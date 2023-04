Paco López: "Hemos tirado por el suelo la primera parte"

El entrenador del Granada, Paco López, no ha escondido su malestar tras la derrota de su equipo frente al Sporting. "Hemos tirado por el suelo la primera parte", ha sentenciado el técnico rojiblanco, quien ha lamentado que el conjunto asturiano "ha salido mucho más enchufado". "Nos han superado en absolutamente todo. Diría que hasta el gol han sido muy superiores y nos lo tenemos que hacer ver. Un equipo como el nuestro, que llevaba la racha que llevaba y tiene la ilusión de estar arriba, no puede desperdiciar 20 minutos, ni 15 ni media hora", ha sostenido. "Lo hemos hecho y lo hemos pagado", ha esgrimido.

El técnico nazarí ha asegurado, no obstante, que "más no se puede generar para, al menos, empatar", en relación a la actuación de sus pupilos tras el descanso. "El segundo tiempo ha sido totalmente nuestro, hemos generado muchísimas ocasiones", ha incidido, antes de puntualizar que de este encuentro debe extraer una "lección". "Las ilusiones las tenemos intactas, pero tenemos que aprender que no se puede desperdiciar ni un solo segundo de un partido de fútbol", ha expuesto.

Paco López ha querido "felicitar al Sporting por la victoria, por el coraje, la entrega y cómo ha estado el público con su equipo". El técnico ha afirmado que sí previó que los asturianos "podían salir con defensa impar y dos carriles. "Lo que nos ha sorprendido ha sido que jugaran tres por dentro, pero da igual. No es excusa. A nosotros, desde el banquillo, lo que nos ha sorprendido es cómo nos han ganado todas las acciones en la presión, las segundas jugadas, la poca precisión que hemos tenido nosotros, la poca valentía en determinados momentos para, ante la presión agobiante del Sporting, quedárnosla y dar tres pases consecutivos", ha apostillado. "Nosotros, a aprender la lección y, desde mañana, pensar en Zaragoza", ha indicado, seguidamente.

Cuestionado sobre la diferencia entre el encuentro de la primera vuelta y el de este domingo, Paco López ha afirmado que "esto del fútbol es imprevisible" y que "cada partido merece su análisis", antes de reconocer que "no esperaba" el ambiente que hubo en el estadio. "Sé que es una afición espectacular. Los han llevado en volandas y los han empujado en momentos difíciles. Me ha recordado mucho a nuestra afición", ha señalado, antes de zanjar que este no tiene que ser un factor influyente. "A un equipo como el nuestro no nos debe sorprender ni asustar", ha concluido.

Más tarde, a preguntas de los medios granadinos, Paco López ha insistido en que los nazaríes no han salido "con la intensidad, concentración, el atrevimiento y la valentía con los que hay que salir en este tipo de ambientes". "En la segunda parte, hemos dado un paso adelante y lo que nos ha faltado ha sido eficacia en el área", ha afirmado. Preguntado sobre el gol en acción a balón parado, ha subrayado que sus pupilos deben "estar mucho más metidos y saber que una jugada a balón parado te puede cambiar el partido", aunque le ha restado importancia. "Hasta el día de la Ponferradina, estábamos defendiéndola sensacional. No es algo que nos genere absolutamente nada", ha zanjado.

Miguel Ángel Ramírez

El entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, ha comparecido, en cambio, satisfecho con su plantel. "No sé si ha sido la mejor primera parte, sí que ha sido muy buena. Lo que habíamos pensado, planificado y entrenado, sabiendo cómo teníamos que desactivar ese juego interior que ellos tienen tan peligroso", ha detallado el técnico canario, quien ha resaltado que "una vez más, el equipo se desgasta y da todo lo que tiene". "Hemos tenido que hacer cambios porque ya no podían más. Estamos muy contentos por la victoria. Hoy, seguramente, sea el día en el que El Molinón ha sido el jugador número 12. Ha apretado mucho al Granada y nos ha llevado a dar esa última carrera cuando ya no podíamos más", ha sostenido.