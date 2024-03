"Todos dependemos de los resultados; decidimos que era momento de cambiar"

El entusiasmo con que ha comparecido José Ramón Sandoval en su presentación como entrenador del Granada ha contrastado con la tensión y seriedad con la que se han expresado tanto el director general, Alfredo García Amado, como el deportivo, Matteo Tognozzi. Con semblante áspero e intervenciones cortantes por momentos, han argumentado el relevo en el banquillo y han tratado de restar crispación a la situación. "Todos los que formamos parte del grupo que toma las decisiones en el club decidimos que era el momento de cambiar, de dar un aire distinto a la parcela deportiva. Consideramos que todavía estamos a tiempo, aunque seamos ilusos. Quedan 30 puntos en juego y, sobre todo, queremos dignificar nuestro escudo", han defendido.

"Cuando estamos en esta situación, que no es agradable para nadie, es que las cosas no van bien. Alexander Medina ha hecho todo el trabajo posible, pero las cosas no han salido como a todos nos gustaría. Todos dependemos de los resultados. Lo más fácil es dejarse ir, no invertir más recursos, aguantar el chaparrón. No somos así. Vamos a luchar hasta el último minuto de la competición con todas las fuerzas que tenemos", ha expuesto Alfredo García Amado, quien, seguidamente, ha precisado que "se elige a la persona que se considera más adecuada para ello". "Es una persona a la que tengo un gran respeto profesional. Siente el Granada. Confiamos en él. Es una persona que, aparte de sus conocimientos técnicos como entrenador, tiene la capacidad de aunar a todos los estamentos en torno al club. Vamos a intentar logra el objetivo, pero, sobre todo, tenemos que dignificar este escudo, la gente que tenemos detrás y que siente esta camiseta", ha insistido.

El director general rojiblanco ha reconocido que la despedida del Cacique ha "dado pena". "Hemos visto cómo ha trabajado, de sol a sol en la Ciudad Deportiva. No le ha salido. No es un caradura. Hemos tenido momentos puntuales de mala suerte. Ojalá José Ramón no estuviera hoy aquí", ha profundizado. "Es un fichaje consensuado, pero es evidente que, personalmente, yo confío en él. Es amigo mío, pero si yo considero que no está capacitado para este reto, no lo propondría. En este caso, tengo una parte más de experiencia porque he convivido", se ha extendido.

Después, ha esgrimido las preguntas de la prensa sobre los asuntos más delicados. El primero de ellos, las pintadas de la afición contra la directiva rojiblanca. "No estoy de acuerdo con esta actitud y crispación excesiva con un club que está creciendo, con un proyecto a medio largo plazo consistente. No me parece cívico. Asumo las críticas con respeto y educación. No respeto los insultos, no los acepto, y me parece una cobardía. No va a cambiar nuestra hoja de ruta", ha señalado, antes de afirmar que, a su modo de ver, la baja asistencia a Los Cármenes contra la Real Sociedad se debió a que "estaba diluviando en Granada". "Esa no la compro, ni me han gustado ciertas fotos que se han visto por ahí, de ‘la afición está en contra del Granada’", ha sentenciado.

Más adelante, ha abordado la incorporación de Alexander Medina, ya con la perspectiva del tiempo. "Es una decisión de todos, no es de Matteo. Leo que parece que Matteo es ahora mismo el demonio. La misma proporción de culpa que tiene él la tengo yo y la tenemos todos. En el momento que se toma una decisión, es consensuada. Para bien o para mal, acertamos y nos equivocamos todos. Yo asumo la parte de culpa que yo tenga, pero de un equipo. Me parece muy injusto que cuando ilusionaron los primeros fichajes de invierno. Matteo parecía Dios que vino aquí como un italiano. Como llevo muchos años en esto del fútbol, quiero marcar esa pauta de relajación de que aquí somos un equipo", ha defendido.

En la misma línea, ha asegurado su continuidad y la de la propiedad del club. "Esto es fútbol. Tengo mucha experiencia en esto. El año pasado, ascendimos como primeros y todos me hacíais la pelota. El fútbol hoy en día va a hacer que el Granada siga siendo una empresa solvente a medio y largo plazo. Yo no me voy a ir. Como profesional, me voy a ir cuando el consejo lo decida. Es una obviedad que la propiedad no se va a ir. DDMC son los dueños", ha subrayado.

Por su parte, el director deportivo del club, Matteo Tognozzi, ha trasladado su agradecimiento a Alexander Medina "por el compromiso y la profesionalidad que ha tenido". De José Ramón Sandoval ha destacado que "tiene un legado particular con la ciudad y con el club, cosas que hacen bien y beneficiarán". Pese a todo, ha reconocido la deriva granadinista con el Cacique. ·Los resultados son casi todo en el futbol, así que el balance no puede ser positivo. En mi trabajo, me autoanalizo cada día para ver qué puedo hacer mejor para ayudar al equipo, qué puedo cambiar para darle apoyo al entrenador. Cuando elegimos al míster, teníamos una posibilidad, pero la comisión deportiva evaluó que era la posibilidad más adecuada. En ese momento, creo que el equipo tuvo una mejora que en los resultados no se dio", ha evaluado.