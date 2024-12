Doce personas sin hogar han perdido la vida en Granada: "No puede ser que alguien viva y muera en la calle"

Granada termina la semana previa a la Navidad con dos trágicas muertes acaecidas en sus calles. El pasado lunes, una persona sin hogar fallecía a causa del frío intenso que ha azotado a la ciudad durante los últimos días. Apenas unas horas después, otro hombre perdía la vida en la Plaza de los Lobos con graves síntomas de hipotermia.

En la capital hay más de 250 personas sin hogar, una cifra que en algunas ocasiones asciende a 300, tal y como asegura Carmen Caballos, vecina de la plataforma ciudadana La Calle Mata. "El Ayuntamiento tiene los nombres y apellidos de estas personas, y los servicios sociales también, y además, saben dónde se encuentran", explica la portavoz. Una realidad que evidencia la insuficiencia de los recursos destinados a revertir la vulnerabilidad que enfrentan estas personas a diario.

Para denunciar la situación, La Calle Mata y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se encerraron el pasado martes en el Ayuntamiento de Granada, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigiendo a la alcaldesa un "compromiso real" para "resguardar los derechos humanos de las personas sin hogar".

"Es urgentemente necesario que aumenten los recursos para estas personas"

Ese día entraron en el consistorio granadino con un objetivo claro: "Es urgentemente necesario que aumenten los recursos para las personas sin hogar, especialmente en estos días de frío intenso", detalla esta vecina. Allí estuvieron durante todo un día, de 9:00 a 22:00 horas, cuando el teniente de alcalde Jorge Saavedra les prometió una reunión al día siguiente con la concejala de Políticas Sociales, Amparo Arrabal, para abordar este asunto de vital importancia.

"Nosotros pedíamos reunirnos con la alcaldesa, pero a ella no le interesó hablar con nosotros", cuenta Carmen, mientras reivindica: "No podemos permitir que sigan muriendo personas sin hogar en la calle. Es una cuestión de humanidad y de política con mayúsculas".

Hace unas semanas se anunció el cierre del Centro de Atención de la calle Varela, un desmantelamiento de los servicios sociales que está poniendo en peligro la vida de las personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Ante esto y con la promesa de Saavedra sobre la mesa, la reunión llegó a "buen" cauce. "Conseguimos que se aumentaran las plazas en el centro de la calle Aranda, de 50 plazas que hay actualmente, aumentaron en 20 más, y además nos prometieron que las seguirían aumentando si la demanda seguía creciendo", explica Caballos. Las reivindicaciones también les sirvieron para que se ofrezcan duchas, desayuno y un bocadillo para la cena, "algo también muy necesario".

Un dispositivo especial que estará vigente hasta el próximo 30 de enero, y que desde estas plataformas vecinales exigen que se mantenga "disponible durante todo el año, porque si no hay frío, hay calor, y si no, lluvia. Y de esta forma no tendrían ni que vivir, ni morir en la calle". Carmen incide en que las administraciones públicas deben atajar este problema social "con prioridad absoluta" y sostiene que "nosotros seguiremos luchando para que todos estos recursos sean permanentes" y revindicando que "la administración pública tiene la obligación de salvaguardar la vida digna de las personas".

Doce personas han perdido la vida en las calles Granada este 2024

A dos semanas de que finalice el año, doce personas han perdido la vida en las calles de la capital, dos de ellas en las últimas 72 horas. Una cifra desoladora que deja al descubierto las consecuencias del abandono institucional y social de los colectivos vulnerables: "No puede ser que las personas vivan y mueran en la calle". A pesar de las medidas establecidas por la ola de frío, los colectivos consideran que son "insuficientes" y que "siempre llegan demasiado tarde".

Unos presupuestos con "prioridades"

"Los presupuestos tienen que tener prioridades, a mí me encantan las luces de Navidad, me gusta que vengan los premios Goya, todo eso me gusta como a todos, pero las personas están antes que todo lo demás", expresa Caballos. "Tienen que ser prioritarias las necesidades de las personas", detalla.

La vecina subraya la "estigmatización" de las personas "sin techo" y recalca que "cualquier persona podría verse en esta situación". Vivir en una situación de extrema vulnerabilidad "no se elige", quien reconoce que es "un proceso de deterioro extendido en el tiempo y motivado por los fallos del sistema", apuntando directamente a la "falta de humanidad" para ayudar a determinados colectivos. "A pesar de que vivan en la calle por distintas razones, son personas que tienen derechos y dignidad".

Además, se ha mostrado crítica con la "solución" del Ayuntamiento de habilitar un espacio en la zona Norte de la capital, ya que considera que esto solo serviría para seguir "estigmatizando el barrio" y considera la medida como algo "absurdo e irracional". No obstante, para atajar esta problemática desde la raíz es primordial reunir el consenso y el compromiso de la sociedad en general: "Todos deberían apostar y poner su granito de arena por los derechos de las personas".

Los granadinos "desconocen esta realidad"

Las personas que viven en la calle se enfrentan diariamente a una realidad dura y desgastante. Muchas de ellas se sienten completamente "abandonadas" por las políticas sociales y se refugian como pueden de los vaivenes del día a día. Esta granadina denuncia que el estigma de que "están en la calle porque quieren" es una "falacia" y asegura que están "porque la sociedad no les ha respondido cuando tenían una necesidad grave".

"Creo que los granadinos desconocen esta realidad. Muchos se sorprenden y dicen: 'No sabía que hay tantas personas viviendo en la calle'. Muchos no los ven, y yo siempre me pregunto: '¿Acaso forman parte del paisaje?'", comenta Carmen con desánimo.

Un escenario social al que muchos giran la cabeza y tratan de pasar por alto, pero que es imposible ignorar cuando sus consecuencias son completamente contradictorias con la dignidad y la vida de las personas. Una cuestión que vuelve a poner sobra la mesa la falta de protección social en la sociedad.