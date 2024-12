Escribá: "Tras el viaje y los 120 minutos que nos hemos comido, nos vamos satisfechos"

El pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey no ha distraído a Fran Escribá de su disconformidad con el calendario. "No quería viajar ni jugar prórroga, así que no pido nada y a ver qué me toca", ha resuelto, para deslizar así su preocupación por la carga sobre sus futbolistas. "Por lo menos, tras el viaje y los 120 minutos que nos hemos comido, nos vamos con la satisfacción de haber ganado", se ha encogido el entrenador del Granada tras vencer en la tanda de penas máximas al Zaragoza.

"Hubo una primera parte que se nos puso complicada y que se nos pudo poner mucho más si llegan a marcar el penalti. Luego reaccionamos y acabamos bien la primera parte. Aun así, y eso es un fallo nuestro, concedimos una jugada a última hora que no debíamos haber concedido, porque teníamos una falta a favor y terminamos encajando 30 segundos después un gol en contra. Teníamos que haber sabido manejar eso", ha analizado el entrenador rojiblanco, quien ha puntualizado que en estas eliminatorias "llega un momento en el que, a medida que avanza el partido, la gente ya no quiere equivocarse". "Se veía que podía haber un fallo, pero parecía que llegaba la prórroga", ha ahondado.

"En la prórroga sujetamos bien al Zaragoza. Tuvimos en la última jugada una muy buena ocasión para ganar el partido, tuvimos también algunas por el camino. Llegamos a unos penaltis que son un poco lotería", ha concluido. El técnico rojiblanco ha asegurado seguir al Zaragoza "como rival" y porque dejó "buenos amigos" en su estancia en La Romareda. "Creo que tiene mejor plantilla que la que yo tuve en los dos años que estuve aquí. Es un equipo que va a luchar por esas seis primeras posiciones, como también nosotros. La igualdad de la categoría hace que puedas perder cualquier partido y contra cualquier rival", ha subrayado.