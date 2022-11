José Manuel Ruiz (Guadix, 1978) lleva a sus espaldas casi tres décadas de carrera deportiva en el tenis de mesa y se ha colgado metales en todos los grandes campeonatos que ha disputado: Juegos Paralímpicos, mundiales y europeos. Sin embargo, no ha podido sumar aún a su palmarés un oro mundialista. Eso y que el Mundial, que se está celebrando del 6 al 12 de noviembre, sea en Granada, su tierra natal, convierten este Campeonato del Mundo en una cita marcada en rojo en su calendario para añadir el metal más brillante en su trayectoria.

No lo tendrá fácil, porque en el camino de José Manuel se interpuso una lesión en el tendón de Aquiles con la que vio peligrar su participación en unos Juegos de Tokio en los que había depositado muchos de sus esfuerzos. Ahora, superado ese importante obstáculo con trabajo y una gran fortaleza mental, llega con buenas sensaciones a su debut frente al montenegrino Radovic (jueves 10 de noviembre a las 13:45 horas, clase 10, quinto cruce del cuadro masculino). Dos ‘viejos conocidos’ que se enfrentaron el pasado mayo. En aquella ocasión, el encuentro se decantó del lado de su contrincante en el último suspiro (11-9). La revancha le llega ahora al granadino, que quiere ser él quien esta vez sorprenda a su rival y logre pasar la eliminatoria. Apoyo no le faltará, José Manuel juega ‘en casa’.

Pregunta: Desde pequeño practicó muchos deportes, ¿por qué elige el tenis de mesa?

Respuesta: La introducción al tenis de mesa fue un poco por casualidad. Siempre estaba con mis amigos en Guadix merodeando por el polideportivo y practicando mucho deporte. Y bueno, la persona que se encargaba en aquel entonces del tenis de mesa, Juan Requena, que después fue mi primer entrenador, me propuso por qué no probaba. A raíz de ahí vi que se me daba bien, que cada vez que me proponía un gesto nuevo era capaz de asimilarlo con cierta facilidad y más rápido que el resto de niños y niñas. Entre eso y que después vi también que cuando terminaba de entrenar estaba deseando que llegase otro día para volver a jugar... Esa sensación no me la daba otro deporte.

P: Empezó compitiendo contra gente sin discapacidad, ¿en qué se diferencia la forma de competir?

R: El tenis de mesa es uno de los deportes más inclusivos que hay. También quizá por sus características, que no es un deporte de contacto, y por el reglamento que tiene. De hecho, no hay ligas para personas con o sin discapacidad. Las ligas son de la más baja -la provincial- hasta la más alta -la Superdivisión nacional- y no es la condición física ni la edad, sino solamente el nivel deportivo lo que marca en qué categoría compites.

P: ¿Cómo vivió ser abanderado español en los Juegos Paralímpicos de Río 2016?

R: Es uno de los grandes momentos que he podido vivir. No es una medalla que haya ganado en un campeonato, pero sí que es un reconocimiento a mi trayectoria deportiva y mis valores. Al final eres la cabeza visible de tu país en el evento más importante. Ese 7 de septiembre yo fui el que portó la bandera de España, pero hubo muchísimas personas que apoyaron para que lo consiguiera. Fue un momento mágico e inolvidable del que siempre estaré agradecido de poder haberlo vivido.

P: Si tuviera que quedarse con un momento de su dilatada carrera deportiva, ¿cuál sería?

R: A nivel de títulos o medallas me quedo con las cinco de Juegos Paralímpicos, ser campeón del mundo y de Europa, en individual y por equipos. Sin embargo, para mí tiene una gran simbología y valor el haber sido abanderado de España, o cuando el Ayuntamiento de Guadix decidió ponerle mi nombre al pabellón donde yo comencé.

P: ¿Cómo se encuentra a nivel competitivo tras la última lesión?

R: Ese era uno de los retos, intentar volver a ser el mismo de antes de la lesión. Para eso hemos estado trabajando este último año y cuatro meses. Los torneos que hemos hecho a nivel internacional con los mejores rivales del ranking nos indican que vamos por el buen camino. De hecho, a algunos ya los hemos vencido este último año. También las jornadas que llevamos con mi club -el Vegas del Genil- han sido contra muy buenos rivales extranjeros y nacionales. Las sensaciones son buenas, pero solo falta plasmarlas en la cita más importante del año, que es el Campeonato del Mundo aquí en Granada.

P: ¿Qué siente al disputar por primera vez un Campeonato del Mundo en casa?

R: Una sensación muy emotiva, pero a la vez también un poco extraña. Después de 30 años recorriendo el mundo yendo a mundiales, europeos o citas internacionales, que ahora la segunda competición más importante se celebre en tu ciudad… Estoy intentando sobre todo disfrutarlo, compartirlo con la familia, los amigos y gente que me apoya. Poder compartirlo con todos ellos está siendo ya muy muy especial.

P: Que se celebre en Granada, ¿puede suponer una mayor presión? ¿Cómo la maneja?

R: Eso lo veremos mañana en el partido [risas]. Yo estoy intentando sobrellevarlo como lo hago siempre con naturalidad y manteniendo la misma rutina que llevo siempre en los torneos. Al final es relativizar un poco. Sabemos que es un campeonato del mundo, que es en casa, que va a haber mucha gente que va a estar pendiente, aunque no es menos cierto que es un partido más. Somos personas, pero todo se puede entrenar y preparar, y en ello estamos para que no afecte. Al menos, quedarme con que he dado todo lo que podía dar, independientemente del resultado que, por supuesto, vamos hacer todo para ganar.

P: ¿Cómo encara el debut frente a Radovic?

R: Es un jugador que conocemos, porque nos hemos enfrentado bastantes veces en competición. Este año sin ir más lejos, nos enfrentamos en mayo en el Open de Eslovenia y ese fue un partido como espero que sea también el de mañana, muy disputado, que se va a decantar por pequeños detalles. Eso es lo que estamos intentando pulir en los últimos entrenamientos. También utilizar alguna baza de factor sorpresa, porque en estos niveles nos conocemos mucho y a nivel táctico y de preparación es muy parecido. Todo lo que puedas sorprender al rival puede ser determinante para llevarte el partido. En mayo al final fue 11-9 para él y esta vez vamos a intentar que caiga de nuestro lado.

P: ¿Cuáles son sus expectativas para este Campeonato del Mundo?

R: En esta ocasión hay que ir ‘partido a partido’, porque además se estrena un formato que es eliminatoria directa y, por tanto, el margen de error es mínimo. Así que el foco y toda la energía está puesta para el partido de mañana, porque no hay más allá. Dependiendo del resultado de mañana veremos si seguimos en competición o no, entonces no vemos más allá del partido de mañana.

P: ¿Cuál cree que puede ser la repercusión de este Mundial para Granada? ¿Y para el tenis de mesa como deporte?

R: Estamos intentando que este Campeonato del Mundo deje ese legado en Granada. Por un lado, por la tradición que tiene el tenis de mesa aquí, las alegrías que ha dado al deporte granadino y español, ¡cuántos deportistas y clubes han conseguido cosas para nuestra tierra! Volver a encender esa llama, que este deporte resurja y que las nuevas generaciones vuelvan a engancharse. A raíz de ahí, que podamos volver a montar una gran estructura como anteriormente existía, como era el club de CajaGranada, aunque para eso hay que trabajar mucho. Por otro lado, a nivel social se ha hecho un concurso de dibujo en el que han participado muchos centros educativos de la provincia de Granada sobre lo que ellos creen que transmite el deporte paralímpico -en este caso el tenis de mesa-, los valores que puede transmitir…

P: Con casi tres décadas en la alta competición, cinco metales en siete Juegos Paralímpicos y nueve medallas mundialistas, ¿qué le falta a la carrera de José Manuel Ruiz?

R: La única medalla que me falta, el oro paralímpico. También es verdad que soy consciente de la dificultad que entraña, que solamente hay una medalla de oro y tres medallas para los deportistas que se presentan. A mí la experiencia me ha enseñado a disfrutar cada partido, cada momento y dar lo mejor de mí. Si al final soy capaz de centrarme en eso tendré mucho terreno ganado para poder optar a las medallas.

P: ¿Las lesiones le han hecho plantearse en algún momento ‘colgar la pala’?

R: Yo, por fortuna, después de tantos años de carrera deportiva apenas he tenido lesiones. Sí es verdad que la lesión justo antes de los Juegos de Tokio me hizo relativizar muchas cosas, porque de repente ves cómo la vida te golpea donde más duele. Habíamos puesto muchísimo empeño y trabajo para lograr la clasificación para Tokio y de repente ves cómo peligra. Apenas cuatro meses antes sufrir una lesión así sabes que, al menos, llegar en condiciones va a ser muy complicado y con opción a medallas, casi imposible. Por eso todo mi empeño en estos últimos meses ha sido intentar recuperarme, trabajar y ahora tener la opción de vivir este momento en Granada y demostrar que he vuelto a ser el mismo de antes de la lesión.

P: ¿Cómo se trabaja el aspecto mental para superar este tipo de lesiones de gravedad como la que sufrió cuatro meses antes de los Juegos de Tokio?

R: Todo se entrena. Es cierto que el trabajo psicológico ha sido muy importante, el expresar tus sentimientos, tus emociones, cómo te encuentras, porque al final son muchas horas también de soledad. Yo tuve que estar tres meses y medio en Madrid de lunes a viernes lejos de mi entorno, de mi familia, de mis amigos… Fue difícil sobrellevarlo, pero gracias a todo ese buen trabajo por parte de muchísimos profesionales hemos sido capaces de disputar y disfrutar un campeonato del mundo en casa y estar preparado, en esta ocasión, para poder competir ante cualquier rival.

"Los resultados y las sensaciones de este campeonato van a marcar mi futuro. Perdí todo el respaldo del Comité, por lo que te planteas si todo lo que estás haciendo merece la pena"

P: ¿Le veremos en París 2024?

R: Ahora mismo estoy solamente centrado aquí. Es cierto que los resultados y las sensaciones de cómo yo me sienta en este campeonato van a marcar mi futuro. También porque a nivel de apoyo económico, de respaldo por parte del Comité, lo perdí todo a raíz de que su criterio era que, si no conseguía medallas, independientemente de que siguiera o no lesionado, no podía recibir esas ayudas, tanto beca económica como soporte médico y de fisioterapia. Cuando uno pone de su parte durante tantos años, representas a tu país por todos los sitios del mundo consiguiendo éxitos y ves que, a las primeras de cambio, cuando las cosas no salen, en este caso por una desgracia como es una lesión, y ves que te falta esa comprensión o ese apoyo por parte del Comité Paralímpico, pues te planteas cosas. Piensas si realmente todo lo que estás haciendo sigue mereciendo la pena o no.

P: ¿Cuál imagina su retirada soñada?

R: Una medalla en una gran competición, ya sea en un mundial, en unos Juegos o un europeo. Si tuviese que decidir, si soy campeón del mundo aquí, pues lo mismo me plantearía retirarme ya, porque quedar campeón del mundo en casa, en Granada, ya sería el colofón. Ojalá tuviese que adelantar la retirada [risas].