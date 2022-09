Vídeo | El Granada Sound retoma el vuelo con un gran ambiente

Granada tenía muchas ganas de volver a celebrar unos de sus festivales más icónicos con total normalidad. Y no solamente los granadinos, también todos los que se desplazan hasta la ciudad para disfrutar del Granada Sound. Este viernes se ha celebrado la primera jornada de la décima edición de este festival de indie con un gran ambiente. Unas 25.000 personas se han dado cita en el Cortijo del Conde para disfrutar con amigos como hacía tiempo que no lo podían hacer, primero por una cancelación y después por algunas restricciones y el frío que marcó la edición del año pasado, que se retrasó hasta noviembre. Ahora, en su fecha habitual, el Granada Sound ha retomado el vuelo con más fuerza que nunca y todos los asistentes tenían mucha ilusión y ganas de pasarlo bien después de todos esos momentos que la pandemia ha arrebatado.

A media tarde daba comienzo con los conciertos de Niña Polaca y Jack Bisonte, que actuaban a las 19:00 horas en dos de los escenarios del recinto. Pole y Chill Chicos continuaron amenizando la tarde mientras el Cortijo del Conde se empezaba a llenar de gente. Al caer el sol fue el turno de una de las artistas más destacadas de la primera jornada, Zahara, que deleitó a los asistentes con sus últimos temas, cargados de bastante base de música electrónica. La ubetense se despidió de los granadinos con 'Llévame a bailar' y acabó tirada sobre el escenario después de darlo todo sobre el mismo.

Justo después de Zahara, en el escenario colindante apareció Carlos Sadness para poner patas arriba el recinto. El cantante catalán quiso comenzar con un tema que interpretó en 2018 en este mismo festival, 'Longitud de onda', y continuó endulzando a su público con 'Chocolate y nata'. Preguntó a los presentes si habían perreado ya o no y se atrevió con una canción que le daba "un poco de vergüenza", como él mismo admitió, para animar a bailar la gente. Después de ese 'Perreo bonito', 'Todo estaba bien', el público muy entregado y Carlos Sadness siguió divirtiendo a los asistentes, que cada vez eran más en el recinto. El barcelonés tuvo un bonito detalle con los granadinos e interpretó la canción de Supersubmarina LN Granada. Con 'Física moderna' la gente no paró de botar y luego siguió bailando al ritmo de las canciones de Carlos Sadness, que se despidió con 'Qué electricidad'.

Y un fotogonazo de luz apareció en el escenario de al lado, donde The Hives irrumpieron con 'Come on!'. La banda sueca deleitó a los asistentes con su rock y el público no paró de botar. El cantante se acercó en varias ocasiones al público y uno de los guitarristas flotó literalmente entre ellos, pues fue llevado en volandas, mientras estaba tumbado, por quienes estaban en las primeras filas. "No más silencio" pedía en un perfecto español el vocalista Howlin' Pelle Almqvist, que quiso divertir a los que él llamó "andalucianos", que acabaron botando y dándolo todo con la última canción que The Hives ofreció en el Granada Sound.

Las Ginebras aparecieron en el escenario colindante y, poco a poco, las cuatro componentes del grupo fueron animando a un público que tenía muchas ganas de seguir disfrutando. Además de sus canciones, interpretaron una versión de 'Con altura' de la archiconocida Rosalía y agradecieron la oportunidad de "cumplir un sueño" con su actuación en este festival en el que también actuaron durante la noche en el escenario Placeta los grupos Morning Drivers, Gonzalo, Don Fluor y Taao.

Otro de los grupos más esperados de esta primera jornada del Granada Sound era Miss Caffeina, que actuó tras Ginebras, a las 1:30 horas. La banda madrileña terminó su concierto con 'Mira cómo vuelo', que dejó revolucionado a todo el recinto. Elyella cerraron las actuaciones de este viernes en el Cortijo del Conde. Este sábado será el turno para otros 16 grupos y artistas, entre los que destacan, Barry Brava, Rigoberta Bandini y los granadinos Lory Meyers.