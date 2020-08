Un granadino bate el récord mundial de Fortnite: nueve días seguidos jugando

El mundo de los esports nos sigue sorprendiendo cada día más. Y es que un chico de tan solo 17 años ha batido el récord mundial de Fortnite, el videojuego más seguido del planeta. Carlos Caballero, ‘@finercarlos’ ha estado delante de la pantalla más de doscientas horas enlazando partida tras partida.

“Realmente estuve más de nueve días si contamos las horas de descanso, en total fueron 227 horas de emisión, aunque jugando doscientas”, comenta Carlos.

Una maratón en el mundo abierto de Fortnite en la que descansaba lo que marcan las reglas, diez minutos acumulables por cada hora jugada.

“Me dividí el récord en diferentes sesiones, para empezar hice 45 horas seguidas y ya dormí siete horas y media. La segunda vez hice lo mismo, otras jugué 36 y dormí seis”, explica Carlos.

Todo este tiempo, para cumplir el objetivo de superar a ‘Torete’ el jugador que ostentaba el anterior récord con 140 horas. Para comer, Carlos comenta que le ayudaba su madre llevandole la comida al cuarto. Y para ir al baño, lo hacía entre partida y partida.

“Mis padres piensan que es una locura y realmente yo también. Al fin y al cabo es un récord mundial y su locura tiene que tener, pero están orgullosos de que me haya propuesto un reto y lo haya batido. Acabo de terminar el instituto y me quiero dedicar profesionalmente a los esports, no solo a Fortnite, también a otros juegos. Con esto pretendía generar un ‘boom’ para captar más seguidores y hacer de esto mi profesión” asegura Carlos.

Carlos se conectó a Fortnite un miércoles a mediodía y hasta el sábado de la semana siguiente, no lo dejó. Retransmitiendo la partida en directo a través de su Twitch, ‘finercarlos’, dice que lo más complicado fueron las horas de la madrugada. “Desde las cuatro hasta las diez de la mañana era cuando psicológicamente me venía abajo, porque estaba completamente solo y tampoco había espectadores siguiendo la partida”.

“Todos mis amigos están contentos y orgullosos y tengo su apoyo, además he subido de seguidores. Eso es la parte positiva, pero también hay parte negativa. Hay mucha gente que piensa que no estudio, que no he leído un libro porque he estado doscientas horas jugando a esto. Pero la realidad es que he sacado mis estudios bastante bien, con una nota de 9,8 en selectividad, pero bueno no me tomo en serio esos comentarios. Es sobre todo gente mayor”. explica Carlos.

Convencido de que superará todos los retos que se proponga, Carlos quiere estudiar Comunicación Audiovisual o Marketing, ámbitos que le servirán para conseguir su sueño: el de hacer de su afición, una profesión.