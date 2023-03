Juanjo Ruiz Joya llenó el teatro de la casa de la cultura para presentar oficialmente su candidatura a la alcaldía de Almuñécar por el Partido Popular. Un acto en el que estuvo arropado por familiares, simpatizantes, militantes y cargos públicos y orgánicos del PP, como el portavoz en el parlamento andaluz, Toni Martín, la delegada provincial de Justicia, Inmaculada Hernández o la ex alcaldesa y parlamentaria, Trinidad Herrera.

Ruiz Joya destacó como ejes fundamentales de su candidatura, el aval de la lista de unidad de todos los grupos del equipo de gobierno local en torno al PP y el trabajo que viene realizando desde hace menos de un año, que se convirtió en alcalde de Almuñécar, y que se ha traducido en “un Plan General de Ordenación Urbana aprobado, que traerá desarrollo, prosperidad y empleo, y que incluye la construcción de 1.500 viviendas de VPO, la construcción del mercado municipal, el centro de día para mayores, el parque azul de vida submarina, el nuevo puerto deportivo o el plan de asfaltado y embellecimiento de la ciudad”, entre otros proyectos.

El candidato a la alcaldía sexitana se mostró enérgico e ilusionado de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. “Mis vecinos y vecinas me han podido conocer mejor y ver las ganas de trabajar que tenemos desde el Partido Popular. Esto no significa que el camino haya sido sencillo, pero todos y cada uno de estos días me he levantado esperando hacer un poco mejor la vida de cada uno de ustedes desde el Ayuntamiento”, declaró en su discurso.

Ruiz Joya se presenta a la alcaldía con “humildad, pasión y entrega” y, ofrece “un gobierno transparente, donde los intereses de los almuñequeros y herradureños estén por encima de intereses particulares y partidistas”, para conseguir una ciudad en pleno crecimiento, a la que ofrece “trabajo incansable para sacar adelante los grandes y pequeños proyectos que nos hemos propuesto entre todos”.

Para finalizar, el acalde de Almuñécar agradeció a su familia el apoyo, haciendo un reconocimiento especial a los alcaldes del PP que le han precedido, Juan Luis González Montoro, del que dijo: “me ha enseñado todo lo sé en política” y Trinidad Herrera, de la que destacó su “capacidad para aunar a personas que piensan diferente”.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martin, trasmitió un abrazo del presidente andaluz Juanma Moreno e hizo hincapié en que “el catecismo de todos los políticos debería ser preguntar a sus vecinos, qué puedo hacer por vosotros, como lo hace Juanma Moreno, porque eso es la política, ayudar a los demás”.

Martín arrancó los aplausos del público cuando explicó que “ahí tenéis a una persona que se parece mucho a Juanma Moreno y es vuestro candidato a la alcaldía Juanjo Ruiz Joya”.

El portavoz andaluz expuso que las cualidades de un buen alcalde, personificando en Ruiz Joya todas ellas, entre las que destacó “el sacrificio de aparcar tu vida para dedicársela a tus vecinos, que todo el mundo tenga tu teléfono y sepa dónde vives o que esté siempre disponible”, para finalizar asegurando que “siempre, detrás de un buen alcalde, hay una buena persona”.

En el apartado de la gestión del PP en Andalucía, Toni Martín subrayó que con el PP, “la bajada de impuestos ha supuesto que los andaluces tengan más de 1.000 millones de euros en sus bolsillos para que los inviertan como ellos quieran, que para eso son sus legítimos dueños”. Martín ha puesto como ejemplo que “si ese andaluz compra en la tienda de la esquina, los dueños de esas tiendas facturarán más, si facturan más, contratarán personal y bajará el paro y se pagará menos subsidio de desempleo. Al haber más gente trabajando, hay más gente cotizando y pagando impuestos y esa pescadilla que se muerde la cola es lo que está haciendo que Andalucía se esté convirtiendo en una comunidad más rica, pujante y de futuro. Toni Martin finalizó sentenciando que “esto tan sencillo, no lo entiende la izquierda”.

Trinidad Herrera tomó la palabra para expresar que el PP tiene vocación de gobernar para todos y destacó que “el Partido Popular es una gran familia que va creciendo día a día” y como presidenta del PP sexitano dio la bienvenida a los grupos políticos que en las próximas elecciones del 28 de mayo aparcan sus siglas para concurrir juntos a las urnas en torno al PP de Almuñécar.

La delegada provincial de Justicia y vicesecretaria del Formación del PP de Granada, Inmaculada Hernández, también quiso apoyar la candidatura de Juanjo Ruiz Joya remarcando que “no se achanta ante los grandes retos”, además de mostrarse ilusionada ante “los grandes proyectos que propone el PP para la próxima legislatura y los que se han puesto en marcha durante la actual”.