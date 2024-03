Medina: "Tengo fuerzas porque el equipo demostró que compite"

"Tengo fuerzas suficientes porque el equipo demostró que compite. Por detalles, no nos quedamos con el resultado", ha sostenido el entrenador del Granada, Alexander Medina, tras la derrota del conjunto rojiblanco frente al Mallorca, convencido pese al resultado de que el cuadro nazarí "había hecho un buen partido, correcto". "No estábamos pasando zozobra. En los últimos minutos, se nos vino, más que nada producto de córneres reiterados, que tuvieron alguna situación de gol a balón parado. Eso nos complicó", ha resuelto.

El Cacique, que puede haber dirigido su último encuentro en el banquillo rojiblanco, ha argumentado los cambios en el gol del Mallorca por unos problemas de Bruno Méndez. "Minutos antes, ya me había pedido el cambio, estaba muy limitado. En el córner anterior al gol, le había cabeceado Raíllo, pero tapa muy bien Augusto. Me dijo que no daba más y por eso lo tuve que sustituir. Lo hubiera cambiado antes, pero la pelota no se había ido fuera", ha ahondado. "Lamentablemente, viene el gol con el cambio de marca, pero viene producto de que cabecea muy bien y tiene buen juego aéreo", ha defendido.

A su modo de ver, el choque no ha ido en "la tónica de otros partidos" en cuanto al volumen de ocasiones recibidas por Augusto Batalla. "Hoy sí tuvo alguna tapada a balón parado que lo hizo muy bien. En el partido anterior, la Real tuvo una eficacia enorme. Llegó poco y nos hizo tres goles. Augusto no había parado. Son partidos que se dan. Tuvieron saques de esquina reiterados que nos pusieron en aprietos. En el juego, fue un partido bastante equilibrado, parejo. Nos vamos con esa bronca de no poder cerrar el partido cuando el equipo compitió", ha alargado. "Después de una derrota de la forma que se dio, es que estamos muy tocados. El equipo había competido bien y se podría haber llevado un punto de aquí. Te vas con bronca, con la sensación de que hiciste un partido correcto y no nos alcanzó", ha zanjado.

Antes, ante el micrófono de DAZN LaLiga, el técnico uruguayo ya había subrayado que los rojiblancos tenían "bastante controlado" el partido "hasta los últimos 20 minutos". "Estábamos bien, fuertes. Los cambios que ingresaron de ellos lo hicieron bien. Nos generaron alguna situación de gol a balón parado. Ahí estuvo la clave. Nos faltó cerrar el partido", ha descrito Alexander Medina, quien ha justificado la sustitución de Uzuni mediante unos "problemas físicos" que habría arrastrado durante la semana. "Nos sentimos muy fuertes, el equipo ha hecho dos muy buenos partidos y por detalles en el final se nos escaparon", ha incidido.

Javier Aguirre

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha sostenido por su parte que los rojiblancos "jugaron muy bien al fútbol". "Nos presionaron muy bien y no nos permitieron conectar con los interiores. Recurrimos al pelotazo y no estábamos ganando ni arriba ni abajo", ha analizado el Vasco, quien ha reconocido que esperaba a un Granada "con dos puntas puros y solo fue uno". "Ahí, nos empezó a complicar, nos retrasaron mucho a Omar (Mascarell). La entrada de Manu Morlanes y la línea de cuatro cambian el devenir del partido", ha concluido.