El fútbol no permite hablar de finales antes de mayo, pero los dos derbis que le quedan por disputar al Granada en esta semana sí pueden considerarse cruciales cuando menos. El cuadro rojiblanco arrancó la secuencia de tres partidos en siete días con una dura derrota ante Las Palmas, rival directo que lo asentó en descenso en el descuento. Salió de las islas con la moral agrietada, pero sin tiempo para reparar demasiado en lo sucedido. Este jueves en Los Cármenes (19:00 horas), un Betis inestable, en las antípodas aun así, se cruza en el camino de Paco López y sus pupilos dispuesto a despejar sus sombras a costa de la apatía granadinista. El técnico valenciano, como un profesional de los dardos necesitado de atinar en el doble 20 para vencer, inicia la búsqueda de dos triunfos consecutivos que restauren el ánimo de los nazaríes. De no puntuar, presumiblemente viajará en jaque a Almería.

La tesitura en la que se mueve el Granada ya es compleja, a pesar de que el campeonato apenas comienza. El Almería, el único equipo que se encuentra por debajo de los rojiblancos horizontales en la tabla, ya ha destituido a Vicente Moreno. En el club nazarí, por el momento, parece imponerse la tranquilidad en cuanto a la posición de Paco López, o al menos así lo ha transmitido hasta ahora Alfredo García Amado, director general de la entidad. Sin embargo, el propio técnico reconoció tras la última derrota, en caliente, saber "quién es el primero que cae en estas circunstancias si, dentro de unas semanas, esto no funciona".

La atención del preparador se centra en revertir la situación, y todo pasa por evitar la escabechina ante un Betis que, a su juicio, "es un equipazo". Juega un fútbol alegre, al que inyecta magia al alcanzar los tres cuartos de campo, si bien en este curso no ha logrado darle continuidad. "Es muy similar, por poner un ejemplo, a la Real Sociedad. Tiene muchos argumentos y jugadores que, individualmente, son capaces de ganarte un partido. Tiene también a un entrenador que lleva muchos años y ha demostrado su capacidad. Con balón, te genera muchísimo", describió Paco López. Entre esos recursos, se encuentran jugadores contrastados de la talla de Isco, renacido en Heliópolis, Ez Abde o Borja Iglesias. También con el exnazarí Rui Silva, que se reencuentra con el equipo en el que creció en España.

El conjunto verdiblanco, también en competición en la Europa League, se presenta en Los Cármenes tras empatar frente al Cádiz y acentuar su irregularidad en el campeonato doméstico. Suma un par de victorias, dos derrotas y otros tantos empates, lo suficiente para instalarse en zona de nadie, pero no para evitar cierto runrún. Manuel Pellegrini, que viaja sin los lesionados Luiz Henrique, Bartra, Fekir, Sabaly y Willian José, no se fía del Granada, pues "incluso en la derrota ha marcado bastantes goles". "En ningún caso es un equipo con el que nos podamos descuidar, porque nos va a ser muy difícil ganar allí", abundó en la previa.

Tratará de hurgar en la herida de un Granada que, por el contrario, persigue el equilibrio para pescar en la inestabilidad verdiblanca, aunque hace semanas que se viene descomponiendo. La derrota en La Palmas arrojó una mejora defensiva, de vuelta Torrente para apuntalar atrás, pero a cambio el equipo perdió mordiente. El resultado, además de colocarlo en la penúltima posición de la tabla, sembró dudas sobre el fondo de armario del cuadro granadinista, sin margen en cualquier caso para paliar el problema hasta enero. Los recambios quedaron señalados, pero lo cierto es que la plantilla no tiene mucho más.

No cabe esperar demasiadas novedades en el cuadro dirigido por Paco López, que salvo sorpresa seguirá confiando en Torrente para cerrar el grifo. Con Vallejo aún en recuperación, aunque ya este miércoles saltó a trabajar con el grupo, quien puede reaparecer al lado del murciano es Miguel Rubio, reintegrado a la dinámica tras superar su lesión, aunque, con pocos ensayos en las piernas lo normal es que aguarde en el banco. De no estar aún preparado para salir de inicio, sería Ignasi Miquel quien zanjara por delante de André Ferreira, si es que las puertas giratorias de la meta no deparan una nueva rotación -además, Raúl Fernández tampoco asomó por el entrenamiento de este miércoles en el tramo abierto a la prensa-.

Ricard y Neva se aportarían en los laterales, a pesar de la oposición en el carril izquierdo de Álvaro Carreras, de perfil más ofensivo que el gaditano. En la franja ancha, Gumbau se antoja indispensable para evitar la descompensación de todo el sistema, acompañado en principio por Sergio Ruiz, de momento el mejor complemento del catalán. Con el colmillo afilado tras sufrir ciertas molestias la semana pasada, Bryan Zaragoza retornará al costado izquierdo, mientras que en el diestro el debate está más abierto. Callejón y Puertas proponen alternativas, si bien el mejor postulado para deslizarse con libertad por aquella orilla vuelve a ser Melendo. En punta, Uzuni y Lucas Boyé tienen poca oposición, al menos a ojos del técnico, aunque Weissman sí entrará de nuevo en la lista, motivado para ganarse el puesto.

Habrá que ver si la manta da en esta ocasión para que no se enfríen los pies ni la cabeza. Es pronto, pero en la tabla empiezan a remarcarse las diferencias. Descolgarse ahora tiene remedio, pero puede ser un lastre demasiado pesado en adelante. Los rivales directos del Granada han pinchado, así que el triunfo sería balsámico. De no puntuar, en cambio, Paco López quedaría muy tocado.

Alineaciones probables:

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Gumbau, Sergio Ruiz, Bryan Zaragoza; Uzuni y Lucas Boyé.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Riad, Miranda; Guido Rodríguez, Marc Roca; Rodri, Isco, Ayoze; y Borja Iglesias.

Árbitro: Víctor García Verdura, del comité catalán.