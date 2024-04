El Granada recibe este domingo (16:15 horas) a Osasuna con, al menos, una jornada más de vida. La derrota del Celta este sábado evita que el descenso rojiblanco sea matemático este domingo, aunque no parece que se vaya a dilatar demasiado la oficialidad. Entretanto, el cuadro nazarí trata de continuar la progresión que ha marcado en las últimas semanas. Los de José Ramón Sandoval se abstraen de las cuentas y pretenden enlazar un tercer encuentro consecutivo sin perder para finalizar con dignidad el curso. El conjunto rojillo ya casi juega en chanclas, aunque todavía tiene alguna opción de entrar en la franja europea. No obstante, brindar la mejor despedida posible a Jagoba Arrasate es aliciente suficiente para no ir a Los Cármenes de visita, a lo que se une el apetito del accitano Raúl García. Ya marcó el curso pasado en su tierra y ahora espera repetir.

El Granada espera reencontrarse con su hinchada con el rostro que ha mostrado en sus últimos dos encuentros, revitalizado, como si la posición clasificatoria, insalvable pese a lo que digan los números, le hubiera liberado de una carga pesada. Desinhibido, expresó una mejoría sin fruto ante el Valencia y se llevó el botín mayor contra el Alavés, antes de rascar un meritorio punto en San Mamés. Una reacción de orgullo que, aunque tardía, puede suavizar un final trágico, sobre todo en su relación con la hinchada. No será esta semana, pero probablemente sea la próxima; el descenso, en cualquier caso, es una cuestión de tiempo y nadie esquiva ya esta realidad.

Arrasate, que cogió a Osasuna al tiempo que Diego Martínez asumió el mando del Granada, viaja con la indumentaria de verdugo en la maleta, dispuesto a desquitarse tras unas semanas aciagas. Ya se desahogó en Almería después de enlazar dos derrotas consecutivas y ahora, con idéntico bagaje previo, pretende que el Granada sea su punching ball. Perdió en casa frente al Valencia y en Vallecas la pasada jornada, incentivos para la rabia. En el primero de estos duelos perdió a Budimir, su mejor artillero, con tres costillas rotas, baja sensible que se une a las de David García, Aimar Oroz y Kike Barja. Unai García, recién reintegrado en la dinámica grupal, puede entrar en la lista

Osasuna está notando sobremanera la ausencia del goleador croata, que lleva nada menos que 15 dianas en Liga y produjo pesadillas a Paco López en El Sadar, aunque libera a Raúl García de competencia en la delantera. El joven ariete, aunque lejos de las cifras del curso pasado, ya ha estrenado su casillero, a diferencia del cruce de la primera vuelta, y aguarda la visita a Los Cármenes con el cuchillo entre los dientes. Llega famélico, sin ver puerta desde enero, y motivado por jugar en su tierra, donde el ejercicio anterior sacó la cadena a Víctor Díaz con la elástica del Mirandés. Formará presumiblemente escoltado por Rubén García y Rubén Peña, lateral reconvertido. Por detrás, un equipo reconocible, con futbolistas de buen toque como Moncayola o Moi Gómez y que sufre por los costados.

Por ahí pretende incidir José Ramón Sandoval, que no ha tardado demasiado en dar con su once y que dispone de su máximo goleador en esta ocasión sin algodones. Uzuni trabajó con normalidad en la última sesión de entrenamiento tras seguir un plan de trabajo conservador, por lo que, a priori, podrá formar de inicio junto a Lucas Boyé. Es la dupla en la que confía el técnico madrileño desde el principio, a pesar incluso de los problemas que ambos arrastran desde hace semanas.

El retorno del albanés es la única modificación prevista en la alineación rojiblanca, sin más contratiempos que la ausencia de Raúl Torrente. Batalla formará bajo palos y, por delante, Miguel Rubio e Ignasi Miquel cerrarán filas. A una banda caerá Carlos Neva, mientras que por la otra defenderá Bruno Méndez. Gumbau y Sergio Ruiz llevarán la manija, con Pellistri a un costado y Kamil Józwiak en el otro. En punta, los dos goleadores. El once de gala de Sandoval para tratar de seguir retrasando lo inevitable. El Almería ya le espera.

Alineaciones probables:

Granada CF: Augusto Batalla; Bruno Méndez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Facundo Pellistri, Gumbau, Sergio Ruiz, Kamil Józwiak; Uzuni y Lucas Boyé.

Osasuna: Sergio Herrera; Juan Cruz, Jorge Herrando, Catena, Jesús Areso; Iker Muñoz, Moncayola; Rubén García, Moi Gómez, Rubén Peña; y Raúl García.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz, del comité gallego.