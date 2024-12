Activan 15 plazas en residencias para personas mayores solas esta Navidad

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores de Granada, Amparo Arrabal, ha asistido este jueves a la presentación del programa Navidad en Compañía, a través del cual personas mayores que vivan en situación de soledad podrán solicitar una de las 15 plazas puestas a su disposición para pasar el período navideño en una residencia del Grupo Reifs.

Según ha explicado la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, "este programa trata de dar respuesta a la soledad no deseada en personas mayores durante el período navideño". Arrabal ha añadido que "la soledad es una experiencia subjetiva que se produce cuando no estamos satisfechos o cuando nuestras relaciones no son suficientes o no son como esperaríamos que fueran".

Una de las consecuencias directas del envejecimiento de la población es que cada vez hay más personas mayores viviendo solas, pero que además sienten una gran soledad. Por tanto, la soledad es uno de esos problemas psicosociales complejos que afecta a la salud de las personas mayores y que debe su origen a múltiples causas: el contexto sociocultural, las características personales, la historia de vida y otras variables.

Arrabal ha asegurado que, por todo ello, cuando se acerca la Navidad, desde el Ayuntamiento de Granada, se articula un dispositivo y una serie de actuaciones tendentes a que dichas personas puedan solicitar voluntariamente pasar estos días en una de las residencias de mayores que nos ceden sus plazas de manera gratuita y disfrutar de unas entrañables y cálidas navidades "sin que ello suponga algún desembolso económico para la persona que así lo requiera".

El Grupo Reifs, que dispone de varios centros residenciales en la provincia, ha ofrecido 15 plazas para estas personas que se encuentran solas y que deseen solicitar este programa.