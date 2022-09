Al Granada se le han hecho largas las dos semanas en que ha jugado lejos de Los Cármenes. Se marchó con todos los puntos posibles en la mochila y un traje impecable de líder, pero regresa de su excursión sin arañar nada positivo, con las vestiduras rasgadas y magullado tras la goleada en Ipurúa. Dos derrotas consecutivas no dicen demasiado en Segunda División, pero sí pueden trastocar la moral. El conjunto rojiblanco quiere por ello purgarse cuanto antes y busca en el calor de su hogar, al que torna este sábado (18:30 horas), reencontrar la senda de la victoria. El Mirandés, huésped incómodo pese a su situación, intentará desbaratar los planes de Karanka, que no salió bien parado de la derrota ante el Eibar, y evitar quedarse descolgado demasiado pronto.

El técnico rojiblanco se enfrenta a la pizarra de nuevo sin poder escribir los nombres de Melendo y Soro, aún en la enfermería. Sus lesiones musculares han ocasionado más problemas probablemente de los esperados por el preparador vitoriano. Sin ellos, no ha dado con la tecla, a pesar de mantener el esquema. Presumiblemente, lo conservará también en esta jornada, en la que se prevén cambios en la alineación. Las molestias de Jonathan Silva le impedirían, a priori, salir de inicio frente al Mirandés, lo que devolverá el sitio a Quini, el damnificado de la incursión del argentino en el once. Ignasi Miquel, que ha vuelto a trabajar con el grupo, también se encontraría en condiciones de regresar a la competición, junto con Miguel Rubio en el centro de la defensa.

Las posibilidades en el centro del campo complican la quiniela. Cuando Sergio Ruiz se consolidaba junto a Bodiger, Karanka introdujo a Petrovic en el doble pivote y dejó al cántabro sin jugar un minuto, con la intención de equilibrar el poderío físico del Eibar. Esta disyuntiva es la que mantiene entreabierta la puerta a un cambio de dibujo, con tres mediocentros, que suprimiría la media punta y reforzaría la franja ancha, donde el serbio se anclaría como pivote y otorgaría mayor libertad a sus dos compañeros. Meseguer, ex del Mirandés, no parece bien posicionado para optar a la titularidad tras no jugar desde el triunfo frente al Villarreal B.

De la disposición que elija el preparador rojiblanco también dependerá la composición en la vanguardia. Si mantiene la posición de enganche, Alberto Perea se postula como solución en esta jornada. Recuperado, en principio, de la dolencia que le mantuvo en duda durante toda la semana pasada, es un futbolista que gusta a Karanka como alternativa en ese puesto, donde considera que puede aportar cierto criterio al juego de su equipo. Su entrada en la formación llevaría a Callejón de nuevo a la posición más adelantada, en detrimento de Matías Arezo y Jorge Molina, que no han aprovechado sus respectivas oportunidades frente a Andorra, en el caso del charrúa, y Eibar. Su producción ofensiva apenas se resume en un par de intentos del alcoyano en Ipurúa, si bien la espesura de todo el plantel les perjudicó. No parece haber dudas en las bandas, donde Antonio Puertas y el internacional Uzuni son fijos.

Goza del mismo rol en el rival del conjunto rojiblanco el accitano Raúl García, que se presenta de vuelta en casa como principal amenaza jabata. Es el único goleador -ha marcado tres dianas- de un Mirandés que arranca la jornada como colista, sin conocer la victoria y con solo dos puntos en su cuenta. Suspira por cambiar su tendencia y cerca estuvo de lograrlo en la última jornada, frente al Andorra, pero un gol pirenaico en el descuento le arrebató los puntos. Agobiado, pese a que todavía es el primer tercio del curso, el conjunto dirigido por Joseba Etxebarría confía en asaltar Los Cármenes para no descolgarse demasiado pronto.

El que caiga de los dos equipos saldrá tocado. Karanka advirtió de que el de este sábado es un encuentro engañoso. También lo fueron el que enfrentó a su equipo contra el Racing y el que le midió al Andorra. Una de cal y otra de arena. En casa, se presume la mejor versión vista hasta ahora del conjunto rojiblanco. El Mirandés, impulsado por cierta necesidad, no se arrugará. Encadenar tres derrotas sería una losa pesada para los nazaríes.

Alineaciones probables:

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini; Bodiger, Petrovic; Puertas, Perea, Uzuni; y Callejón.

CD Mirandés: Herrero; Raúl Navas, Santos, Michelis, Salinas; Juanlu, Prados, Oriol Rey; Roberto López, Marcos Paulo y Raúl García.

Árbitro: Rafael Sánchez López, del comité murciano.