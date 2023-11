El conductor reconoce que atropelló intencionadamente al ciclista que le recriminó un adelantamiento en Quéntar

El conductor que ha sido juzgado este viernes en la Audiencia de Granada acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa ha reconocido que atropelló intencionadamente al ciclista que en la mañana del 18 de julio de 2021 le recriminó que le hubiera adelantado a gran velocidad y sin respetar la distancia de seguridad cuando circulaban por la GR-3021, a su paso por Quéntar. Tras este cruce de palabras le embistió con su coche, el deportista cayó por encima del quitamiedos y se precipitó por un barranco de 30 metros.

La caída le provocó lesiones graves. Tuvo que ser evacuado en helicóptero e ingresado en la UCI durante una semana, siendo sometido a dos intervenciones quirúrgicas y ha tardado prácticamente dos años en recuperarse. Este viernes ha narrado ante la Sala que su vida y la de su familia "ha cambiado completamente" desde aquel trágico día.

Sufre dolores crónicos y limitaciones de movilidad en actividades cotidianas que han obligado a modificar su puesto de trabajo, según se ha puesto en evidencia durante la vista oral, y le impiden practicar la que era su "gran pasión", el ciclismo. "La bici era mi vida, no estoy bien", ha reconocido arropado por la treintena de personas que se ha desplazado este viernes hasta la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para presenciar el juicio y darle su apoyo.

Tanto la Fiscalía de Granada como la acusación particular, que ejerce el ciclista representado por el letrado Ernesto Osuna, consideran que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa por el que, en sus conclusiones definitivas, han solicitado cuatro años de prisión para el conductor, de 33 años. Aquel día conducía el coche de su padre pese a no tener permiso de conducir y tras el accidente huyó sin prestar auxilio a la víctima, de unos 53 años en la actualidad. La defensa del acusado se ha adherido a esta petición tras reconocer su cliente los hechos, de modo que la discusión en este caso se centra en la indemnización.

La aseguradora del vehículo involucrado en el siniestro rechaza pagar o, en todo caso, pide abonar una cantidad menor de lo que reclaman las partes. Alega que no se ha producido una merma de la calidad de vida de la víctima y que, en todo caso, la póliza no cubre el accidente, de lo que discrepan Fiscalía y acusación particular atendiendo tanto a la jurisprudencia que existe a este respecto como a lo expuesto por los peritos que han tratado al ciclista en lo se refiere a las secuelas. El juicio ha quedado visto para sentencia.