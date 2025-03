Purificación López: "La Zubia acaba de dar el salto a ciudad y se afronta con ilusión y muchos retos"

La alcaldesa de La Zubia, Purificación López, es la vigésima protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. La regidora analiza lo que supone para La Zubia “dar el salto a ciudad”, pues ya ha superado la cifra de 20.000 habitantes, algo que afronta “con ilusión y muchos retos”. También resalta la necesidad de que el metro llegue a La Zubia, que es “una de sus grandes batallas” desde que llegó a la alcaldía, pues considera que “la cornisa sur, donde está La Zubia, es una de las partes de la provincia que más tráfico mueve y el metro es absolutamente necesario”. Mucho más cuando entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones, que considera que no se ha hecho “con el consenso y con una mesa de trabajo y diálogo adecuada”, por lo que pide a la alcaldesa de Granada que tenga en cuenta “las necesidades reales del área metropolitana”. Además, Purificación López también ha hablado de los proyectos a corto plazo en La Zubia, como el traslado de las dependencias del ayuntamiento a Huerta Grande, y de otros como una futura ampliación del polígono industrial del municipio.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo este segundo mandato al frente de la Alcaldía de La Zubia?

Respuesta (R): La verdad es que está siendo muy ilusionante y con muchísimos retos por delante porque La Zubia acaba de dar el salto a ser una ciudad. Hemos pasado el umbral de los 20.000 habitantes y la verdad que se afronta con muchísima ilusión, pero también con muchos retos y con muchas cosas por hacer.

P. ¿En qué diría que ha cambiado La Zubia desde que es alcaldesa del municipio?

R: Estamos intentando paliar uno de los problemas más importantes que tenía La Zubia, que es dotar de unos servicios básicos de calidad. Hablo de refuerzos de limpieza, refuerzos de maquinaria, cosas que son muy del día a día, pero que estaban muy dejados, muy desmanteladas las áreas y necesitaban un refuerzo de personal, un refuerzo de maquinaria nueva. Sobre todo eso, servicios básicos de calidad que era lo que la ciudadanía estaba pidiendo constantemente.

P. La Zubia ha superado la cifra de los 20.000 habitantes y se ha convertido en ciudad, ¿qué supone esto para el municipio?

R: Supone un reto, apasionante, pero también con muchísimas dificultades porque La Zubia, al pasar ese umbral de 20.000 habitantes, tiene que hacerse cargo de muchas competencias que hasta ahora no las tenía, como por ejemplo, y puedo centrarlo en dos partes, los servicios sociales que hasta ahora dependían de la Diputación de Granada y que ahora pasan a ser directamente gestionadas por el Ayuntamiento y también entrar en el Consorcio de Bomberos, que suponen ambas cosas un aumento económico muy importante y que tiene que hacerse cargo el Ayuntamiento.

Es cierto que hay desconocimiento al respecto y cuando pensamos en dar el salto a 20.000 habitantes, a ser ciudad, también pensamos que los ingresos van a llegar de manera inmediata y no es así. Los ingresos, conforme se va afianzando la población, evidentemente van variando, pero lo que sí es cierto es que de un día para otro sí que tienes que asumir esa serie de competencias y tienes que buscar los ingresos de donde sea porque, evidentemente, es obligación y competencial del Ayuntamiento en este caso, con lo cual, es un reto muy ilusionante. Hay que estar muy preparado para afrontarlo, hay que tener una realidad absolutamente clara hacia donde quieres dirigir a tu municipio y, la verdad, que considero que el equipo que estamos liderando en el Gobierno actualmente cumplimos esas dos expectativas.

P. ¿Cómo está la situación económica en el Ayuntamiento de La Zubia?

R: Nuestras cuentas, por llamarlo de alguna forma y con un vocabulario muy simple para que toda la ciudadanía nos entienda, están saneadas. Hay dinero en las arcas, pero también es cierto que ese dinero actualmente no se puede gastar en ciertas cosas. A mí los vecinos, por ejemplo, me preguntan ¿por qué teniendo dinero en el Ayuntamiento no se asfaltan más calles o se arreglan más aceras? Pues porque no se puede usar ese dinero para eso. Al final, es un poco contradictorio y las propias normativas muchas veces asfixian a la Administración pública, porque teniendo dinero no te lo puedes gastar en lo que realmente se necesita. Se puede gastar, por ejemplo, para paliar deuda, que no es el caso de La Zubia, porque no tenemos préstamos actualmente, o para cosas de emergencia, pero no para el día a día, no para el gasto corriente.

Quitando esa parte que te estoy explicando, es cierto también que el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento de La Zubia es un presupuesto bastante bajito para la cantidad de gente que tenemos viviendo y, por supuesto, para solucionar los problemas del día a día. Nuestro presupuesto ronda unos 16 millones de euros, que hablamos de municipios muy similares al nuestro y que tienen el doble de presupuesto. Entonces, eso es lo que nos dificulta muchas veces para poder actuar de manera rápida o para contratar refuerzos puntuales en materia de limpieza, en materia de mantenimiento de parques y jardines, en limpieza de los colegios. Ahí estamos trabajando todo lo que podemos para hacer esos encajes de bolillos para poder llegar con la situación económica que hay, que está saneada y que está fabulosa, pero no nos podemos gastar ese dinero en las cosas que a lo mejor querríamos gastarlo o que la ciudadanía nos está pidiendo.

P. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo para La Zubia?

R: Nosotros, ahora mismo, estamos muy ilusionados de una gestión que está a punto de finalizarse y es que hemos adquirido la denominada Huerta Grande de nuestro municipio. Es un edificio muy emblemático, que está en el centro del pueblo y, además de que históricamente era una obligación que el Ayuntamiento lo adquiriera, también tenemos previsto trasladar allí el ayuntamiento. Nosotros tenemos un ayuntamiento muy pequeñito, las dependencias están totalmente aisladas y consideramos que no podemos atender a la ciudadanía como merece. No tenemos sala de espera, no tenemos la posibilidad de que si la gente va a pedir un simple certificado de empadronamiento pueda esperar dentro del ayuntamiento, tiene que hacerlo fuera. Entonces, con esa adquisición de la Huerta Grande queremos trasladar el ayuntamiento con todas sus dependencias y hacer una única dependencia.

Y también teníamos el problema de la biblioteca. Tenemos una biblioteca muy pequeñita que está enfocada a niños más pequeños y lo que queremos hacer es trasladar esa biblioteca al actual ayuntamiento, para que no solo sea una biblioteca para niños más pequeñitos, sino también para los jóvenes estudiantes de La Zubia que, al final, se trasladan a las propias universidades para poder estudiar. Hacer una biblioteca como la Zubia merece.

P. Están también con el proyecto de construcción de la plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) en la carretera entre La Zubia y Granada, ¿cómo va ese proyecto?

R: Las obras ya han empezado, afortunadamente, porque teníamos previsto que se iniciaran antes, pero, al final, la burocracia es muy complicada en los Ayuntamientos. Esa es otra de las cosas que yo llevo francamente mal, porque no es tan fácil solucionar los problemas y toda esa burocracia y esa normativa te impide dar soluciones rápidas. Entonces, en este caso, también se ha tardado en empezar la obra, pero por fin está ya iniciada. Consideramos que es una obra muy necesaria en nuestro municipio, con financiación del Gobierno de España y en un 13 % de la Junta de Andalucía, y que va a solventar muchos de los problemas que tiene La Zubia con el tráfico y con la movilidad. Hablamos que la Zubia cuenta con más de 25.000 vehículos diarios moviéndose, y esto viene a terminar ese doble sentido de nuestra carretera hacia Granada y doble sentido hacia La Zubia. Y consideramos que va a aliviar muchísimo el tráfico, con lo cual, estamos muy contentos de que se vaya a llevar a cabo. Y evidentemente, nosotros seguimos peleando por una de nuestras grandes batallas, por lo menos en los cuatro años que llevo yo en la alcaldía, que es la llegada del metro a la Zubia.

P. Precisamente quería preguntarle por eso, por la posibilidad de que el metro llegue a La Zubia. ¿Lo ve posible algún día?

R: Debe ser posible. Pero es que debe ser obligatorio. Estamos hablando que la cornisa sur, donde está La Zubia, es una de las partes de la provincia que más tráfico mueve, y es absolutamente necesario que el metro llegue a nuestro municipio. Es cierto que conocíamos por los medios de comunicación que parece ser que el Plan director que se aprueba de forma definitiva en el Consorcio de Transporte saca a la cornisa sur y, por tanto, a La Zubia de esta ecuación. Ese Plan director, que tiene una vida desde este año 2025 hasta el 2030, que deja también fuera a municipios como Atarfe, que además lo tenía prácticamente hecho, o se cargan también, por llamarlo de alguna manera, o lo dejan en un cajón, la posibilidad de comunicar el aeropuerto tan necesario para la economía de nuestra provincia, la unión con el aeropuerto Santa Fe y el centro. Entonces, ahí tenemos otra de las batallas que estamos peleando muchísimo, porque entendemos que no da respuesta ese Plan director a las necesidades reales que tiene nuestra provincia. No voy a cuestionar si es más necesario o menos que el metro vaya por el centro de Granada, pero sí voy a defender hasta mi último aliento la necesidad de que se cubran las necesidades reales que hay.

No podemos meter en un cajón este tipo de proyectos cuando, además, se está impulsando a la par la Zona de Bajas Emisiones. Como bien sabe, afecta tantísimo al área metropolitana, que discrimina tantísimo a los ciudadanos del área metropolitana, porque, al final, no es cuestión de los años que tenga tu coche ni de lo que contamine tu coche, es cuestión de donde tú residas. Entonces, ahí, por lo menos, hemos conseguido, en esas casi cuatrocientas alegaciones que el Ayuntamiento de Granada debe contestar ahora y debe estudiar jurídicamente, los ayuntamientos ahí nos hemos posicionado muy fuerte, porque entendemos que es un auténtico disparate que, además, no se ha hecho con el consenso y con una mesa de trabajo y diálogo adecuada. No se nos ha escuchado y, por lo tanto, entendemos que Granada no sabe las necesidades reales que tiene el área metropolitana.

P. La Zubia es, precisamente, uno de esos ayuntamientos que ha liderado esas alegaciones contra la Zona de Bajas Emisiones. ¿Qué le parece el retraso de la entrada en vigor a finales de abril y de las sanciones a octubre?

R: Entiendo que se ha hecho lo que se debía. Es cierto que estamos esperando esa respuesta de la alcaldesa de Granada. Y yo, atendiendo precisamente a los medios hace una semana, le tendía esa mano para trabajar, para sentarnos a trabajar de manera seria, de manera respetuosa con toda la ciudadanía. Confío en que, con la cantidad de alegaciones que se han presentado y que ahora el Ayuntamiento de Granada tiene la obligación de contestar una por una, no en conjunto, como se ha pretendido hasta ahora, recapacite. Confío en que así lo haga, confío en que nos convoque a todos los alcaldes y alcaldesas, con independencia del color político, porque ahí está la clave.

Está tan fuera de la realidad que presenta el área metropolitana, que ayuntamientos gobernados por el Partido Popular también están quejosos de cómo les afecta a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, confío en que estos seis meses que se han dado de plazo no sea para que al final se calme un poco el revuelo mediático y se ponga a los alcaldes y alcaldesas encima de la mesa lo que está pasando, sino que sea verdaderamente una intención de sentarse a trabajar con nosotros.

P. Además de esa necesidad de contar con el metro, ¿qué otras necesidades cree que tiene La Zubia y en las que tiene especialmente que trabajar como alcaldesa para mejorar?

R: Vuelvo casi al inicio de mi intervención: servicios básicos de calidad. La Zubia ha crecido muchísimo. Es un municipio al que la gente se quiere venir a vivir. Elige La Zubia como su lugar de residencia. ¿Eso qué implica también? Pues que grandes empresas están pensando en instalarse en la Zubia. Algunas ya lo han hecho, otras están casi por hacer y hay muchísimo interés por empresas muy potentes en venir. La Zubia también cuenta con un sector de hostelería y de comercio muy fuerte. Es uno de nuestros motores económicos principales. Es decir, se merecen unos servicios básicos de calidad y yo cuando llegué a la alcaldía, hace cuatro años, me encontré que La Zubia, un municipio de 20.000 habitantes, tenía seis barrenderos en plantilla y apenas dos máquinas barredoras totalmente obsoletas con más de 20 años. Es decir, tenemos que trabajar mucho y apostar mucho por lo que verdaderamente le importa al ciudadano. ¿Qué es, al final? Pues que su pueblo esté limpio, que su pueblo esté bonito, que sus parques y jardines estén bien, que los niños puedan disfrutar de sus columpios en perfecto estado. Y ahí hubo una dejadez absoluta durante muchos años y nos está costando muchísimo trabajo sacarlo adelante.

Como te decía, hemos hecho una inversión de más de un millón y medio de euros en renovar toda la flota de obras y servicios. Se ha reforzado con diez barrenderos más en los últimos meses. Estamos trabajando ahora en un apoyo externo que va a salir a licitación en unos meses para que una empresa apoye al personal propio que tenemos y, en definitiva, hacer que La Zubia siga siendo ese atractivo, que ya lo es, para la gente que se quiera venir a vivir.

P. Y ahora, alcaldesa, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de La Zubia:

(Audio) Carmen Moral, presidenta de la asociación La Zubia Voluntaria Acción Directa:¿Tiene el Ayuntamiento ya algo previsto acerca de la reestructuración o reformulación que se vaya a hacer en el área de Asuntos Sociales cuando ya deje de depender de la Diputación de Granada?

R: Es una pregunta bastante interesante, en la línea de lo que veníamos comentando. La Zubia Voluntaria es una asociación que trabaja de manera muy estrecha con el Ayuntamiento, a la que le debemos mucho porque muchas veces. cuando la administración es tan lenta, como te comentaba, no tienes posibilidad de actuar en 24 horas o en 10. En situaciones de familias vulnerables muy complejas. Y La Zubia Voluntaria siempre está ahí. Y es normal que tengan esa sensación o esa inquietud. Nosotros ya veníamos trabajando en reforzar los Servicios Sociales porque sabíamos que el salto a los 20.000 era cuestión de unos años. Es cierto que ahora tenemos que crear y convocar cuatro plazas más para cumplir con lo que nos exige la Junta de Andalucía, porque ya no pasaríamos a depender de la Diputación y sí lo haríamos a través de la Junta de Andalucía, que es quien ayuda a paliar esos ingresos, pero el Ayuntamiento tiene que modificar evidentemente su plantilla, su RPT y crear esas vacantes que son obligatorias. Estamos ya trabajando en ello.

Y es verdad que tenemos este año de transición para poder trabajar e implantar nosotros nuestras necesidades y que Diputación siga colaborando con el Ayuntamiento, porque no puede ser que, de un día para otro, me llevo los Servicios Sociales y dejo el área desmantelada. El área de Servicios Sociales es de las áreas más importantes que tiene el Ayuntamiento y que más soluciona y ayuda a las familias de nuestro municipio. Y ya veníamos trabajando en ese ámbito.

Vamos a modificar, evidentemente, la plantilla en el Pleno, que es el órgano competente, en el que se aprueba tanto adquirir las competencias propias como cuantas modificaciones sean necesarias para cubrir lo que la ley nos exige. Todo eso, si todo va bien, irá al Pleno del próximo mes de abril y también la obra que necesitamos hacer dentro del Departamento de Servicios Sociales para acoger a esos compañeros y compañeras que tienen que empezar a trabajar con nosotros. Está todo en marcha, todo muy cuidadoso, todo con paso firme porque, evidentemente, queremos seguir atendiendo como hasta ahora se ha hecho a todos nuestros vecinos y vecinas con la máxima calidad, con la máxima discreción y todo lo rápido que nos permite la administración poder hacerlo. Pero le he trasladado la más absoluta tranquilidad a Carmen y a todos sus voluntarios y voluntarias de que se está trabajando mucho en ello y que, en breve, a partir del mes que viene empezarán a verse esos cambios y esas apuestas.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio): Jaime Gil, presidente del club Al borde de lo Inconcenbible de La Zubia: ¿Qué pasos son los primeros que vamos a dar como ciudad para consolidarnos como tal y qué retos fundamentales son a los que nos hemos enfrentado recientemente?

R: Jaime, como presidente de otra de las asociaciones más potentes que tenemos en el municipio, igualmente ha trasladado una pregunta sumamente importante. Muchas de las cosas ya las hemos hablado. El tema de servicios básicos de calidad, temas de movilidad y quizás me falta la otra pata de todo esto, y es el tema urbanismo, por denominarlo de alguna manera. Nosotros estamos trabajando ya en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana con agenda urbana, evidentemente, que pensamos que es sumamente importante llevarlo a cabo ahora en la situación en la que está La Zubia, porque va a definir claramente qué Zubia queremos. ¿Queremos una Zubia donde se construya en todos sitios? Está claro que no. ¿Queremos una Zubia que cada vez implemente más zonas verdes, zonas de paseo y de ocio saludables? ¿Queremos una Zubia que respete al máximo la poquita vega que nos queda en nuestro patrimonio natural, que como sabe, tenemos Cumbres Verdes al lado? Entonces, quizás de todo lo que me quedaba por comentarte es esa parte de qué Zubia queremos en un futuro. Evidentemente, La Zubia donde prime lo verde, donde prime la sostenibilidad y donde cada día hagamos que sea un municipio más amable con la ciudadanía.

P. A nivel cultural, recientemente se ha editado en La Zubia el primer catálogo del Patrimonio Histórico de la localidad, ¿qué supone este proyecto para el municipio?

R: Estamos muy contentos con ese proyecto porque, además, el estudio lo han hecho dos chicos maravillosos, a los que aprovecho para felicitar. Es cierto que La Zubia tenía su catálogo de Patrimonio Histórico, pero también es cierto, y lo digo porque aquí ha habido alguna polémica que otra, que es la primera vez que se edita. Ha quedado un ejemplar maravilloso que estos dos chicos lo han hecho con un cariño absoluto, acompañados en todo momento tanto por el técnico de Turismo, Javier Peregrina, que también es un excelente trabajador y compañero, y el concejal de Turismo, Daniel Aguilera. Estamos muy contentos porque plasma de una forma maravillosa todo lo que tiene que ofrecer La Zubia, que es mucho. Hablamos de unos baños árabes que recientemente hemos restaurado. Es cierto que la segunda fase, que es el exterior, se nos ha quedado desierta varias veces en las licitaciones. Volvemos a esos problemas burocráticos que muchas veces te impiden seguir trabajando, pero que confiamos en que en el 2025 nos traiga también ese regalo de poder terminar el arreglo de la parte exterior. Hablamos de nuestra iglesia mudéjar, que es única en la provincia de Granada. Hablamos de un montón de sitios que ahí, además de forma muy didáctica, muy visual, se pueden conocer. Hablamos de nuestra historia y de nuestro patrimonio sumamente importante en ese libro que se editará, que es la primera vez que se hace. Ahora habrá que empezar a pensar en el segundo catálogo con la Huerta Grande cuando ya, por fin sea adquirida de manera formal por el Ayuntamiento.

P. ¿Qué otros proyectos culturales tiene previstos en La Zubia?

R: La Zubia, a nivel cultural, ofrece muchísimo. Todos los meses y todas las semanas tenemos una cantidad de oferta cultural para ofrecer a nuestra ciudadanía y, por supuesto, también a quienes nos visitan. Es cierto que quizás el programa estrella en nuestra cultura es ‘Poesía en el laurel’ de todos los primeros martes de agosto, que seguimos apostando firmemente por ese proyecto, porque, además, entendemos que debe ser así. Por La Zubia han pasado los grandes de los grandes y así tiene que seguir siendo. Esa es nuestra apuesta más firme y son muchos años ya haciéndolo. De hecho, estamos pensando que lo mismo que se acaba de editar ese primer libro de Patrimonio Histórico, poder hacer un libro que recoja estos más de 20 años de ‘Poesía en el laurel’ que tan buenos regalos nos ha dejado en La Zubia.

Seguimos trabajando, por ejemplo, en el mes de abril llevamos varios años con muchísimas actividades. Y estamos apoyando todo lo que podemos también a los artistas, a los poetas de nuestro municipio, porque hay muchos y estamos trabajando estrechamente con ellos, intentando apostar y que se visualice no solamente esa poesía internacional, sino también cuidando mucho a todos los artistas de nuestro municipio y potenciando todo aquello que ya está funcionando, pero que tenemos que seguir apostando por ello para que no decaiga.

P. Y a largo plazo, ¿qué proyectos tienen previstos en La Zubia?

R: A largo plazo, casi que te lo he contado ya. El tema de hacia dónde queremos dirigir a nuestra ciudad, temas de movilidad, temas de servicios básicos, es decir, nosotros queremos que La Zubia que sea un municipio maravilloso y que la gente se quiera venir a vivir allí. Y, por supuesto, apostando también mucho, como comentaba antes, por esas empresas que quieren implantarse. De hecho, nuestro polígono industrial prácticamente está ya completo al 100%. También estamos trabajando en una posible ampliación, porque ya vienen empresas a visitarnos, pero nosotros no tenemos mucho más que ofrecerles, porque está todo ocupado ya y en fase de realizar proyectos muy interesantes. Cuando hablo de proyectos muy interesantes, hablo de inteligencia artificial, de laboratorios, quizás por la cercanía que tenemos con el PTS. Esa dificultad que tiene también el PTS para ofrecer terrenos, oficinas para poder implantarse hace que se busquen municipios cada vez más cercanos.

Una vez que hemos pasado de los 20.000 habitantes, tenemos dos opciones: implantar nosotros un parque de bomberos o entrar dentro del consorcio. Como comentaba antes, para seguir dando ese servicio a la ciudadanía. Recientemente nos reunimos con el Consorcio de Bomberos y lo hemos planteado, porque está un poco en el aire la posibilidad de hacer un parque de bomberos en otro municipio que no tiene 20.000 habitantes. Evidentemente, es bastante más pequeñito, y estamos también ahí impulsando poner a disposición del consorcio terrenos para que pueda también implantarse un parque de bomberos en La Zubia si así lo estiman.

P. ¿Y qué ventajas diría que tiene vivir en La Zubia?

R: La primera, sus vecinos y vecinas. La Zubia siempre ha sido un municipio muy solidario, siempre han aceptado a las personas que muchas veces los propios vecinos denominan como forasteros, pero siempre ha sido un pueblo muy amable, muy acogedor, muy solidario. Su ciudadanía, todas las asociaciones y colectivos que lo conforman. Tenemos más de 100 asociaciones en La Zubia que tienen una vida brutal, que constantemente están organizando actividades tanto para mantener tradiciones como otras nuevas o actividades con unos retos importantísimos. Por ejemplo, con Jaime, el presidente de Al borde, hemos tenido el placer hace poco de tener el encuentro de montañeras de la Federación de Montañeras en La Zubia, de toda Andalucía, con una participación brutal. Es decir, que principalmente lo que tiene es esa acogida, ese cariño que los vecinos y vecinas siempre tienen, esa solidaridad, ese motor de asociaciones que, como te decía, es maravilloso. Su hostelería, su comercio. Se vive bien. Es un municipio que es muy amable, tiene un patrimonio natural maravilloso, por lo tanto, está lo suficientemente cerca de la ciudad para no incomodarte cuando tienes que desplazarte, pero también lo suficientemente para vivir tranquilo.

P. Por último, de todos los rincones de La Zubia, ¿con cuál se quedaría?

R: Esa pregunta es compleja. Yo soy una amante de mi pueblo, siempre lo digo y siempre lo llevo por bandera. Soy una enamorada de La Zubia. Quizá por eso me apasiona tanto el trabajo que desempeño. Yo también soy muy afortunada, porque trabajo en algo que me apasiona. Es muy duro, porque al final tú conoces prácticamente a todos tus vecinos y vecinas y cuando tienes situaciones complejas a las que no puedes darle respuesta inmediata o no tan inmediata, pues se hace duro. Pero claro, ahí es que tenemos el barrio desde donde tú naces, el barrio que te vio crecer... Es complejo. Creo que es la pregunta más difícil que me has hecho, María José. En todo su conjunto, pero sin nombrar nada, el barrio donde nací, donde me crie.

P. ¿Qué nombre tiene el barrio?

R: ¡Me vas a poner en un compromiso! -risas-. El barrio de San Pedro. Yo me he criado en una de las calles más chiquititas y con más solera de La Zubia, que es la calle Higueras. Muy chiquitita, aunque yo antes la veía grande, ahora, evidentemente, soy consciente de la realidad. Es un barrio que me ha visto crecer, es un barrio donde tuve la suerte de ser pregonera en sus fiestas. Porque La Zubia tiene, aparte de las fiestas patronales, que son en mayo, fiestas en todos los barrios. Tenemos una fama de ser muy fiesteros, pero es que claro, entre que tenemos muchos barrios, que son barrios muy dinámicos, porque las asociaciones de vecinos dinamizan muchísimo y todos los colectivos tenemos fama de ser fiesteros, pero es que confundimos y, al final, no es fiestero, es municipio con vida.

Tengo la suerte, o por lo menos así lo siento, de que estoy convencida de que soy como soy por cómo me he criado, en un barrio humilde de La Zubia, con unos vecinos y vecinas maravillosos. Es donde crecí y donde me formé, pero luego, por distintas circunstancias, he recorrido otros barrios. También he vivido en el barrio de San Antonio, uno de los barrios más bonitos y más castizos de La Zubia; en La Cañá, en el centro, es decir, esto es como ¿qué dedo de la mano me corto que me duela menos? Pues algo así. Pero quizás los recuerdos de esa infancia y de esa adolescencia. Cuando me ha hecho la pregunta, he pensado en esa calle.