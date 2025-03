Saiko alza la voz en redes tras su separación de 'La Mano de Oro': "Se está abusando de mi silencio"

Saiko, el reconocido artista de Armilla, ha generado un terremoto en redes sociales, pero no por los motivos habituales. Sus seguidores siempre están atentos a cualquier novedad musical, pero en esta ocasión, el joven ha realizado un sentido comunicado en el que rompe su silencio ante una difícil situación. Sus palabras llegan tras la ruptura con su manager acaecida en febrero.

El granadino se separó hace mes y medio de su mánager Andrés, también conocido como 'La Mano de Oro'. La noticia se conoció a través de una emotiva publicación en la cuenta de Instagram de Andrés, donde compartió recuerdos y unas emotivas palabras sobre su etapa trabajando junto al cantante.

En el mensaje, que parecía una mezcla de despedida y agradecimiento, el ex-mánager reflejaba el vínculo profesional y personal que ambos habían compartido durante años. Para muchos, la publicación transmitía un tono conciliador, casi nostálgico, dando a entender que la separación había sido en buenos términos.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de la noticia en el panorama musical y entre sus seguidores, Saiko nunca se pronunció al respecto ni emitió ningún comunicado oficial. Optó por el silencio, generando aún más especulación e incertidumbre sobre los motivos de la separación. Ese silencio, no obstante, se rompió este lunes, cuando el artista decidió hablar a través de Instagram con una vehemencia que ha disparado las reacciones de sus seguidores.

El cantante puso fin a los meses de incertidumbre y dejó claro que la situación no parecía haber sido tan sencilla ni tan bonita como parecía. Aunque sus palabras no fueron explícitas ni mencionaron directamente a su exmánager, el tono del mensaje y su contundencia no han dejado lugar a dudas para sus seguidores sobre el malestar que el artista ha estado cargando todo este tiempo. Saiko aseguró estar "cansado de que me hagan la vida imposible", pero hizo hincapié en que "la verdad siempre sale a la luz". "Se está abusando de mi silencio", aseveró el de Armilla.

Primer comunicado oficial de Saiko tras su separación de La mano de oro pic.twitter.com/aCOOqsvp7I — Juan La Mattina (@JuanLaMattina) March 24, 2025

Durante los últimos meses, los fans han notado su ausencia, tanto en los escenarios como en el ámbito musical. Su actividad en redes también se había reducido considerablemente, alimentando aún más la preocupación sobre su estado anímico. No era un secreto que Saiko no estaba atravesando su mejor momento personal. A finales de 2024, el propio artista confesó en una publicación que aquel había sido el peor año de su vida en lo personal.

Ahora, con el inicio de 2025, la situación parece no haber mejorado demasiado. Aunque su intención inicial fuera mantenerse al margen de cualquier polémica y centrarse exclusivamente en su música, los últimos acontecimientos parecen haberlo llevado al límite. Finalmente, Saiko no pudo contenerse más y 'explotó' en sus redes sociales con un mensaje que, según muchos de sus incondicionales, estaría dirigido a su exmánager.

Por el momento, no ha habido ninguna respuesta por parte de 'La Mano de Oro' que aclare la situación o rebata las palabras del cantante. La falta de información concreta y el hermetismo en torno a la ruptura profesional han dado pie a todo tipo de especulaciones y teorías por parte de los fans, que tratan de descifrar lo ocurrido a partir de pistas en redes sociales y en la propia actitud del artista, que hizo uso del clásico "piensa mal y acertarás".