Paco López: "Es muy difícil ganar cuando sigues dando facilidades"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido resignado tras la derrota de su equipo frente al Villarreal este lunes. "Es muy difícil ganar partidos cuando sigues dando facilidades, encajas tan pronto goles de este tipo", ha lamentado el técnico rojiblanco, especialmente molesto por ser "capaz de tutearle y generarle 15 ocasiones de gol" al ‘submarino amarillo’. "Tú haces dos de 15 y ellos, tres de cinco. En las tres primeras, te hacen tres goles", ha subrayado. Aun con ello, ha asegurado sentirse "muy tranquilo" por su posición. "La verdad es que noto total confianza, lo digo sinceramente. También sé cómo funciona esto del fútbol. Lo he vivido y lo vivimos todos los entrenadores. Me sigo sintiendo respaldado, con mucha confianza. Creo que cuando hay estabilidad y se cree en un trabajo y un proyecto, es la forma de salir", ha sentenciado.

"Nos pasó en Almería y nos vuelve a pasar hoy", ha recordado Paco López, quien, no obstante, ha resaltado que, "pese a esas adversidades, los jugadores siguen creyendo". "Encajando siempre goles a la mínima que te llegan, es más difícil", ha reconocido, para posteriormente exponer que "es una pena que la línea defensiva es la que más se está resintiendo con lesiones". "Este año, y es una realidad, solo ha venido un jugador a reforzar la línea defensiva, por lo que es la misma que la de la temporada pasada. Ese jugador solo ha jugado ante el Atlético de Madrid", ha argumentado, para seguidamente incidir en que "hay que insistir, trabajar y, con lo que hay, tirar para adelante".

El entrenador rojiblanco ha hecho hincapié en que sus pupilos "siguen confiando, creyendo". "No hay más que ver cómo han insistido, han creído hasta el final, siguen… No hay ninguna duda. Ese es el camino y la forma. Evidentemente, cuando no consigues victorias, lo lógico es que se genere un clima negativo. Eso no nos conduce a nada. Yo repito: sigo siendo optimista con este equipo, no hay más. Hay que serlo porque el equipo quiere, curra y trabaja, dentro de nuestras limitaciones", se ha extendido. "Sabíamos perfectamente que íbamos a sufrir. Creo que hemos dado la cara en muchísimos partidos", ha agregado posteriormente.

En cualquier caso, "el grado de preocupación es el normal", ha aseverado. "Queda un mundo. Sé que llevamos 11 jornadas y hemos ganado solo un partido, pero no se trata de lo que ha pasado, sino de dónde queremos llegar. El día que yo perciba que el equipo no cree, no pintaré nada. En mí, no va a pasar", ha expuesto.

Cuestionado sobre la imagen que habrá podido percibir el nuevo director deportivo del Granada, presente en el palco, ha sugerido que "habrá visto a un equipo que está muy vivo, que tiene fe, comete errores y le están penalizando". "Ahora mismo no podemos pensar en el mercado, queda mucho. Hay que persistir, insistir, trabajar, currar, que nos penalicen menos los errores. Hemos jugado con tres atrás, con cuatro, con muchísimas alternativas. Yo creo que también están siendo demasiado certeros los rivales ante nuestra portería", ha sostenido. "Esto tiene que cambiar y cambiará, pero lo hace con trabajo y seguir insistiendo. Estoy tranquilo porque veo a los jugadores trabajar cada día, quieren, repasamos errores, lo ven", ha apostillado.

Pacheta

Por su parte, Pacheta, entrenador del Villarreal, ha reconocido que "hay que arreglar muchas cosas" en su equipo, pero no ha ocultado su satisfacción con el triunfo. "Esto nos hace tranquilizarnos. Ahora, a pensar en el camino de Copa. Me llevo muy buenas sensaciones de algunas cosas, que intentaremos repetirlas", ha resaltado. "Sabíamos que lo más peligroso del Granada eran sus transiciones. Hemos tenido demasiadas pérdidas y no hemos acabado las jugadas", ha analizado, para insistir posteriormente en la importancia de sumar los tres puntos. "Teníamos la necesidad de ganar y lo hemos hecho. Estamos en la necesidad de ganar porque esta entidad es muy grande. El Villarreal lleva 20 años jugando en Europa y verte en las posiciones de abajo no se ve claro para nadie. Hemos venido aquí a ganar. Era una situación complicada", ha zanjado, convencido de que en el primer tanto del Granada "hay falta a Gerard, porque estaba a un metro y suena la patada".