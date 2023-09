Paco López: "Tenemos la ilusión de poder hacer un buen partido y sumar tres puntos"

El entrenador del Granada, Paco López, pasados unos días desde la derrota de su equipo en Las Palmas, ve el encuentro en el Estadio de Gran Canaria de otra manera. "La conclusión después del análisis es que hicimos 75 minutos muy buenos, el partido fue muy igualado. Hay que sacar cosas muy positivas, sobre todo a nivel defensivo, sin balón", ha expuesto este miércoles, en su rueda de prensa previa a la visita del Betis. "Entiendo la autocrítica como parte de mejora. Creo que era el momento para hacerlo. Además, como entrenador, tengo la responsabilidad de lo que hagan los jugadores en el campo. También la hemos hecho en el vestuario, lógicamente. He de reconocer que, aunque no me arrepiento de lo que dije, estaba caliente. Me dio mucha rabia", ha justificado sobre sus declaraciones posteriores a la disputa de la última jornada. "La plantilla está bien, otra vez con la misma ilusión y ganas de poder hacer un buen partido y sumar tres puntos", zanjó.

El técnico rojiblanco afirmó que los futbolistas que se retiraron del último encuentro con molestias "están bien" y, salvo percance en el último entrenamiento, disponibles para recibir al Betis. También puede entrar en la relación de convocados Miguel Rubio. "Ayer hizo ya algo con el grupo y hoy volverá a trabajar. Valoraremos al final si lo incluimos en la convocatoria", ha ahondado, después de descartar la presencia de Jesús Vallejo, quien "sigue con su proceso".

En relación a la disponibilidad y la posibilidad de rotar por la acumulación de tres choques muy seguidos, Paco López ha insistido en que los rojiblancos solamente se centran "en el partido inmediato". "La idea sigue siendo la misma para mañana, aunque nos queda el entrenamiento de hoy y siempre hay determinadas dudas", ha agregado, para más tarde reconocer su preocupación por encontrar el equilibrio entre defensa y ataque. "Lo que pasa es que cada partido es distinto, es una historia y los rivales son diferentes, los contextos también. A nivel colectivo, lo que quiere cualquier entrenador es ese equilibrio, tratar de generar ocasiones y que no te las generen. No es fácil", ha expuesto.

También echa en falta "un pelín de suerte", ha exteriorizado, para concretar su disconformidad con la decisión de anular el penalti a favor del Granada inicialmente señalado en Las Palmas, pero anulado por el VAR. "Me gustaría escuchar las conversaciones que tienen los árbitros cuando los llaman del VAR. A mí no me queda claro viendo las imágenes que no sea penalti", ha esgrimido. "Creo que llegará el día en que tengamos también ese pelín de acierto y suerte en determinadas decisiones, pero para eso hay que buscarlo e insistir", ha concluido en este sentido.

El Betis, "un equipazo similar a la Real Sociedad"

Espera encontrar esa fortuna ante el Betis, "un equipazo" a su juicio. "Es muy similar, por poner un ejemplo, a la Real Sociedad. Tiene muchos argumentos y jugadores que, individualmente, son capaces de ganarte un partido. Tiene también a un entrenador que lleva muchos años y ha demostrado su capacidad. Con balón, te genera muchísimo", ha analizado sobre su rival de este jueves. "Trataremos de neutralizar ese juego, aunque a veces no es fácil por las individualidades que tiene. Nuestra idea es seguir buscando la portería rival y encontrar ese equilibrio. Lo que queremos en cada partido es ir a buscar esos tres puntos. Si al final no puede ser, que no pase como el otro día, que nos quedemos con uno. Que tengamos ese aprendizaje", ha apostillado.

También ha desgranado el choque del pasado domingo tras haberlo repasado en frío y destacó la defensa rojiblanca ante "un equipo como Las Palmas, que había sido capaz de generarle ocasiones a todos los equipos a los que se había enfrentado". "En la primera parte solo nos generaron los dos goles anulados a Munir. Da la sensación de que nosotros no tuvimos ocasiones claras, pero para mí tuvimos las llegadas de Ricard que tuvimos por fuera, que eran pases teóricamente fáciles para poder empujar la pelota, y tuvimos varios córneres", ha ahondado, para concluir que hubo "75 minutos muy buenos del Granada, tanto sin balón, que hacía falta, como en determinados momentos con la pelota".

"Los últimos 15 minutos no supimos jugarlos con un hombre más. Tuvimos demasiada prisa para llegar. Influyó el hecho de vernos con un jugador más, el ansia de querer ganar y el mensaje que damos con los cambios", ha lamentado. Inmediatamente después, ha argumentado las sustituciones efectuadas, que el propio técnico señaló tras la derrota. "A Torrente lo cambias porque te pide el cambio porque se le suben los gemelos. Entra Victor Díaz por él para dar experiencia después de la entrada de Sory Kaba. Entra Gonzalo Villar por la tarjeta de Gumbau, porque nos daba miedo que le pudieran sacar la tarjeta. Él es mucho más ofensivo que Gumbau. Bryan sale por Melendo y entendemos que es un jugador desequilibrante que nos podía dar. El otro cambio es Álvaro Carreras por Neva, él es mucho más llegador. Lucas Boyé estaba muerto por el trabajo que había hecho. Entra Famara que nos podía dar remate final", ha escrutado.

Cuestionado en concreto por Bryan Zaragoza y su suplencia en Las Palmas, Paco López ha aclarado que él era uno de los futbolistas "que habían tenido alguna molestia y no habían entrenado con normalidad". "Ha ido creciendo a nivel de entender el juego y de esfuerzo, pero todavía tiene que mejorar mucho más en esa faceta. Nos da tanto con balón, con ese desequilibrio, que no hay muchos jugadores así", ha agregado, antes de resaltar que "por encima de Bryan, está el equipo, sin descuidar la mejora individual de uno de los mejores jugadores del plantel".