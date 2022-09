Carlos Garach: "París 2024 es algo que me ilusiona mucho"

Ha sido una de las mayores sensaciones en el último Campeonato Mundial Junior de Natación. Está viviendo días de gloria, y no es para menos. Es una de las mayores promesas en su modalidad y, días tras día, sigue batiéndose a sí mismo y deja marcas de récord. Desde Málaga, donde vive, Carlos Garach (Granada, 2004) atiende a GranadaDigital emocionado y con mucha exaltación. Está viviendo un año de locura y, si continúa a este nivel, será un referente en su deporte. Es ambicioso, pero con los pies en el suelo. Nunca titubea. Pese a su juventud, es una persona madura, consecuente y, sobre todo, humilde.

Pregunta (P): Uno no consigue llevarse el oro todos los días en el Campeonato Mundial Junior de Natación en la modalidad de 800 y 1.500 metros. ¿Cómo han sido estos últimos días?

Respuesta (R): Han sido espectaculares. Con mucho apoyo, muchas felicitaciones y viviendo un poco en un sueño. Han sido unos días que he querido focalizar en el descanso. He querido mantener los pies en el suelo y la cabeza firme. Un día estás arriba y otro abajo. Uno quiere estar con la familia y rodeado de los amigos para descansar y volver al máximo.

P: Pese a ello, su estilo de vida no ha cambiado mucho, ¿no? Es un adolescente normal y corriente. ¿Cómo puede ser un día en la vida de Carlos Garach?

R: Me levanto y a las 6:00 horas empiezo a entrenar hasta las 8:00 h. y me marcho a la universidad. Almuerzo sobre las 14:30 h. y a las 15:00 h. me voy a entrenar y estoy hasta las 18:30 h. más o menos, dependiendo del día, y el resto de tiempo lo dedico a estudiar y a mi tiempo libre.

P: Ha sido una la sensación de este Campeonato Mundial Junior de Natación celebrado en Lima. ¿Ha conllevado muchas horas de preparación?

R: La verdad es que sí. Después de tantos campeonatos seguidos venimos muy contentos. Creemos que podemos estar todavía mejor y a un mayor nivel.

P: En los 800 metros libres, batió su marca personal en más de cuatro segundos. Esos pocos segundos significan algo muy importante para los nadadores, ¿no es así?

R: Fue una sorpresa. Desde el Open no lo había podido bajar y fue un alivio hacerlo. Bajar cuatro segundos a esos niveles es muy difícil; la verdad es que es una locura.

P: ¿Y cómo ha sido la concentración?

R: He tenido el Mundial Absoluto, Euro Junior, Euro Absoluto (de aguas abiertas y piscina), Mundial Junior, concentraciones en Sierra Nevada… Ha sido un poco caos, aunque lo hemos sabido compaginar y los resultados han estado a mi favor.

P: Algunos le consideran como una de las futuras figuras de la natación. Lo que ha conseguido hace unos días en Perú solo lo habían logrado Hugo González, que ganó tres oros en 2017, y Mireia Belmonte, que consiguió dos en 2006. ¿Se siente con mucha responsabilidad?

R: Voy día a día, no pienso en el futuro. Vamos a intentar hacerlo bien este año. Los nadadores mencionados son mis ídolos, los tengo ahí arriba. ¡Ojalá todo vaya bien! El año que viene ya soy absoluto y es un paso muy grande, pero entonces ya hablaremos del futuro.

P: ¿Qué hace para combatir los nervios y concentrarse en las previas a los torneos, teniendo en cuenta la presión a la que se somete?

R: Antes me ponía muy nervioso, pero he aprendido a controlarlo. A las salidas en los 800 y 1.500 metros fui sin nervios y tranquilo, no pensaba en la prueba. Me puse música tranquila, de relax… Ese fue mi truco.

P: Su equipo, el CN Churriana, ha sido el que más le ha ayudado a poder lograr lo que está consiguiendo. Me imagino que solo tiene palabras de agradecimientos para ellos.

R: Al Ayuntamiento de Churriana y al equipo los considero como una familia porque han estado siempre, en las buenas y en las malas. Fueron los primeros en felicitarme y eso es algo que te llevas. Tienen mucha confianza en mí y me quieren mucho.

P: ¿Cuáles son sus próximos retos?

R: Actualmente, tengo mundiales absolutos: el de piscinas en Australia y Japón, luego intentar hacer la misma marca olímpica del Open... Pero tengo que hablar con mi entrenador para pulir esos objetivos.

P: ¿Y las Olimpiadas de París en 2024 cómo las ve?

R: Es el sueño de todo deportista llegar hasta ahí en su modalidad. De un día para otro pueden pasar mil cosas, aunque es algo que me ilusiona mucho.

P: ¿Qué mensaje manda a los más pequeños que también están intentando seguir su huella?

R: Que sean constantes, que luchen por sus sueños y disfruten del deporte, que está para eso. Deben ser constantes, dar lo máximo todos los días y disfrutar, es lo más importante. Cuando yo he hecho competiciones disfrutando, aunque te salgan mal, es algo que te llevas para siempre.