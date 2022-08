C.M. Robles: "Con mi novela quiero que se sepa el sufrimiento que se padece con los problemas de salud mental"

En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud ha expresado que la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre este grupo de personas. La escritora granadina C.M. Robles refleja en su libro 'Los demonios de Paola' el sufrimiento que pasan los jóvenes con este tipo de problemas. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental, y ella lo intenta evidenciar en su obra, donde el amor y el misterio también son dos actores muy importantes para ejemplificar un hecho ficticio que perfectamente se podría ajustar en nuestra actual sociedad.

P. Su primera novela, ‘Los demonios de Paola’, trata principalmente la relación entre la salud mental y los jóvenes en la actualidad. ¿A qué cree que se debe que este público tenga cada vez más problemas de este tipo?

R. Creo que realmente falla el sistema. Los jóvenes deberían tener una educación y formación, no solo en casa, sino también en las escuelas, sobre la salud mental. En la sociedad no debería ser un tema tabú. Si hubiera más educación emocional, la gente no vería como algo raro los problemas de salud mental. Es alarmante que haya cada vez más gente con estos problemas. No hay profesionales suficientes ni centros especiales.

P. Una de esas herramientas podría ser su libro. Es decir, ¿podría ayudar a combatir esos problemas viéndolo desde otra perspectiva?

R. En mi libro narro una historia de ficción. No es de autoayuda, pero las personas pueden empatizar debido al problema que sufre la protagonista y todo lo que conlleva. Hablo de la salud mental porque hay muchos problemas de este tipo.

P. En su libro hay una mezcla de amor y misterio. ¿Cree que estas dos son básicas para que el argumento acabe atrayendo?

R. Sí. El thriller necesita misterio. A la protagonista la ingresan en una institución psiquiátrica, donde le aparecen diferentes situaciones y el misterio es la clave. Todos los protagonistas tienen su luz y oscuridad. El amor también aparece. Se trata de un amor prohibido. Hay otros dos temas duros: la salud mental, centrado en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), y el acoso hacia la mujer.

P. ¿Cree que la sociedad discrimina a la gente que pasa por estas dificultades?

R. Opino que se progresa, pero a pasos de tortuga. Hay cosas que se van haciendo poco a poco. La gente no se asusta tanto y lo toma como algo normal. Antes se callaban, aunque hay mucha gente que sigue sufriendo en su interior. Todos no son iguales.

P. Además de entretener con el libro, se puede considerar que enseña al público qué es la salud mental y lo pone en casos bastantes evidentes, ¿no?

R. Realmente lo que yo quiero que se sepa es el sufrimiento que los jóvenes padecen con los problemas de salud mental. Sobre todo, con ese tipo de trastorno. En las películas se lo toman como algo gracioso, y no es así. Me he informado y he visto el sufrimiento. Lo he intentado reflejar en el libro. Se sufre mucho. No entiendo por qué lo ven como algo gracioso.

P. Hablando de usted como escritora, se puede decir que su éxito radica por la plataforma Wattpad. De hecho, ha ganado varios premios Planetas a mejor romance en los Tierra Awards 2018, mejor personaje femenino y personaje secundario. ¿Estos premios posibilitan que los escritores sin tanto renombre puedan abrirse su propio camino?

R. Yo empecé con 16 años. Era un hobby y algo como desahogo. Lo pausé y a los 22-23 años volví. A los 25 terminé ‘Los demonios de Paola’. Toqué a la puerta de varias editoriales, pero sus contratos no me llamaban la atención por las cláusulas que me ofrecían. En Wattpad he tenido mucha acogida. Tienes que ser muy constante. Debes mover mucho tus obras y, de esa manera, suben las visitas. Para la gente que está empezando, se lo recomiendo. Ahora he autopublicado mi libro. Es algo bueno porque tú tienes todos los derechos del mismo.

P. ¿Está trabajando en algún nuevo libro?

R. El segundo libro del thriller lo estoy revisando para mandarlo a la correctora y también estoy empezando con el tercer y último libro de la saga.

P. ¿Continúan con la misma trama o hay alguna novedad?

R. Esta trilogía continuará tratando los mismos temas: salud mental, amor, misterio… En las siguientes cambiaré, aunque no el formato. Me gusta mezclar estilos y tramas, aunque no sé exactamente sobre qué será.