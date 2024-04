Ignasi Miquel: "No hemos estado a la altura este año"

Con la frustración aún a flor de piel, Ignasi Miquel, central del Granada, ha analizado la derrota del conjunto rojiblanco contra el Valencia frente a los micrófonos de DAZN LaLiga. "Es la tónica de toda la temporada. Haces muchas cosas buenas durante mucho rato en el partido, pero tienes errores en área propia que te penalizan mucho", ha desgranado, para posteriomente asegurar que "se entiende el enfado" de la afición. "No hemos estado a la altura este año", ha sentenciado.

"Hemos hecho un partido muy completo hasta prácticamente el gol. Hemos controlado al Valencia en todo lo bueno que tenía, en balón largo, en intensidad… Creo que hemos sido mejores, pero hemos cometido errores", ha insistido el defensa rojiblanco. "Un despeje y después una segunda jugada en la que no estamos cerca de ellos te penaliza", ha lamentado.

Cuestionado sobre si el descenso ya es un hecho, Ignasi Miquel ha puntualizado que el curso "no está acabado porque no lo dicen aún los puntos", si bien ha reconocido que "es una montaña muy grande que escalar". "Llevamos toda la temporada remando a contracorriente. Se está demostrando ahora que es muy difícil, cuando no haces las cosas bien en muchos tramos de la temporada, poder competir para la salvación", se ha encogido.

Después ha tenido palabras para los hinchas, por quienes, ha expresado, deben competir los granadinistas. "Sobre todo, por ellos. Están viviendo momentos muy difíciles. También por nosotros mismos, por orgullo. Es Primera División, cuesta mucho estar aquí. Tenemos que disfrutar lo que es estar aquí e intentar dar una alegría a los nuestros", ha subrayado.