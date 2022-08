El viaje del Granada en su intento de volver a Primera División comienza este domingo (19:30 horas) en Can Misses. El remozado conjunto rojiblanco, de ilusiones también renovadas, se mide al Ibiza para comenzar una carrera en la que las apuestas lo señalan como el caballo ganador. La meta, sin embargo, apenas se atisbará hasta mediados del próximo año y la Segunda no es una categoría que dé pie a la relajación. Los de Karanka buscan, por ello, sumar sus primeros tres puntos para colocar una piedra base sobre la que comenzar a construir el ascenso, innegable objetivo del club nazarí, después de una pretemporada dispar y atípica, dada la demora de las incorporaciones. Los hay que todavía no han jugado con su nuevo equipo e, incluso, quienes acaban de aterrizar en la ciudad. Condicionantes que, aunque influyen en el juego, no se tienen en cuenta en la evaluación final.

El conjunto rojiblanco, que viaja este domingo y tiene previsto volver el lunes, inicia la Liga con nada menos que once caras nuevas en su plantilla, una de las de mayor valor de la categoría de plata. El proyecto, encabezado por Aitor Karanka y con Nico Rodríguez como principal responsable de la confección del vestuario, ha enganchado a algunas piezas de quilates para Segunda, como José Callejón u Óscar Melendo, que rechazaron ofertas de Primera. El técnico vitoriano dispone de un grupo nutrido, en el que debe encontrar ahora el encaje más óptimo para todas las piezas. Parte, a priori, como uno de los planteles a batir.

La preparación, no obstante, ha sido compleja. Los fichajes tardaron en llegar y, durante buena parte de la pretemporada, fueron jugadores del filial quienes tomaron peso tanto en los ensayos como en los amistosos. Bryan Zaragoza y el recién llegado al Recreativo Miki Bosch lo han aprovechado para seguir trabajando con ‘los mayores’. Las nuevas incorporaciones se fueron integrando con el paso de las semanas, en especial en el tramo final de la preparación estival, por lo que los amistosos apenas arrojaron conclusiones. El Granada perdió contra el Córdoba, goleó al Linares, venció en un triangular tanto al Xerez Deportivo como al Real Madrid Castilla, venció al Almería y perdió con el Málaga en penaltis. Estas pruebas sí han dejado entrever, en cambio, que Karanka desea tener más protagonismo con el balón en este curso, jugar un fútbol vistoso, con laterales incisivos y presión intensa en espacios interiores.

Dudas

La última cita también planteó un esbozo de la alineación que se prevé que disponga el técnico vitoriano en Can Misses este domingo, aunque hay posiciones aún abiertas. Una de ellas es la portería, donde pugnan tanto André Ferreira como Raúl Fernández. El luso se postula como cancerbero titular, resguardado por una defensa que permanece pendiente de Miguel Rubio. El central ha alternado el trabajo en grupo con el gimnasio después de sufrir unas molestias en la rodilla. De estar en plenas condiciones, será titular junto a Ignasi Miquel. Si persiste el dolor, Cabaco emerge como principal alternativa, por detrás de Víctor Díaz. Ricard Sánchez se ha apoderado del lateral diestro, e, incluso, ha tomado responsabilidad en el balón parado, mientras que el izquierdo abre una disyuntiva compleja. Jonathan Silva llegó para ser titular hasta que Neva se recupere, pero Quini viene actuando allí, reconvertido.

Yann Bodiger y Njegos Petrovic serán, si no sucede nada raro, los encargados de hacer funcionar la máquina en la medular. La pareja se ha compenetrado bien y se halla ya asentada, al menos mientras Sergio Ruiz y Víctor Meseguer terminan de integrarse. En la línea de tres cuartos, las opciones se multiplican. Soro parte con ventaja en la media punta, con melendo recién llegado, pero Callejón ofrece la posibilidad de ser reconvertido. En las alas, Puertas y Uzuni parecen los mejor posicionados para entrar en la alineación. Arriba, Karanka viene depositando confianza en Arezo, aunque la referencia de Jorge Molina siembra la duda.

Ibiza

Al otro lado del terreno de juego se instalará el Ibiza, que espera volver a sellar una permanencia sosegada. Todavía en construcción, el conjunto que dirige Javier Baraja comienza la campaña tras una mala pretemporada en cuanto a resultados. Solamente ha ganado uno de los seis amistosos que ha disputado, dos de ellos ante rivales de su misma categoría. Se trata de una plantilla joven, que en este mercado se ha reforzado, principalmente, con piezas interesantes de Primera RFEF.

Baraja ha ido mostrando cierta predilección durante los ensayos veraniegos por un esquema 4-4-2, en el que Fuzato opta a la titularidad bajo palos. El portugués Zé Carlos, una de las apuestas del conjunto ibicenco, apunta a adueñarse del lateral diestro, con Javi Vázquez en el lado contrario. Goldar y Martín Pascual completarían la zaga, mientras que Shashoua e Iván Morante ganan enteros en la medular, pese a la oposición de Pape Diop. Suli y Cristian Herrera amenazarían por los costados, flanqueando una doble punta formada por Ekain y Darío Poveda.

El cuadro celeste intentará empezar a recoger puntos por si el invierno es duro, y, de paso, zancadillear a un Granada que quiere esquivar el favoritismo, pero no evita señalar que el ascenso es el objetivo. Can Misses es la primera parada del conjunto rojiblanco en un viaje tras el que desea verse, de nuevo, en la Fuente de las Batallas, para dejar lo sucedido el curso pasado bien encerrado en un rincón olvidado de la memoria nazarí. No es el único. Algunos candidatos a promocionar ya han presentado este fin de semana su programa. El tren de LaLiga Smartbank ya ha partido y no esperará a rezagados.

Alineaciones probables:

UD Ibiza: Fuzato; Zé Carlos, Goldar, Martín Pascual, Javi Vázquez; Suli, Shashoua, Iván Morante, Cristian Herrera; Ekain y Darío poveda.

Granada CF: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini; Bodiger, Petrovic; Puertas, Soro, Uzuni; y Arezo.

Árbitro: Galech Azpeteguia. Estará asistido por Caparrós Hernández al frente del VAR.