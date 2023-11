Villanueva de las Torres reparte agua embotellada a la población tras prohibirse el consumo de la de grifo

El Ayuntamiento de Villanueva de las Torres, en la comarca de los Montes de la provincia de Granada, reparte este viernes puerta por puerta la agua embotellada que ha recibido después de que Salud y Consumo de la Junta prohibiera este pasado miércoles el uso de la de grifo para beber o preparar alimentos.

El próximo miércoles pasará una cuba de la Diputación para llenar el depósito habilitado con el objetivo último, han indicado desde el Ayuntamiento de Villanueva de las Torres a Europa Press, de que los vecinos no se queden sin posibilidad de uso de este recurso esencial. Asimismo, se proseguirán las revisiones periódicas de los altos de niveles de sulfato detectados.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Granada, emitía este pasado miércoles resolución en la que se declaraba como no apta para el consumo humano el agua distribuida en la zona de abastecimiento de Villanueva de la Torres por superar los límites permitidos de esta sustancia.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señalaba, según informó la Junta en un comunicado, que el agua suministrada en dicho municipio "no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos". No obstante, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

El gestor del agua deberá realizar un estudio de las posibles causas del incumplimiento y, una vez detectada, "adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminarlas a la mayor brevedad", especificaron desde Salud.

Además, una vez determinada la causa y adoptadas las medidas correctoras, debe realizar nuevas determinaciones del parámetro afectado para comprobar que dichas medidas han sido eficaces.

Asimismo, se debe proporcionar a la población afectada agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación. En caso de que se opte por distribución móvil debe solicitarse el informe sanitario vinculante de la Delegación Territorial.