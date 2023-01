Las lesiones y el mercado también hacen sufrir a los rivales de Covirán por la permanencia

Con las sensaciones siendo cada vez más positivas y los refuerzos ya en Granada, incluso Ndoye que aterrizó en la ciudad de la Alhambra en la mañana de este pasado jueves, el Covirán puede mirar con más optimismo su duelo ante Girona y la segunda vuelta de la competición. Mientras en Granada se sufría durante demasiadas semanas por las lesiones y las derrotas, en otras ciudades, más concretamente en aquellas que sus equipos también luchan por la permanencia, estaban viviendo sus particulares terremotos.

Más allá de las lesiones, el mercado siempre abierto de la ACB está provocando que algunas plantillas sufran varios cambios respecto al planteamiento inicial de la temporada, algunos insustituibles. Si a Covirán Granada ya le costó encontrar reemplazo para sus dos BMW, Cristiano Felicio y Luke Maye, qué no tendrá que hacer Real Betis para lograr fichar a un jugador que se asemeje lo más mínimo a Shannon Evans.

La noticia saltaba hace ya varios días, pero no ha sido hasta este pasado miércoles cuando se hizo oficial. El base norteamericano cogía rumbo directo hacia Valencia Basket. El internacional con Guinea dejó tierras sevillanas para ponerse a las órdenes de Alex Mumbrú y firmar un contrato con el conjunto taronja hasta 2024. Con 21 puntos de promedio, un 36,3% en triples, 2,2 rebotes, 5,5 asistencias y 1,9 recuperaciones, Evans era el estandarte del Real Betis y, sin ser demasiado cruel, casi la única razón para sonreír esta campaña en el plantel bético. Con su marcha, Luis Casimiro pierde a uno de sus efectivos más fiables y ese tipo de jugador que siempre salva los partidos.

El club verdiblanco ha "tapado" la marcha de Evans con el refuerzo de su juego interior, una asignatura que aun tenía pendiente por las continuas lesiones que ha sufrido en esta parcela del juego. Luke Fischer y Tyson Pérez ya forman parte del Real Betis, pero el conjunto bético aun debe buscar a un nuevo director de orquesta, un líder que lleve al equipo lejos de la zona de descenso.

El siguiente equipo que se encuentra en una situación cuanto menos compleja es Carplus Fuenlabrada. Las nueve derrotas consecutivas que acumula el plantel madrileño, la lesión de Bagayoko para toda la temporada, el fin de la cesión de Pavel Savkov y, lo peor de todo, la salida de Dusan Ristic ha golpeado de lleno a un equipo que ve con gran temor como el posible descenso es cada semana más factible.

Fuenlabrada se ha reforzado en las últimas semanas con las incorporaciones de Jordan Caroline y Prince Ali, pero la derrota del pasado fin de semana ante Gran Canaria por 110 a 65 supuso la gota que colmó el vaso para los aficionados, e incluso, para el propio presidente del club. José Quintana apuntó en Onda Fuenlabrada que sufría más por "la gente que por los jugadores, algunos de ellos no se merecen que suframos por lo mal que lo han hecho. No puede ser que en el tercer cuarto contra Gran Canaria nos metan un parcial importante y nos vayamos colectivamente con dos faltas, no puedo entenderlo y así se lo trasladé al cuerpo técnico. No endurecemos el partido. Este año he hablado con ellos tres veces ya, no es cuestión de palabras, sino de decisiones. Si no se defiende ni se juega duro en esta liga no se tiene nada que hacer".

El presidente del club madrileño señaló a Hannah y Kromah, "viendo que sus datos estadísticos de la temporada anterior son el doble que de la presente. Ellos deben ver qué les está pasando, ni siquiera ellos saben qué decir y se les ha preguntado, porque me consta. Estamos echando mucho en falta a Bagayoko y Ristic, eran dos jugadores sobre los que se centraba nuestro equipo". Sin duda estas palabras del máximo representante de Carplus Fuenlabrada aviva aun más la crisis que atraviesa el conjunto dirigido por Pichel.

A esta lista de equipos en horas bajas se suma, aunque quizás con una situación menos preocupante, Casademont Zaragoza. Los maños se posicionan décimo séptimos en la tabla, justo por debajo de Covirán Granada y con una victoria menos que los rojinegros. Aun así, los de Fisac tampoco están exentos de lesiones. Dino Radoncic estará tres meses de baja por una fractura en su mano izquierda y Mekowulu fue operado hace apenas unos días de una fractura de escafoides. Unas bajas que seguramente lleven a Zaragoza a un mercado de fichajes demasiado solicitado y cada vez más costoso. Aun así, el equipo compite y muestra de ello son sus tres últimas derrotas donde, a pesar de caer, lo hicieron por una distancia de cinco puntos o menos, por lo que pueden dar la sorpresa en cualquier jornada y seguir sumando victorias.

Por último, Baxi Manresa es otro de los equipos que no termina de encontrar su esencia esta temporada. Los de Pedro Martínez han vivido una primera mitad de campaña marcada por las entradas y salidas de jugadores. Los últimos en coger la puerta de salida han sido Tyson Pérez, nuevo jugador del Real Betis y Jordan Caroline que se marchó a Fuenlabrada. Quizás lo peor no sea perder efectivos, sino que estos se marchen a equipos que luchan por el mismo objetivo que el tuyo. Elias Valtonen y Marcus Lee también decidieron abandonar el equipo al comienzo de la campaña, unos cambios continuos que han hecho que el conjunto catalán no pueda formar un equipo de garantías. Curiosa cuanto menos es la situación del conjunto catalán que ha pasado de brillar de la mano de Chima Moneke y disputar la Copa del Rey a suspirar cada semana por seguir rascando alguna victoria.

La zona baja de la Liga Endesa se complica por momentos y todo apunta a que la permanencia estará más reñida que nunca. La parte positiva es que Covirán Granada ya tiene su trabajo de reconstrucción hecho. Faltan las victorias, sí, pero al menos las sensaciones son más esperanzadoras que la de sus rivales directos por ser equipo de ACB la próxima campaña. Es momento de aprovechar la desgracia ajena.