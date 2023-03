María Pérez bate su propio récord de España en los 20 km marcha

María Pérez sigue imparable. La marchadora granadina ha conseguido este domingo en Córdoba su quinto título consecutivo de España de 20 kilómetros marcha, un premio que cosechó batiendo el récord nacional en esta modalidad, un marca que ya llevaba su nombre.

La de Orce se proclamó campeona con un tiempo de una hora, 25 minutos y 30 segundos, una 'crono' que recorta en un minuto y once segundos su propio récord que firmó en 2018.

Su actuación en la 65ª edición del Campeonato de España de 20 km Marcha Absoluto y Sub23 celebrado en Córdoba también ha servido para situarse como líder mundial del año y alcanzar la decimoséptima posición del ranking mundial histórico.

Tras la competición, María Pérez aseguró que "me he quitado la espina que tenía clavada del verano, de poder acabar un 20, aunque no entrené para ello, pero volver a una distancia que te lo da todo, pero también te lo quita. Cuesta, pero estoy muy satisfecha y agradecida. No veía ni quería el récord, de hecho dije de frenar, yo pensaba en la mínima olímpica para Paris y espero disfrutar mucho. Me he encontrado muy bien, ya digo he frenado, he entrado andando. En París el objetivo será ir a las dos pruebas y en el Mundial este año también quiero estar en las dos".