semanas, los que sea, me daba tranquilidad. Al mismo tiempo también sabía que me iba a perder partidos y yo miré automáticamente el calendario para saber cuántos me iba a perder. Entonces es una pena porque el equipo necesita todos los efectivos posibles. Ahora es verdad que se han fichado jugadores, pero bueno, cuantos más estemos disponibles para los partidos, mejor, porque al final este equipo necesita los 12 jugadores. Esperemos que recuperemos a todos lo antes posible.

P: ¿Hay fecha estimada de su vuelta a las pistas?

R: No lo sé. Si te digo un partido me van a matar. Ya cuando publiqué algo en mis redes sociales al siguiente día me estaban echando la bronca porque había dicho que un par de semanas, pero en mi país un par de semanas, no quiere decir dos semanas, pueden ser tres, cuatro… No te quiero decir un partido porque si no el médico y el fisio están todo el día diciendo que los estoy apurando, que los estoy apretando. (Breve silencio) Pero yo creo que contra el Barcelona estoy (Risas).

P: Con el partido de Valencia serán tres encuentros en los que no está disponible. Ahora que está viendo al equipo desde fuera, ¿Qué análisis hace?

R: Yo odio estar ahí afuera, la verdad. Me pongo muy nervioso, se ve todo mucho más, los errores se ven mucho más y yo me pongo de los nervios, la verdad. Y también lo vivo con mucha pasión. Prefiero estar dentro y sacarme los nervios en la cancha que estar fuera, así que estos tres partidos fueron una tortura para mí. Por eso te digo, espero volver cuanto antes porque quiero aportar mi granito de arena al equipo. Pero bueno, al final quedan varios partidos y el equipo tiene que buscar como sea salir adelante, buscar jugadores que puedan dar energía, que puedan dar rotación. Creo que ahora trajimos varios jugadores que pueden darlo todo. Esperemos que todo vaya bien.

P: ¿Le costó sobre todo ver el partido de Lleida?

R: Sí, sí, me costó más que nada porque sentí impotencia también desde fuera, sentí mucha impotencia porque sentía que nos lo quitaron de las manos porque nosotros íbamos ganando bien. Es verdad que tomamos decisiones incorrectas al final del partido, eso no quita que hubieron decisiones…polémicas, quizá no acertadas. Obviamente los árbitros tienen un trabajo muy difícil, más en un partido así que nos estamos jugando todo. Eso hay que decirlo y no hay que sacarle mérito a los árbitros, pero es verdad que sentí que obviamente las divididas eran todas de ellos, ‘faltitas’ nuestras que se las pitaban a ellos y a nosotros en nuestro lado no nos pitaban nada. Pero bueno, ahora ya hablar de eso no tiene sentido porque al final se nos escapó la victoria y lo que necesitamos nosotros es ganar. Esperemos que próximamente nos respeten un poco más en casa.

P: La última vez que usted habló para este medio fue justo después del encuentro ante Bilbao de la primera vuelta. En aquella ocasión dijo que “no se podían empezar los partidos tarde” que así “no funciona el baloncesto”. ¿Dónde cree que está ahora el problema del equipo? ¿En los inicios, en los finales…?

R: Bueno, la verdad que en los últimos partidos siempre llegamos al final, pero siento que nos estamos quedando sin piernas, nos estamos quedando sin energía. Obviamente las bajas no nos han ayudado, hay que ser sinceros. Por ejemplo, contra Unicaja ganábamos de doce y en un abrir y cerrar de ojos nos pasan y nos ganan. Obviamente el esfuerzo físico que estábamos haciendo es mucho. El otro día en Bilbao yo creo que, no sé si faltó pierna o energía, pero sí es verdad que al final del partido sentía como que no estábamos al mismo nivel físico. Contra Lleida creo que pasó los mismo. Obviamente no quiero excusarnos con el tema de las bajas. Es verdad que a veces se nos escapa en el final. Pero bueno, al final es baloncesto y no creo que estemos empezando mal los partidos. En Bilbao el otro día no lo empezamos muy bien, empezamos ocho a cero, pero generalmente los empezamos bien y es verdad que nos cuesta cerrar los partidos. Pero bueno, nosotros vamos a sufrir hasta que termine la temporada y todos los partidos vamos a luchar todos los cuartos y los finales de periodo. Creo que tenemos jugadores con experiencia para esas cosas y confío en ellos plenamente.

P: Además de ver que se llega sin gasolina a los finales de partido sin gasolina, ¿Es un tema también mental por ver cómo todo el trabajo realizado no tiene recompensa?

R: Sí. Mentalmente a veces te deja tocado tantos partidos cerca del final que se te escape de la mano. Obviamente somos jugadores profesionales y tenemos que lidiar con eso y yo estoy tranquilo porque muchos jugadores de esta plantilla han vivido lo que es estar en la tabla baja, han vivido lo que es un descenso. Estoy tranquilo porque sé que cuando llegue la hora de la verdad, que es ahora, ya empezó, pero cuando de verdad la gente se empieza a poner nerviosa, cuando lleguen los últimos cinco partidos, ahí es cuando se va a ver la experiencia y que nosotros estamos preparados para estos momentos. Obviamente vamos aspirar a todo o nada, pero yo tengo confianza plena en todos los jugadores veteranos que ya han estado en esta situación. Cuando terminó el partido de Bilbao puse en el grupo del equipo que quedaban muchos partidos, que estemos tranquilos y que el partido contra Valencia es nuestro.

P: ¿Puede el equipo dar la sorpresa contra alguno de los tres equipos de la zona alta a los que se tiene que enfrentar en las próximas semanas?

R: Obviamente, porque al final los otros equipos le ganaron al Barça, le ganaron a Unicaja o a Valencia, entonces nosotros tenemos que ganar a alguno de esos. No vamos a ser los únicos que no le ganamos a ellos. Vamos a tratar de jugar como contra el Real Madrid, con esperanza, y bueno, después el partido dirá, pero yo creo que lo que no se puede dudar es que este equipo va a jugar con esperanza y nunca va a dar por perdido un partido. Perderemos el final, perderemos la última pelota, pero nosotros vamos a pelear. Nuestra cabeza está en que tenemos que salvar a este equipo, tenemos que salvar a esta afición, así que yo creo que va a llegar el momento de la verdad y ahí van a salir los verdaderos jugadores.

P: ¿Tiene la sensación de que la temporada ha sido algo injusta con el Covirán Granada?

R: Sí, obviamente. Al final, si nos ponemos a pensar ahora, podemos decir Baskonia, Murcia, que se nos escapa al final, Unicaja, que estamos haciendo un partidazo. Al final es baloncesto, es lo que hay, y no podemos cambiar nada. Ya lo perdimos, ya no lo tenemos, entonces si nos quedamos mirando atrás es una cosa para la cabeza que no nos suma. Ya está. Ahora tenemos seis victorias, necesitamos 11 o 12. Necesitamos empatar a Girona, digamos, con empatarlos a ellos ya estamos ahí.

P:¿Qué le parecen los fichajes que ha hecho el equipo?

R: Muy bien la verdad. El otro día Sam jugó muy bien, Omar aquí jugó bien, ahora han fichado a Riccardo, que yo creo que nos va a aportar mucha energía, viene con ganas de mostrar que puede jugar en alto nivel. Creo que ha sido un fichaje para sumarle al equipo, también necesitábamos un poco de anotación ya que Bamforth no está y Clavell tampoco, entonces yo creo que entre Omar y Griffin lo suplantan bien. Espero que todos adaptemos nuestro rol a lo que necesita el equipo y no que cada uno juegue por su lado y quiera ser el héroe, sino cada uno su rol. Si cada uno respeta lo que tiene que hacer, uno defiende, el otro rebotea, el otro anota, ahí vamos a sacar victorias.