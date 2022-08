Karanka: "Estoy contento por el resultado, por no recibir gol y por el compromiso"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, se ha expresado satisfecho tras el primer triunfo de su equipo en Liga, ante el Ibiza. El técnico rojiblanco ha asegurado estar "contento por el resultado, por no recibir gol y por el compromiso de los jugadores", inmediatamente después de sumar los tres puntos. "Hay futbolistas que llevan prácticamente dos semanas con nosotros, en unas condiciones que no era fácil. Sin tener alguno 90 minutos en las piernas, han aguantado. Con eso es con lo que me quedo", ha incidido el preparador vitoriano, quien considera que el cuadro nazarí ha "jugado en fases bastante bien". "Tenemos que jugar mucho mejor, pero, para ser el primer partido, en Segunda y con gente que acaba de llegar, la verdad es que estoy contento", ha insistido.

"Teníamos bien analizado al Ibiza. Sabemos que es un equipo que intenta jugar desde atrás, pero, a la vez, que te atrae para que vayas a presionarle y desplace el portero. Había momentos en los que nos partíamos demasiado. Al final del primer tiempo, han empezado a bajar Morente y Shashoua a recibir, saliendo con línea de tres. Nos ha costado ajustar un poquito", ha analizado el técnico, quien considera que el retraso en la línea de presión nazarí durante la segunda parte "ha sido producto del cansancio". "La calidad y experiencia que tienen nuestros jugadores han ayudado bastante", ha resuelto el entrenador del Granada.

Cuestionado sobre la plantilla, también ha exteriorizado su complacencia. "No me puedo quejar. Llevamos seis semanas hoy y lo dije desde el primer día, incluso cuando me decidí a venir. Sabía que el proyecto era bueno", ha indicado Karanka, quien ha matizado que sus pupilos no han "hecho más que ganar un partido", aunque se reconoce alegre por "tener a los once jugadores y mirar los que quedan en el banquillo". En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de la competencia. "No he hecho los dos últimos cambios porque veía que estaban bien. Es el mensaje que he mandado a los jugadores: que me lo pongan difícil. No quiero que llegue un partido y tenga el once fácil porque alguno se ha dejado", ha señalado.

Por último, se ha pronunciado sobre la situación de Isma Ruiz, que tiene al Ibiza bien posicionado para incorporarle. "Si al final se hace, lo único que puedo decir es que el Ibiza va a traer a un chico que como profesional es un espectáculo y como persona, todavía mejor. Solo lo conozco del mes del año pasado. Es uno de esos jugadores que me dio pena no poderle dar una oportunidad. Si al final se cierra, estoy convencido de que Isma va a ayudar", ha zanjado.

Javier Baraja

Su homólogo en el banquillo del Ibiza, Javier Baraja, ha calificado el choque como "un partido de la categoría, contra un rival que sabe a lo que juega y que viene con un ritmo de Primera División". "Me quedo con que el equipo ha tenido fases buenas, a pesar de ser sometido", ha analizado el preparador ibicenco, quien ha echado en falta "algo más de decisión en los tres últimos cuartos". "El equipo ha demostrado esa garra que me gusta. Ellos -los jugadores del Granada- físicamente, son fuertes. Tienen claro el juego que quieren. Hemos encajado el primero y, a pesar de que nos hemos repuesto bien, el segundo, quizás, nos ha hecho perder la esperanza", ha concluido.