Sergio Ruiz, operado de un síndrome de isquemia en el pie izquierdo

El centrocampista Sergio Ruiz ha sido operado este sábado de un síndrome de isquemia en el pie izquierdo. El Granada ha comunicado el alcance de la lesión del futbolista cántabro, que no juega desde que el Huesca visitara Los Cármenes el pasado 2 de octubre. La intervención se ha desarrollado "con éxito", a tenor de la información revelada por el club, que, no obstante, no ha proporcionado en la misiva una estimación del tiempo que permanecerá de baja.

La intervención ha sido realizada por el doctor Fidel Fernández, cirujano vascular y profesor de la Universidad de Granada. Durante la misma, como ha informado el club rojiblanco, "se ha procedido a la liberación de la arteria y de los nervios tibiales posteriores, además de la reparación del flujo arterial". El síndrome de isquemia es una enfermedad que consiste en el estrechamiento de las arterias, en este caso de las piernas.

De sus molestias, pese a que llevaba tiempo sin jugar, se conocía poco hasta la fecha. En varias intervenciones, Aitor Karanka había explicado en rueda de prensa que sufría dolor en la planta del pie y que este le estaba ocasionando también dolencia en la espalda. Sin embargo, la ausencia de un parte médico oficial mantenía la incógnita sobre el alcance de la lesión.

Este sábado, el club ha arrojado luz, después de la intervención del futbolista. Era una de las ausencias confirmadas para el encuentro de este domingo en Yecla y cabe esperar que sean varios los partidos próximos que se pierda el mediocentro cántabro. Hasta la fecha, ha disputado seis duelos, cuatro de ellos como titular.

Uzuni, convocado con Albania

Por otro lado, Myrto Uzuni ha sido convocado por la Selección de Albania para la disputa de los encuentros amistosos frente a Italia y Armenia, en la última ventana internacional de noviembre. Los partidos se disputarán los próximos días 16 y 19, respectivamente. Coincide con la disputa de la próxima jornada de Liga en Segunda División, que enfrentará al Granada y al Albacete. Sin embargo, como avanzó el diario Ideal y ha podido confirmar este periódico, el club rojiblanco ha gestionado con su federación el regreso del extremo antes de tiempo para que pueda disputar el choque frente al cuadro manchego.