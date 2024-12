El edificio del Cubo, la primera piedra de la nueva Ciudad de la Justicia de Granada

La entrega de los documentos que dan permiso al gobierno de la Junta de Andalucía y a su Consejería de Justicia para comenzar a erigir la nueva Ciudad de la Justicia en Granada en el edificio del Cubo, se convierte en uno de los principales momentos de este 2024 que ya llega a su fin. Este acto es el punto de partida para crear el espacio donde se agruparán los órganos de la jurisdicción civil repartidos hasta ahora en cuatro sedes.

El acto celebrado en el emblemático edificio ha tenido como principales protagonistas al presidente autonómico, Juanma Moreno, y al director regional de CaixBank, Juan Ignacio Zafra, quienes han intercambiado los documentos firmados que certifican el traspaso de la propiedad del lugar, de hoy en adelante. Evento que ha contado con la presencia del consejero de Justicia, Jose Antonio Nieto; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos, Carolina España; el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez; El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo.

La edil granadina ha reseñado este este 5 de noviembre como “un día histórico para la ciudad de Granada, con el que se hace la transición del edificio del cubo, siendo este acto el inicio de un nueva etapa deseada por todos los granadinos". En su intervención ha añadido la decisión del gobierno local de ceder una parcela de 6.500 metros, de propiedad municipal, en los aledaños del Cubo para implementar mejoras en el lugar, siendo esta "una muestra del consenso de la ciudadanía con este importante proyecto".

Tras su palabras, ha llegado las de Juan Ignacio Zafra, que ha mostrado su regocijo al ver que un edificio con tantas posibilidades será usado para el interés de todos los granadinos. Pese a ser una negociación compleja y duradera, el director de Caixabank ha destacado que para la entidad financiera es un paso que dan "encantados", ya que "se dará el mejor uso posible a este espacio”.

Por su parte, y tras recibir los documentos pertinentes, el presidente de la Junta de Andalucía ha querido poner el valor la importancia de este momento que ha tenido que esperarse más de una década para hacerse realidad. Juanma Moreno ha destacado que con los 21 millones de euros invertidos en esta compra y reforma del edificio del Cubo, su gobierno muestra esa pretensión de apostar por aquellos proyectos que ayuden a la ciudadanía en sus problemas cotidianos. En sus palabras, "esta inversión es menos vistosa que otras en términos electorales, pero es más que necesaria".

El máximo dirigente andaluz ha subrayado el importante papel que Granada tiene en el sistema judicial de la Comunidad Autónoma, ya que “Granada no sólo es la capital de la provincia, también es la capital judicial de Andalucía, sede del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía. Ambas instituciones se asientan hoy en el Palacio de la Real Chancillería, construido en el siglo XVI, el primer edificio destinado expresamente en España a albergar un tribunal que sigue cumpliendo su misión cinco siglos después. No era comprensible que teniendo ya en marcha o en proyecto ciudades de la Justicia en todas las capitales de Andalucía, Granada no tuviese la suya propia”, ha agregado.

A este respecto, ha indicado que el Gobierno andaluz se puso como objetivo buscar un pacto con las instituciones y los operadores jurídicos para encontrar la sede definitiva de la Ciudad de la Justicia. “De nuevo el diálogo y la vía andaluza. Esta vez con jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, junta de personal y colegios profesionales. Y de nuevo, como resultado, el acuerdo, fruto de mucho esfuerzo. Un acuerdo que nos va a permitir acabar con la anomalía inmerecida para los ciudadanos de Granada y para los 51 municipios más que integran este partido judicial”.

El presidente andaluz ha manifestado que este proyecto forma parte de una estrategia más ambiciosa con la que el Ejecutivo andaluz pone freno al abandono de años sobre la Justicia, a la vez que ha subrayado que, con este objetivo, se presentó en marzo el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 que movilizará más de 1.500 millones para actuar en el 100% de los partidos judiciales.